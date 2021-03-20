VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йохан Мюзеув о Матье ван дер Пуле, Вауте ван Арте, Жулиане Алафилиппе и Приможе Рогличе

Йохан Мюзеув: «Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт - особенные ребята, они никогда не экономят силы!»

 

Йохан Мюзеув о Матье ван дер Пуле, Вауте ван Арте, Жулиане Алафилиппе и Приможе Рогличе

Photo Credit: LaPresse

 

  Почти десятилетие Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) был королём классик. От первой победы на Туре Фландрии в 1993 до последней на Париж-Рубэ в 2004 он был одним из самых опасных соперников на брусчатке. Его называли «Фламандским Львом» за волю к победе и характер бойца. Даже сейчас, через 17 лет после завершения карьеры, Йохан Мюзеув проводит на велосипеде так же много времени, как и профессионалы. Ему нравится смотреть, как выступают другие, особенно, когда это касается новой плеяды чемпионов. Мюзеув в восторге от выступлений Матье ван дер Пула, Ваута ван Арта, Жулиана Алафилиппа и Приможа Роглича. Но иногда он озадачен.

 

 

  Журналист VeloNews Джеймс Стартт (James Startt) попросили Фламанского Льва поделиться мнением о том, что он думает о новых звёздах велоспорта.

 

- Йохан, вы больше не профессиональный велогонщик, но, кажется, продолжаете тренироваться как профессионал. Сколько километров проехали в прошлом году?

 

- Думаю, где-то около 25 000. Это в прошлом году. В этом снова иду по расписанию.

 

- Ух ты. Вы всё ещё живёте велоспортом. Это впечатляет! Вы были лучшим классиком своего поколения, трижды выигрывали Тур Фландрии и Париж-Рубэ. Должно быть, вам интересно следить за нынешней группой гонщиков – классиков. Кажется, Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт и Жулиан Алафилипп в каждой гонке показывают потрясающее шоу!

 

- Да. Это интересно. Но иногда я за них боюсь. Иногда, как мне кажется, они поступают в гонке очень глупо. Иногда великолепно. Это просто потрясающее поколение! Они идут за своими ощущениями. Если чувствуют себя хорошо, атакуют! И им не важно, где они находятся в гонке, или когда тренер или спортивный директор считают, что на конкретном этапе им не надо сильно напрягаться. Они просто атакуют! Они отличаются от нашего поколения.

 

  Например, когда я ехал Тиррено-Адриатико, то всегда в первый день давал полный газ просто затем, чтобы проверить, в какой форме, и, может, побороться за победу. Но остальную неделю я просто ехал в пелотоне или группетто, наматывая километры, готовясь к Милан-Сан-Ремо и следующим классикам, которые были главными целями.

 

Photo Credit: LaPresse

 

- Вы беспокоились, что выйдете на пик формы слишком рано, если выкладываться полностью на Тиррено?

 

- Я никогда не боролся на Тиррено за общий зачёт. Мне не было необходимости прикладывать все силы на этой гонке. Я всегда много работал зимой, начинал сезон сильным. Но иногда надо поиграть со своей физической формой – когда чувствуешь себя хорошо, нужно  поберечь силы и удерживать форму дольше. Но эти ребята никогда не думают о том, чтобы экономить силы. Они всё время просто дают полный газ. Иногда мне сложно их понять. А у ван Арта или ван дер Пула двойная или тройная программа, потому что помимо шоссе они выступают ещё и в велокроссе, и в маунтинбайке. Это более напряжённый график, чем все те, что были у нас.

 

- Если зажигаешь перед важными классиками, то на них за тобой следят чаще, чем обычно. Помню, ребята типа Петера Ван Петегема мастерски скрывали свои кондиции. А некоторым нужно победить, чтобы пришла уверенность перед большими гонками. Но Ван Петегем мог хорошо затаиться.

 

- Да. Но это поколение так не думает. Не поймите меня неправильно. Я очень их уважаю и люблю наблюдать за ними в гонках. Для велоспорта их выступление великолепно, и для болельщиков тоже.

 

  Но я смотрю на них как бывший велогонщик, который думает о пике формы для самых крупных гонок. Я просто не понимаю, что за необходимость выигрывать всё. У ребят типа ван дер Пула и Ван Арта главные цели – не Тиррено-Адриатико, а Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии и Париж-Рубэ. Если они выиграют одну из этих гонок – великолепно. Но если нет, ничего страшного. Хотя у них есть спортивные директора, врачи, тренеры, так что, полагаю, они знают, что делают.

