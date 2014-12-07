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Йохан Мюзеув о шансах Ваута ван Арта, Тадея Погачара и Матье ван дер Пула на Туре Фландрии-2022

Йохан Мюзеув о фаворитах Тура Фландрии-2022

 

 

Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) - трёхкратный победитель как Тура Фландрии, «Фламандский Лев», сумевший вернуться после тяжелейшей травмы и одержать третью в карьере победу на Париж-Рубэ, поделился мнением о претендентах на победу на Туре Фландрии-2022.

 

  В интервью CyclingWeekly Йохан Мюзеув сказал, что не рискнул бы назвать победителя, если в отрыве окажутся Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix).

 

Йохан Мюзеув о шансах Ваута ван Арта, Тадея Погачара и Матье ван дер Пула на Туре Фландрии-2022

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

  Матье ван дер Пул выиграл Тур Фландрии в 2020, опередив в спринте Ваута ван Арта, в прошлом году Ван дер Пул финишировал вторым. Тадей Погачар ни разу не участвовал в Туре Фландрии, но Йохан Мюзеув считает, что для словенского гонщика отсутствие опыта на этой классике не станет помехой, как не помешало выиграть Гент-Вевельгем Биньяму Гирмаю. Йохан Мюзеув считает, что новое поколение гонщиков подходит к гонкам более подготовленным.

 

 

  Йохан Мюзеув: «После недавних гонок Ваут ван Арт в выгодном положении. В такой же выгодной позиции и Погачар. Ван Арт, может, не в лучшей форме, но его подготовка была лучше, чем у остальных.

 

  У Матье ван дер Пула  есть мотор, на последней гонке в Италии он выглядел хорошо, так что, он вернулся, но у него нет такой подготовки, как у Ван Арта.

 

  Погачар хорошо подготовлен, он уже был очень силён в этом году. Есть шанс, что в этом году на Туре Фландрии победителем станет победитель Гранд-тура Погачар.

 

  Мы уже видели, как на Гент-Вевельгем победил 21-летний гонщик без опыта, который в пятницу на Е3 был пятым. Молодому поколению не нужен опыт или многочисленные результаты. Они уже способны побеждать. Погачар может выиграть, как и  Ван Арт. Ван дер Пул и Каспер Асгрен тоже способны. Но победитель бывает только один.

 

  У Ван Арта сильная команда. Так что если он останется впереди в финале, остановить его будет трудно, так же, как сложно остановить будет и других.

 

  Если на финальном подъёме Кваремонт все они будут вместе, я бы не смог сказать заранее, кто выиграет. Возможно, три таланта разыграют спринт, есть такой шанс. Есть также шанс, что Ван Арт или Погачар атакуют. Или кто-то ещё. Тур Фландрии – непредсказуемая  гонка.

 

  Перед стартом Ван Арт будет спокоен, потому что Jumbo-Visma уже много выиграла, многое показала. Они могут и проиграть, как Лапорт на Гент-Вевельгем.

 

  В прошлом году Ван дер Пул был фаворитом, а выиграл Асгрен. Каждый гонщик знает, что выиграть Тур Фландрии нелегко, даже Вауту ван Арту с сильной командой.

 

  У Матье ван дер Пула много талантов, думаю, он в хорошей форме. Но сейчас трудно сказать, кто будет лучшим, это увидим в воскресенье.

 

  Сейчас гонщики более подготовленные. В нашем поколении невозможно было, проехав одну гонку, выиграть Фландрию, как Ван дер Пул. Это новое поколение, с измерителями мощности и всем остальным. 

 

  В моё время у такого гонщика как Погачар не было бы шансов на победу на Туре Фландрии. Сейчас больше научных разработок, они более подготовлены. И им нет необходимости знать гонку.

 

  Я не могу сказать, как поведут гонку Quick Step. Они, конечно, должны  открыть гонку, потому что они не фавориты. Сейчас они в другой ситуации. Впервые за долгое время они не фавориты, только Асгрен. Может, они поведут гонку по-другому».

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур Фландрии

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Кто выиграет Тур Фландрии-2022?


  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 06:29 | Регистрация: 7.12.2014

    Хм, рискую вызвать гнев фанатов Погачара, но из его 37 побед только 3 одержаны в однодневных классиках. 20 побед на этапах многодневных гонок, 10 в ГК и 4 в ИТТ. Из 4-х побед в разделке 2 на чемпионате Словении. И он никогда не показывал высоких результатов на булыжных гонках. Для того, чтобы Погачар победил на Фландрии, у Ван Арта и Ван дер Пула должен быть ну очень плохой день...

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 08:19 | Регистрация: 4.05.2017

    Соглашусь, Поги будет сложно противостоять Ванам и др

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Alex Tolio (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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