Сонни Кольбрелли покинул больницу после операции

В опросе проголосовал за Каспера, надеюсь ему удасться дать бой МВДП, но болеть буду за Мохорича и "старичка" ГВА. А ещё посмотрим как там Пидкок себя поведёт после 3 места на DDV.

Погода однозначно внесёт свои коррективы (и это хорошо) + Евроспорт по традиции показывает всю Фландрию LIVE от старта до финиша (поэтому Курдюкову тоже удачи!)

Да оставьте вы этого Тадея в покое, хватит ему побед(ы) на гранд-турах и разных многодневках по сезону..."канибализм" не одобряется, даже если он с приставкой ВЕЛО.