 

  К слову, я позвонил Адри ван дер Пулу, отцу Матье, на следующий день после того, как он выиграл из долгого сольного отрыва. Адри сам был профессионалом в моё время и сильным гонщиком-классиком тоже. Я просто сказал ему: «Зачем он это сделал?» А он ответил мне, что сам задаётся этим вопросом.

 

- Я имею в виду, что Матье был просто пустым к финишу этапа. Была ли в этом необходимость? Он в какой-то момент действительно залез в свой резерв. Они должны думать о восстановлении. После ван дер Пул сказал, что он атаковал просто потому, что замёрз и хотел согреться. Но он мог вернуться к техничке, надеть ещё одну майку и куртку, остаться в пелотоне и немного восстановиться.

 

- Повторю, это великолепно для велоспорта. Наблюдать за выступлением интересно, необычайно интересно! Но цель этих ребят – Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии и Рубэ. Это их уровень. Этого от них ожидают болельщики и спонсоры. А если они не выиграют там, тогда это совсем не хорошо!

 

  В целом, если ты всю неделю выкладывался на такой гонке как Тиррено, то потом нужна неделя восстановления. Из личного опыта я знаю, что если бы всю неделю ехал на максимуме Тиррено, то никогда не смог бы вовремя восстановиться для Сан-Ремо. Милан-Сан-Ремо всего через несколько дней. В такой гонке как эта классика, чем ты сильнее, тем лучше. Но это мой опыт. Эти ребята другие. Они более универсальные гонщики. Так что, посмотрим в субботу.

 

  Я считаю, что Алафилипп подготовлен лучше. Он выиграл этап на Тиррено, но я думаю, что в голове он держал Сан-Ремо. Да, на одном этапе у него были механические проблемы, но он не старался выиграть каждый этап, не пытался в одиночку тратить большие силы. Но эти ребята, особенно ван дер Пул и Ван Арт – особенные гонщики. Не каждый сможет так мощно выступать в велокроссе, а потом так же хорошо начать сезон на шоссе. Они особенные.

 

- Раньше тоже всегда были ребята, сочетавшие велокросс и шоссе, но в большинстве случаев они не могли долго удерживать пик формы весной.

 

- Да, я знаю, но эти ребята стёрли логику прошлого. У них есть запас сил. В этом причина. Они совершенно особенные гонщики.

 

- Мы наблюдаем потрясающее соперничество между ван Артом и ван дер Пулом. Не напоминает ли оно вам какое-то соперничество в вашем поколении?

 

- Не совсем. Сейчас идут две гонки в одной. Первая – гонка ван Арта, ван дер Пула и также Алафилиппа. Другая – гонка всех остальных. Если они стартуют на классике, пелотон знает, что выиграть будет почти невозможно. Есть много сильных гонщиков, но они понимают, что или они должны быть в великолепной форме, или обстоятельства гонки должны сложиться в их пользу. Но эти ребята знают, что если подождут до Поджио на Милан-Сан-Ремо или до последнего прохождения Кваремонта и Патерберга, то выиграть будет очень трудно.

 

- А ещё есть такие ребята как Погачар и Роглич на Гранд-турах. Вы смотрели Париж-Ниццу-2021? Если да, то что думаете о восхождении Роглича и его падении?

 

- Ну, видно, что Роглич очень и очень силён. Он побеждает везде, но потом всё распадается на части. Роглич явно сильнейший гонщик, он хочет всё выигрывать. Это его выбор. Но иногда время от времени хорошо давать выигрывать другим. Это как раз и сыграло свою роль на Париж-Ницце.

 

- На 7-м этапе казалось, что Джино Медер, уехавший в ранний отрыв, удержится до финиша. Но потом Роглич спринтовал на финальных метрах. Он чувствовал силы, хотел выиграть ещё один этап. Хорошо. Это его решение. Но правильно ли было так делать?

 

Йохан Мюзеув о Матье ван дер Пуле, Вауте ван Арте, Жулиане Алафилиппе и Приможе Рогличе

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

- Знаете, в пелотоне нужны друзья. Если всегда всех крушить, то их не будет. Возможно, поэтому никто не стал ждать Роглича, когда он упал на финальном этапе. Обычно в велоспорте есть негласное правило, что жёлтую майку ждут, если произошло падение.

 

  Но никто не ждал Роглича. Я имею в виду, что Роглич почти догнал. Думаю, он был где-то в четырёх секундах от пелотона. А для такого парня как Роглич это ничто. Но он не смог догнать. Значит пелотон ехал настолько быстро! А если пелотон едет с такой скоростью, значит, кто-то принял решение так ехать, будь то гонщики, спортивные директора, неважно кто.

