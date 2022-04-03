Сонни Кольбрелли покинул больницу после операции

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- Дата:
- Вчера, 22:49
Сонни Кольбрелли имплантировали подкожный кардиовертер-дефибриллятор
Чемпион Европы Сонни Кольбрелли в четверг, 31 марта, был выписан из больницы после успешно проведённой операции. 31-летнему итальянскому велогонщику команды Bahrain Victorious был успешно имплантирован подкожный кардиовертер-дефибриллятор (subcutaneous defibrillator (ICD). Напомним, что Сонни Кольбрелли потерял сознание сразу после спринта на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2022.
В пресс-релизе команды Bahrain Victorious приводятся слова директора отделения генетической кардиомиопатии и спортивной кардиологии больницы Университета Падуи, профессора Доменико Коррадо:
«Прибор корректирует сердечный ритм в экстремальных ситуациях. В Падуе для выявления причин аритмии, которые привели к остановке сердца, спортсмену сделано всестороннее клиническое, генетическое обследование. Кольбрелли принял решение имплантировать подкожное устройство, которое будет корректировать ритм сердца в экстремальных случаях».
Сейчас Сонни Кольбрелли вернулся домой, в Италию, его будущее в велоспорте пока остаётся неопределённым. Он продолжит восстановление.
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