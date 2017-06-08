Сонни Кольбрелли продлил контракт с командой Bahrain-Merida на 2018 год

27-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) продлил контракт с командой Bahrain-Merida на 2018 год. Он выступает в Bahrain Merida с этого сезона, перейдя из проконтинентальной команды Bardiani-CSF, где работал с момента начала карьеры.

Сонни Кольбрелли – универсал, который в этом сезоне уже принёс команде две победы: на классике «Стрела Брабансона» (De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne) и на этапе гонки Мирового тура, выиграв этап Париж-Ниццы. Он также вошёл в топ-10 на Туре Фландрии-2017 и Е3 Харельбеке, финишировал 13-м на Милан-Сан-Ремо-2017.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Мы очень рады, что достигли соглашения с Сонни о продлении контракта. Он один из первых гонщиков этого проекта, которого мы подписали, и мы гордимся, что он первый, с кем контракт продлён. Сонни – ценный гонщик команды, было видно, как с каждым месяцем возрастала его уверенность в себе и как улучшались его выступления. Он учится брать на себя роль лидера, мы верим, что ему есть куда развиваться дальше. Он предан своему делу, вкладывает все силы в достижение целей. Поэтому и по другим причинам руководство команды гордится тем, что контракт с ним продлён».

Сонни Кольбрелли: «Я очень рад объявить о продлении контракта с командой Bahrain-Merida. С самого начала у меня сложились прекрасные отношения с товарищами по команде, спортивными директорами, механиками, массажистами, менеджментом, всей командой. Они поверили в меня, дали мне возможность стать лидером, капитаном. Когда мне предложили продлить контракт, я не стал раздумывать.

Я благодарен команде Bahrain-Merida, потому что они привели меня на высший уровень профессионального велоспорта, где я могу принимать участие в самых крупных гонках мира. Великолепный штат команды и товарищи по команде поддерживают меня в каждой гонке, мотивируют выступать на максимуме возможностей.

Они знают, что даже в трудной гонке я буду стараться доехать до финиша, отдав все силы. Спортивные директора, массажисты, механики, работающие здесь, одни из лучших в мире, их вклад в наши выступления имеет огромное значение. Команда Bahrain-Merida – моя велосипедная семья, для меня большая честь носить майку этой команды, я надеюсь, что смогу носить её долго».