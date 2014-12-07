Йохан Мюзеув о шансах Ваута ван Арта, Тадея Погачара и Матье ван дер Пула на Туре Фландрии-2022

Йохан Мюзеув о фаворитах Тура Фландрии-2022

Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) - трёхкратный победитель как Тура Фландрии, «Фламандский Лев», сумевший вернуться после тяжелейшей травмы и одержать третью в карьере победу на Париж-Рубэ, поделился мнением о претендентах на победу на Туре Фландрии-2022.

В интервью CyclingWeekly Йохан Мюзеув сказал, что не рискнул бы назвать победителя, если в отрыве окажутся Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix).

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

Матье ван дер Пул выиграл Тур Фландрии в 2020, опередив в спринте Ваута ван Арта, в прошлом году Ван дер Пул финишировал вторым. Тадей Погачар ни разу не участвовал в Туре Фландрии, но Йохан Мюзеув считает, что для словенского гонщика отсутствие опыта на этой классике не станет помехой, как не помешало выиграть Гент-Вевельгем Биньяму Гирмаю. Йохан Мюзеув считает, что новое поколение гонщиков подходит к гонкам более подготовленным.

Йохан Мюзеув: «После недавних гонок Ваут ван Арт в выгодном положении. В такой же выгодной позиции и Погачар. Ван Арт, может, не в лучшей форме, но его подготовка была лучше, чем у остальных.

У Матье ван дер Пула есть мотор, на последней гонке в Италии он выглядел хорошо, так что, он вернулся, но у него нет такой подготовки, как у Ван Арта.

Погачар хорошо подготовлен, он уже был очень силён в этом году. Есть шанс, что в этом году на Туре Фландрии победителем станет победитель Гранд-тура Погачар.

Мы уже видели, как на Гент-Вевельгем победил 21-летний гонщик без опыта, который в пятницу на Е3 был пятым. Молодому поколению не нужен опыт или многочисленные результаты. Они уже способны побеждать. Погачар может выиграть, как и Ван Арт. Ван дер Пул и Каспер Асгрен тоже способны. Но победитель бывает только один.

У Ван Арта сильная команда. Так что если он останется впереди в финале, остановить его будет трудно, так же, как сложно остановить будет и других.

Если на финальном подъёме Кваремонт все они будут вместе, я бы не смог сказать заранее, кто выиграет. Возможно, три таланта разыграют спринт, есть такой шанс. Есть также шанс, что Ван Арт или Погачар атакуют. Или кто-то ещё. Тур Фландрии – непредсказуемая гонка.

Перед стартом Ван Арт будет спокоен, потому что Jumbo-Visma уже много выиграла, многое показала. Они могут и проиграть, как Лапорт на Гент-Вевельгем.

В прошлом году Ван дер Пул был фаворитом, а выиграл Асгрен. Каждый гонщик знает, что выиграть Тур Фландрии нелегко, даже Вауту ван Арту с сильной командой.

У Матье ван дер Пула много талантов, думаю, он в хорошей форме. Но сейчас трудно сказать, кто будет лучшим, это увидим в воскресенье.

Сейчас гонщики более подготовленные. В нашем поколении невозможно было, проехав одну гонку, выиграть Фландрию, как Ван дер Пул. Это новое поколение, с измерителями мощности и всем остальным.

В моё время у такого гонщика как Погачар не было бы шансов на победу на Туре Фландрии. Сейчас больше научных разработок, они более подготовлены. И им нет необходимости знать гонку.

Я не могу сказать, как поведут гонку Quick Step. Они, конечно, должны открыть гонку, потому что они не фавориты. Сейчас они в другой ситуации. Впервые за долгое время они не фавориты, только Асгрен. Может, они поведут гонку по-другому».