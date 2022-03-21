Майкл Мэттьюс – победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Майкл Мэттьюс о победе на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2022

31-летний австралийский велогонщик команды BikeExchange-Jayco Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал победу на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2022, завершившемся спринтом в некатегорийный подъём. Он повторил свою победу на этапе Вуэльты Каталонии 2019 года, одержанную на этом же финише в Сан-Фелиу-де-Гишольс.

Финал был омрачён происшествием с занявшим второе место на этапе Сонни Кольбрелли (Bahrain Victiorious), который сразу после финиша потерял сознание и ему потребовалась помощь парамедиков. По сообщению команды Bahrain Victorious, к счастью, состояние итальянского гонщика стабильное.

Photo: Getty Sport/Team BikeExchagne-Jayco

Майкл Мэттьюс: «Сначала хочу сказать, надеюсь, что с Сонни Кольбрелли всё в порядке. После финиша я узнал, что случилось. Тяжело после победы услышать о чём-то подобном. Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он в порядке.

Что касается этапа. Команда великолепно отработала. Мы сразу вышли вперёд и начали контролировать гонку, когда уехал отрыв, и порвали пелотон на боковых ветрах. Потом нас добрали, но команда приложила все силы в финале, чтобы вывезти меня на лучшую позицию в спринте, и я смог отфинишировать.

Давно у меня не было побед, поэтому для меня так много значило возвращение на финиш, который я хорошо знаю, так как выиграл тут пару лет назад. Сюда меня приехали поддержать моя жена и мой пёс. Приятно, что смог обнять жену, когда пересёк финиш.

Этот маршрут мне довольно хорошо подходил – трудная гонка с финишем в подъём. Думаю, мне помогло знание этого финиша. У нас здесь сильная команда, меня взяли как раз для таких финишей. На спринты по равнине у нас есть Кэйден Гровс, а для борьбы за генеральную классификацию и за горные этапы Саймон Йейтс. У нас есть люди на все этапы, и мы начали гонку на хорошей ноте».