Сонни Кольбрелли, Джон Дегенкольб и Арно Демар о 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

Сонни Кольбрелли одерживает первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура

Сонни Кольбрелли (Sonny Cobrelli) принёс своей новой команде Bahrain-Merida и вписал в свою собственный список результатов первую победу на этапе гонки Мирового тура. Этап проходил в сложных погодных условиях, в холод и дождь. Многочисленные попытки выиграть этап из отрыва не удались, и на финише был разыгран групповой спринт.

26-летний итальянский гонщик на 2-м этапе Париж-Ницца-2017 обошёл в спринте немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба и лидирующего в общем зачёте французского гонщика команды FDJ Арно Демара.

Photo credit:ASO/A.Broadway

Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida): «Я начал спринт издалека, и это сработало. Я очень счастлив, потому что это моя первая победа на гонка такого уровня, моя первая победа в гонке Мирового тура. Это даёт мне уверенность перед Милан-Сан-Ремо, важной для меня гонки. В прошлом я финишировал на ней 6-м и 9-м».

Филипп Модюи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Ещё один безумный день с дождём и сильным ветром. Но мы знали, что у нас есть шанс, и использовали его на 100%. Я сказал Сонни и Луке, что мы должны сосредоточиться для финала. И после того, как мы слегка изменили тактику. Сонни финишировал первым!»

Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Ещё один супертяжёлый этап, с самого старта с ветром и под дождём. Я чувствовал себя намного лучше, чем вчера, и уже в начале гонки находился на хорошей позиции и остался в первом эшелоне. Команда хорошо защищала Альберто, он вернулся в первую группу.

В итоге всё свелось к спринту, это был обычный спринт после очень трудного этапа, все были уставшими и без сил. Я разочарован, что финишировал 2-м, но результат показывает, что я двигаюсь в правильном направлении, форма улучшается. Это только вторая гонка после тренировочного периода, а я снова на подиуме».

Арно Демар (FDJ): «Сегодня было даже тяжелее, чем вчера, потому что борьба началась после первых 30 км 190-километрового этапа. Ветер сегодня был слабее, но от сильного холода тело занемело. В конце этапа я не чувствовал рук, и немного волновался, смогу ли нормально спринтовать. Не могу быть разочарован, потому что сохранил жёлтую майку. Сомневался, удастся ли мне её удержать, потому что атаковать могли Филипп Жильбер или Тони Галлопан. Завтра будет ещё один шанс. Надеюсь, погода не будет настолько суровой. Такое ощущение, что каждый день едешь классику».