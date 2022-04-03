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Сонни Кольбрелли покинул больницу после операции

Сонни Кольбрелли имплантировали подкожный кардиовертер-дефибриллятор

 

 

  Чемпион Европы Сонни Кольбрелли в четверг, 31 марта, был выписан из больницы после успешно проведённой операции. 31-летнему итальянскому велогонщику команды Bahrain Victorious был успешно имплантирован подкожный кардиовертер-дефибриллятор (subcutaneous defibrillator (ICD). Напомним, что Сонни Кольбрелли потерял сознание сразу после спринта на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2022.

 

Сонни Кольбрелли покинул больницу после операции

 

  В пресс-релизе команды Bahrain Victorious приводятся слова директора отделения генетической кардиомиопатии и спортивной кардиологии больницы Университета Падуи, профессора Доменико Коррадо:

 

  «Прибор корректирует сердечный ритм в экстремальных ситуациях. В Падуе для выявления причин аритмии, которые привели к остановке сердца, спортсмену сделано всестороннее клиническое, генетическое обследование. Кольбрелли принял решение имплантировать подкожное устройство, которое будет корректировать ритм сердца в экстремальных случаях».

 

  Сейчас Сонни Кольбрелли вернулся домой, в Италию, его будущее в велоспорте пока остаётся неопределённым. Он продолжит восстановление.

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Bahrain Victorious

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Комментарии

  • close2you
    Тур Фландрии-2022. Превью (11)
    close2you-Фото
    Эти классики, единственное что нам осталось для удовольствия. В остальных гонках, тадей уезжает за 40км и смотреть уже это не хочется. Пусть хоть здесь, он будет за 10кой, а впереди будет происходить экшн как на прошедшей недавно мини-фландрии
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Беттиоль
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2022. Превью (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    В опросе проголосовал за Каспера, надеюсь ему удасться дать бой МВДП, но болеть буду за Мохорича и "старичка" ГВА. А ещё посмотрим как там Пидкок себя поведёт после 3 места на DDV.

    Погода однозначно внесёт свои коррективы (и это хорошо) + Евроспорт по традиции показывает всю Фландрию LIVE от старта до финиша (поэтому Курдюкову тоже удачи!)

     

    Да оставьте вы этого Тадея в покое, хватит ему побед(ы) на гранд-турах и разных многодневках по сезону..."канибализм" не одобряется, даже если он с приставкой ВЕЛО.

  • M-07
    Тур Фландрии-2022. Превью (11)
    M-07-Фото

    Жаль, что ван Арт не участвует. Поболею за ван дер Пула, как обычно, хочется очередного шоу от него.

  • M-07
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (9)
    M-07-Фото

    Опять маразм с тестами не даст посмотреть всех сильнейших. Из-за насморка снимать с соревнований.

  • Николай Н.
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Власов молодец, всё же смог добрать на спуске и ещё стать вторым.

  • motte
    Тур Фландрии-2022. Превью (11)
    motte-Фото

    Только тадей и точка 

  • velodoctor
    Тур Фландрии-2022. Превью (11)
    velodoctor-Фото

    Вы видимо не умеете читать, я писал, что ардены другие гонки, с моей точки зрения, там горнякам проще, от того они там чаще побеждают. Про спринтеров, я ни слова не писал, лишь про спринт Погачара относительно фаворитов Фландрии.

  • старт-шоссе 82
    Тур Фландрии-2022. Превью (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    Что бы Вы не спорили пересмотрите финиш последней Льеж-Бастонь, а потом внимательно посмотрите на список-голосовалку сверху.Где там спринтеры?
  • velodoctor
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Возможно Власов его не видел боковым зрением, подумал уже победил.

    Даже там снежок шел, интересно, завтра неожиданностей не будет?

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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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