28 велогонщиков в составе команды Bahrain Victorious в 2022 году

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В 2022 году в команде Bahrain Victorious будут выступать 28 гонщиков. Велокоманда Bahrain Victorious завершила сезон 2021 года на 5-м месте в Мировом рейтинге команд UCI с 30 победами, в том числе 2 победы на этапах Джиро д’Италия, три победы на этапах Тур де Франс, победа на этапе Вуэльты Испании-2021, победа на Париж-Рубэ и подиумы Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. В Bahrain Victorious 8 новобранцев – 38-летний испанский гонщик Луис Леон Санчес, перешедший из команды Astana, 29-летний немецкий гонщик Яша Зюттерлин, пришедший из команды DSM, 23-летний колумбийский гонщик Алехандро Осорио из Caja Rural, 31-летний польский гонщик Камил Градек из Vini Zabu.

20-летний итальянский гонщик Эдоардо Дзамбанини (Edoardo Zambanini) и 22-летний Филип Мацеюк (Filip Maciejuk) начинают в команде Bahrain Victorious карьеру профессионалов.

В конце сезона 2021 года с командой Bahrain Victorious продлили контракты Матей Мохорич, Сонни Кольбрелли, Дамиано Карузо, Джиро Медер, Юкия Арасиро, Пельо Бильбао, Микель Ланда, Херман Пернштайнер, Фред Райт.

Из команды ушли 7 гонщиков, четверо из которых – Эрос Капекки, Марсель Зиберг, Рафаэль Вальс, Скотт Дэвис завершили карьеру. Австрийский гонщик Марко Халлер перешёл в команду Bora-hansgrohe, украинский велогонщик Марк Падун перешёл в EF Education Easy Post, нидерландский гонщик Кевин Инкелаар перешёл в континентальную команду Leopard Pro Cycling.

В 2022 году штат спортивных директоров пополнили недавно завершившие карьеру велогонщиков Михал Голась и Роман Кройцигер, а также в команду пришёл опытный спортивный директор, проработавший 13 лет в Bora-hansgrohe Энрико Пойтшке.

Состав велокоманды Bahrain Victorious на 2022 год:

Yukiya Arashiro (Япония)

Phil Bauhaus (Германия)

Pello Bilbao (Испания)

Damiano Caruso (Италия)

Alejandro Osorio Carvajal (Колумбия)

Sonny Colbrelli (Италия)

Chun Kai Feng (Тайвань)

Kamil Gradek (Польша)

Jack Haig (Австралия)

Heinrich Haussler (Австралия)

Filip Maciejuk (Польша)

Ahmed Madan (Бахрейн)

Gino Mader (Швейцария)

Mikel Landa (Испания)

Jonathan Milan (Италия)

Matej Mohoric (Словения)

Domen Novak (Словения)

Hermann Pernsteiner (Австрия)

Wout Poels (Нидерланды)

Johan Price-Pejtersen (Дания)

Santiago Buitrago Sanchez (Колумбия)

Luis León Sánchez (Испания)

Jasha Sütterlin (Германия)

Dylan Teuns (Бельгия)

Jan Tratnik (Словения)

Stephen Williams (Великобритания)

Fred Wright (Великобритания)

Edoardo Zambanini (Италия)