 

  Смотреть это было невреоятно интересно. Я не говорю, что неправильно, что Роглич хочет везде выигрывать. И, конечно, никто не должен ждать гонщика, когда тот падает. Хотя в большинстве случаев гонщика ждут после падения. Но Bora и Astana не ждали. Они нарушили негласное правило пелотона. Но когда гонщик очень силён, то пелотон использует каждую возможность, чтобы его победить. То же самое относится к классикам в этом году с Ван дер Пулом и Ван Артом.

 

- Было интересно, потому что я видел Роглича после финишей тех этапов. Он не выглядел извиняющимся за спринт, в котором обошёл Медера, но в то же время он совсем не выглядел страдающим, когда пелотон ускорился после его падения. В целом это новый способ ведения велогонки.

 

- Да, мы наблюдали потрясающе интересные велогонки в этом году. Это приводит в восторг и точно на благо  велоспорта.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Йохан Мюзеув

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

20 марта 2021

Milano-Sanremo

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 27 марта 2021

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «На Милан-С ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Слава, ну хорош уже выпендриваться.
  • SportSpirit
    Сепп Кусс продлил контракт с в ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: motte
    Просто отличная новость! 

     

    Ага) считаю Кусса лучшим гоным грегори, который в этой роли на своем месте. 

     

    Уважаемый motte, мы с  вами вроде сошлись во мнении относительно звенящего профессионализма менеджмента JV (которого нет), и в то же время в команде чувствуется какая-то душевная простота что-ли. Дружественность. 

     

    Из недавнего: интервью Джоржджа Беннета о Дюмолане, который отличный парень, "за все хорошее против всего плохого". "Неоплачиваемый отпуск" Тома и т.д.

     

    Сейчас все о-о-о-чень быстро меняется. И нам, как диванным экспертам, остается лишь с удовольствием наблюдать. Под чашечку хорошего кофе beach

     

  • motte
    Сепп Кусс продлил контракт с в ... (2)
    motte-Фото

    Просто отличная новость! 

  • N.Pollit
    Матье ван дер Пул: «На Милан-С ... (8)
    N.Pollit-Фото

    Так как, уже можно на РУССКОязычном (!) форуме писать комментарии на всех языках мира, исключая иероглифы ?! Начнем-с ...Na fóre v ruskom jazyku je u? mo?né písa? komentáre vo všetkých jazykoch sveta, okrem hieroglyfov?! Za?nime ... Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ktorý dvakrát vyhral klasiku a štyrikrát skon?il štvrtý, ozna?uje svoju ú?as? na turnaji Milan-San Reme 2021 za lotériu, preto?e sa ešte úplne nezotavil z odlo?eného zápasu Covid-19.

  • RVL
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    RVL-Фото
    Он же ещё в седле..!
  • shain
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    shain-Фото

    Удивительно, в свои 19 лет вдвое моложе Жильбера, которому 38 лет.

  • Ice
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    как будто на кону монумент именно для Жильбера.хороший мотивационный и медийный повод.
    для пальмарес, если он его возьмет будет супер панч.
    по факту, судьба так сложилась, что МС не хватает. 
    по времени, надо было раньше брать.
    "уил си"))
     

    Жалко, ФилЖила реально жалко, заслужил. да и история красивая...

  • BaTman
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    BaTman-Фото
    Я думаю именно отсутствие его на гонке не позволит нам понять насколько он будет силён после 300км. Ну по прошлым годам сил для атаки оставалось у единиц и то немного, да и хороших продолжительных ускорение провести могли единицы. А догонять никто не хочет, так как не остаётся поездов, а терять свои шансы ради соседа никто не хочет. Вспомните как в том году догоняли, МВДП просто пахал и смотрел что никто не включается.
    p.s. ставлю на серую лошадку, коллективный разум не даст победить фаворитам.
  • EL-Fenomeno
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Он может (уехать на последней горе), но во первых там многие уедут (я думаю) ибо это так, хороший торчек, не более, во вторых на спурте его точно доберут. Ну и главное Кочегара нету в заявке ОАЭ на МСР

    А вот что приятно в команде Андрони на гонку замена: вместо С.Пелло впервые на МСР наш юный Андрей Пономарь

  • RVL
    Bredene Koksijde Classic-2021 (2)
    RVL-Фото

    А если представить что и этот дотерпел бы на МС?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 марта

Cristian Munoz (UAE Team Emirates)

Oliver Behringer (Team Novo Nordisk)

Leonardo Bonifazio (Total Direct Energie)

21 марта

Tim Declercq (Deceuninck - Quick Step)

Artem Nych (Gazprom - RusVelo)

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)

Arvid De Kleijn (Rally Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2021 (99)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)