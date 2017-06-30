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Состав велокоманды Bahrain Victorious на 2022 год

28 велогонщиков в составе команды Bahrain Victorious в 2022 году

 

Photo (c) Bahrain Victorious Team

 

  В 2022 году в команде Bahrain Victorious будут выступать  28 гонщиков. Велокоманда Bahrain Victorious завершила сезон 2021 года на 5-м месте в Мировом рейтинге команд UCI с 30 победами, в том числе 2 победы на этапах Джиро д’Италия, три победы на этапах Тур де Франс, победа на этапе Вуэльты Испании-2021, победа на Париж-Рубэ и подиумы Джиро д’Италия и Вуэльты Испании. В Bahrain Victorious 8 новобранцев – 38-летний испанский гонщик Луис Леон Санчес, перешедший из команды Astana, 29-летний немецкий гонщик Яша Зюттерлин, пришедший из команды DSM, 23-летний колумбийский гонщик Алехандро Осорио из Caja Rural, 31-летний польский гонщик Камил Градек из Vini Zabu.

 

  20-летний итальянский гонщик Эдоардо Дзамбанини (Edoardo Zambanini) и 22-летний Филип Мацеюк (Filip Maciejuk) начинают в команде Bahrain Victorious карьеру профессионалов.

 

  В конце сезона 2021 года с командой Bahrain Victorious продлили контракты Матей Мохорич, Сонни Кольбрелли, Дамиано Карузо, Джиро Медер, Юкия Арасиро, Пельо Бильбао, Микель Ланда, Херман Пернштайнер, Фред Райт.

 

  Из команды ушли 7 гонщиков, четверо из которых – Эрос Капекки, Марсель Зиберг, Рафаэль Вальс, Скотт Дэвис завершили карьеру. Австрийский гонщик Марко Халлер перешёл в команду Bora-hansgrohe, украинский велогонщик Марк Падун перешёл в EF Education Easy Post, нидерландский гонщик Кевин Инкелаар перешёл в континентальную команду Leopard Pro Cycling.

 

  В 2022 году штат спортивных директоров пополнили недавно завершившие карьеру велогонщиков Михал Голась и Роман Кройцигер, а также в команду пришёл опытный спортивный директор, проработавший 13 лет в Bora-hansgrohe Энрико Пойтшке.

 

 

Состав велокоманды Bahrain Victorious на 2022 год:

 

Yukiya Arashiro (Япония)

 Phil Bauhaus (Германия)

 Pello Bilbao (Испания)

 Damiano Caruso (Италия)

 Alejandro Osorio Carvajal (Колумбия)

 Sonny Colbrelli (Италия)

 Chun Kai Feng (Тайвань)

 Kamil Gradek (Польша)

 Jack Haig (Австралия)

 Heinrich Haussler (Австралия)

 Filip Maciejuk (Польша)

 Ahmed Madan (Бахрейн)

 Gino Mader (Швейцария)

 Mikel Landa (Испания)

 Jonathan Milan (Италия)

 Matej Mohoric (Словения)

 Domen Novak (Словения)

 Hermann Pernsteiner (Австрия)

 Wout Poels (Нидерланды)

 Johan Price-Pejtersen (Дания)

 Santiago Buitrago Sanchez (Колумбия)

 Luis León Sánchez (Испания)

 Jasha Sütterlin (Германия)

 Dylan Teuns (Бельгия)

 Jan Tratnik (Словения)

 Stephen Williams (Великобритания)

 Fred Wright (Великобритания)

 Edoardo Zambanini (Италия)

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Теги к статье: Bahrain Victorious

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Ни одного потенциального генеральщика. На Ланду надежды нет.

    Вся жизнь это гонка.

  2. SportSpirit

    Сегодня, 20:27 | Регистрация: 4.05.2019

    То, что на Ланду надежды нет, все здравомыслящие окончательно уяснили в прошлом году. Я вообще не понимаю, почему его продлили) может какие-то неочевидные испанские бизнес-темы. 

     

    А на счет генеральщиков, как сказать: у TBV 2 подиума гранд-тура в 2021 году + белая майка Вуэльты (обойдя конкурентоспособного Берналя) и 5-е место в общем зачете.

     

    Команда с прогрессируещей траекторией развития. Кстати, они и на TDF-2020 были коллективно сильны, только вот возили все того же Ланду. 

     

     

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (1)
    RVL-Фото

    мда....дела...

  • drevgen
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    drevgen-Фото

    Все очень очень очень плохо и очень очень печально. Речь идет не о спорте, а о жизни и восстановлении витальных функций: возмжности двигаться, физиологичекие отправления и тд. и тд.. Это 6 позвонков грудного отдела из 10 плюс протяженный ушиб (лишь бы ушиб, а не чтото хуже) спинного мозга.

  • BlAr
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    BlAr-Фото

    Жуть. Очень печально. 

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Bahrain Vic ... (2)
    SportSpirit-Фото

    То, что на Ланду надежды нет, все здравомыслящие окончательно уяснили в прошлом году. Я вообще не понимаю, почему его продлили) может какие-то неочевидные испанские бизнес-темы. 

     

    А на счет генеральщиков, как сказать: у TBV 2 подиума гранд-тура в 2021 году + белая майка Вуэльты (обойдя конкурентоспособного Берналя) и 5-е место в общем зачете.

     

    Команда с прогрессируещей траекторией развития. Кстати, они и на TDF-2020 были коллективно сильны, только вот возили все того же Ланду. 

     

     

  • Владимир__BLR
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Владимир__BLR-Фото
    20 лет, есть определенные успехи:

    2021
    1st - Overall Vuelta a Cantabria
    1st - Overall Vuelta a Salamanca [es]
    1st - Stages 2 & 3


    9th Road race, UCI World Under-23 Road Championships

    Любопытно, что в итоге получиться за пару лет...
  • Владимир__BLR
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Владимир__BLR-Фото

    Там где то еще тайванец в командах есть

  • Владимир__BLR
    Спортивный директор команды I ... (8)
    Владимир__BLR-Фото
    Он был никакой в прошлом сезоне и этот начинает с жалоб - нет предпосылок для побед.
  • Владимир__BLR
    Спортивный директор команды I ... (8)
    Владимир__BLR-Фото
    Вы далеки от вопросов спортивных травм и их последствий и особенно в зрелом возрасте - иначе бы вы сразу понимали, что "дорожный капитан" - это свадебный генерал и не больше. Посмотрите как Якобсен не катаясь (находясь в боьнице) смог погоняться после возвращения (травмы лица не мешают крутить ногам).А если спортсмен год тренируется и все у него не так - то там проблем гора и тележка. И в 35 лет перезагрузиться не получиться - нет времени
  • SSS
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    SSS-Фото
    Карьеру закончил об автобус
  • velodoctor
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    velodoctor-Фото

    Никто пока не знает как востановление пойдет, надеюсь последствий не будет. Думать о том, что после падения Берналь карьеру завершит в 25 лет, совсем не хочется. 

    Я ужаснулся когда вмятину увидел на автобусе, на веле лучше не зевать, защиты почти никакой нет. Одно дело когда непрогнозируемая ситация, другое когда ворон считаешь едешь. 

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