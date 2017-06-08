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Сонни Кольбрелли продлил контракт с командой Bahrain-Merida

Сонни Кольбрелли продлил контракт с командой Bahrain-Merida на 2018 год

 

 

  27-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) продлил контракт с командой Bahrain-Merida на 2018 год.  Он выступает в Bahrain Merida с этого сезона, перейдя из проконтинентальной команды Bardiani-CSF, где работал с момента начала карьеры.

 

  Сонни Кольбрелли – универсал, который в этом сезоне уже принёс команде две победы: на классике «Стрела Брабансона» (De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne) и на этапе гонки Мирового тура, выиграв этап Париж-Ниццы. Он также вошёл в топ-10 на Туре Фландрии-2017 и Е3 Харельбеке, финишировал 13-м на Милан-Сан-Ремо-2017.

 

Сонни Кольбрелли продлил контракт с командой Bahrain-Merida

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Мы очень рады, что достигли соглашения с Сонни о продлении контракта. Он один из первых гонщиков этого проекта, которого мы подписали, и мы гордимся, что он первый, с кем контракт продлён. Сонни – ценный гонщик команды, было видно, как с каждым месяцем возрастала его уверенность в себе и как улучшались его выступления. Он учится брать на себя роль лидера, мы верим, что ему есть куда развиваться дальше. Он предан своему делу, вкладывает все силы в достижение целей. Поэтому и по другим причинам руководство команды гордится тем, что контракт с ним продлён».

 

 

  Сонни Кольбрелли: «Я очень рад объявить о продлении контракта с командой Bahrain-Merida. С самого начала у меня сложились прекрасные отношения с товарищами по команде, спортивными директорами, механиками, массажистами, менеджментом, всей командой. Они поверили в меня, дали мне возможность стать лидером, капитаном. Когда мне предложили продлить контракт, я не стал раздумывать.

 

  Я благодарен команде Bahrain-Merida, потому что они привели меня на высший уровень профессионального велоспорта, где я могу принимать участие в самых крупных гонках мира. Великолепный штат команды и товарищи по команде поддерживают меня в каждой гонке, мотивируют выступать на максимуме возможностей. 

 

  Они знают, что даже в трудной гонке я буду стараться доехать до финиша, отдав все силы. Спортивные директора, массажисты, механики, работающие здесь, одни из лучших в мире, их вклад в наши выступления имеет огромное значение. Команда Bahrain-Merida – моя велосипедная семья, для меня большая честь носить майку этой команды, я надеюсь, что смогу носить её долго».

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Bahrain-Merida

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Комментарии

  • velodoctor
    Кун Бауман, Арно Демар, Жозе А ... (1)
    velodoctor-Фото

    У Катюши один мачадо тянул, о чем говорит Азеведо. Сразу вспоминаются Кучинский и Гатис, те ребята работали на совесть. 

  • uran
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    uran-Фото
    Да все топ команды работали против Тома, а вы говорите...
    И о каких просчетах речь? Наверное когда Дюмулан в туалет ходил все(опять) генеральщики не сработались чтоб уехать?
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (24)
    velodoctor-Фото

    Да почитал спасибо. Не знаю на счет звездной болезни, но на него слишком много народу пашет. Будь он более самостоятельным как Саган, ему бы не было цены.

     

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    На туре будет две городские разделки по 13 и 23 км, в первой в десяти секундах уместится человек 50 во второй чуть меньше(грубо говоря) так что разделки на туре не сыграют такого огромного значения как на Джиро.Про индивидуальный ход тоже будет трудно что-то сказать потому что многие( особенно лидеры) к пику формы еще не подошли.
  • Андрон
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    Андрон-Фото

      Тут говорили в превью некоторые, что практически нет проходных этапов. Не знаю, по мне, так уже три этапа разминочные. А завтра разделка, которую реально поедут человек 10, остальные опять разминаться. 

  • Anna P.
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (13)
    Anna P.-Фото
    Думаю, второе. Еще раз, к сожалению, только после понимаешь истинный масштаб личности. Это ведь и к Тиралонго относится - он был "дядькой" для молодняка и в Астане, и, наверное, в пелотоне - гонщики лучше знают, так ли это, но СК говорил...
  • tim147
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    tim147-Фото

    Уважаемый Юрий, войдя на сайт обнаружил Ваше сообщение, которое сразу же исчезло - единственное, что я успел заметить - речь шла о сравнении Тома с Индурайном, т.е. моей идее фикс! Разумеется, о полном их сходстве говорить пока рано - в хорошей форме Индурайн не просто отдерживался в гору (как часто и ошибочно повторяет СК), а ехал в нее так, что его темпа не выдерживал практически ни один элитный горняк того времени (некоторые характерные фрагменты Джиро и ТдФ можете найти на Ютуб). Нечто подобное промелькнуло в исполнении Тома пока-что только раз - Джиро-17 на Оропе. Посмотрим, сможет ли он развиваться в этом направлении в дальнейшем.
    Что касается продления контракта аж на 4 года, это говорит о двух вещах - 1. Спонсор у Санвеба гарантирован как минимум на 4 года. 2. В таких условияз менеджмент имеет возможность обеспечить Тома несколькими горными грегари или хотя бы одним грегари такого класса, каким был Ж-Ф. Бернар для Индурайна, сам классный гонщик одержавший за карьеру более 50 побед и что самое главное элитный раздельщик-горняк, фактически в одиночку выполнявший ту же работу, что порой проделывает команда Скай целиком . При соблюдении условия №2 успех Тома на ТдФ не заставит себя ждать, так как марафонские горы Тура ему подходят больше, чем крутяки Джиро и Вуэльты - здесь я полностью солидарен с Толстым Мачо.

  • RVL
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    RVL-Фото
    очевидно..в генерале никогда. ради этапа-ну как повезет. позже большие горы. все там решится.
    разделка тут, как раз таки горнякам и генералам-как проходящий этап.
  • RVL
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    RVL-Фото

    возраст боевой, самый полого-раздельный тур вполне под него...\

    уай нот?

    придется лоббировать сие шоу спонсору.

  • Racer1976
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    Racer1976-Фото
    Евроспрот2 показывает всю гонку... Сегодня комментировал Отар. Называл Шишкявичуса Сиськевичусом. Для кого-то без разницы, а мне слух режет. Поэтому смотрел английский Евроспорт - они называли его литовский гонщик)))

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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