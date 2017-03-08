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Сонни Кольбрелли, Джон Дегенкольб и Арно Демар о 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

Сонни Кольбрелли одерживает первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура

 

 

  Сонни Кольбрелли (Sonny Cobrelli) принёс своей новой команде Bahrain-Merida и вписал в свою собственный список результатов первую победу на этапе гонки Мирового тура. Этап проходил в сложных погодных условиях, в холод и дождь. Многочисленные попытки выиграть этап из отрыва не удались, и на финише был разыгран групповой спринт.

 

26-летний итальянский гонщик   на 2-м этапе Париж-Ницца-2017 обошёл в спринте немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба и лидирующего в общем зачёте французского гонщика команды FDJ Арно Демара.

 

Сонни Кольбрелли, Джон Дегенкольб и Арно Демар о 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 

Сонни Кольбрелли, Джон Дегенкольб и Арно Демар о 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 Photo credit:ASO/A.Broadway

 

  Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida): «Я начал спринт издалека, и это сработало. Я очень счастлив, потому что это моя первая победа на гонка такого уровня, моя первая победа в гонке Мирового тура. Это даёт мне уверенность перед Милан-Сан-Ремо, важной для меня гонки. В прошлом я финишировал на ней 6-м и 9-м».

 

  Филипп Модюи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Ещё один безумный день с дождём и сильным ветром. Но мы знали, что у нас есть шанс, и использовали его на 100%. Я сказал Сонни и Луке, что мы должны сосредоточиться для финала. И после того, как мы слегка изменили тактику. Сонни финишировал первым!»

 

  Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Ещё один супертяжёлый этап, с самого старта с ветром и под дождём. Я чувствовал себя намного лучше, чем вчера, и уже в начале гонки находился на хорошей позиции и остался в первом эшелоне. Команда хорошо защищала Альберто, он вернулся в первую группу.

  В итоге всё свелось к спринту, это был обычный спринт после очень трудного этапа, все были уставшими и без сил. Я разочарован, что финишировал 2-м, но результат показывает, что я двигаюсь в правильном направлении, форма улучшается. Это только вторая гонка после тренировочного периода, а я снова на подиуме».

 

  Арно Демар (FDJ): «Сегодня было даже тяжелее, чем вчера, потому что борьба началась после первых 30 км 190-километрового этапа. Ветер сегодня был слабее, но от сильного холода тело занемело. В конце этапа я не чувствовал рук, и немного волновался, смогу ли нормально спринтовать. Не могу быть разочарован, потому что сохранил жёлтую майку. Сомневался, удастся ли мне её удержать, потому что атаковать могли Филипп Жильбер или Тони Галлопан. Завтра будет ещё один шанс. Надеюсь, погода не будет настолько суровой. Такое ощущение, что каждый день едешь классику».

 

 

Результаты 1-го этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Джон Дегенкольб Арно Демар Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Е3 Харельбеке в очередной раз побеждает в номинации "Самый дэбильный логотип" )



    Следующий логотип, видимо, будет таким:
    Два голых мужика едут на очень компактном "тандеме".

  • VeloVelo
    Ричи Порт и Альберто Контадор ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Опять у Порта проблемы.

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Тепичный спринторский этап. Вот только погода подкачала.

    Спасибо за раз'яснение… здесь , в Ницце тоже не аховая.. 

    А Ильнур то молодцом… подиум будет его,  только каким? -:) Но будет! 



    Кстати,  Николай, обычный спринтерский, но погода то.. Посмотрел сейчас местные новости, как раз там,  где маршрут ПН там и бушуют ветра, аж грузовые траки перевернутые да дороги перекрыты из-за поваленных деревьев… и здесь задувает капитально, завтра могут быть "подарки" вновь,  но к выходным,  когда королевский этап,  вроде как погода будет под плюс 18 и солнечно

    Всем удачи! 

  • Дима
    Велотвиттер. 9-й (307) выпуск (4)
    Дима-Фото
    Егор был заявлен на старт гонки в Адлере на тр F1 под 79 номером. Но увидеть его не представилось удавольствия. Причин не знаю.
  • Николай Н.
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Тепичный спринторский этап. Вот только погода подкачала.

  • Sm1T
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (5)
    Sm1T-Фото

    хахахаха клевые у них рекламки каждый раз :) это уже легенда

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (2)
    velodoctor-Фото

    Велик шанс на то, что будет повторение 15 года. Трое россиян едут кстати, весьма неплохо в нынешних реалиях.  Пятый этап подходит Кочеткову, судя по интервью Заки он с ним готовился, значит форма есть. aggressive 

  • Юрий Скворцов
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (2)
    Юрий Скворцов-Фото

    Опять нету Фрума. Это сколько у него будет гоночных дней перед ТДФ :)

  • RVL
    Велотвиттер. 9-й (307) выпуск (4)
    RVL-Фото

    попугай у Скарпони зачетный!

  • Gonza Golanov
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (5)
    Gonza Golanov-Фото

    Спасибо за обновление! Логотип отличный:) Будущий Пиппо Поццато

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