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Биньям Гирмай – победитель Гент – Вевельгем-2022

Биньям Гирмай – первый эритрейский победитель классики Гент-Вевельгем

 

 

  21-летний Биньям Гирмай (Biniam Girmay) вошёл в историю как первый африканский победитель классики Мирового тура  Гент-Вевельгем. Уроженец города Асмара (Эритрея), выступающий в бельгийской команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Биньям Гирмай  впервые принял участие в Гент-Вевельгем.

 Причём решение о его старте было принято командой лишь в пятницу вечером, после того, как Гирмай финишировал пятым на классике E3 Saxo Bank Classic. Команда включила эритрейского гонщика в состав на Гент-Вевельгем ради опыта, не ожидая многого, он даже не проводил разведку маршрута.

 

  На Кеммельберге – ключевом подъёме 250-километровой спринтерской классики Гент-Вевельгем, Биньям Гирмай дважды выпадал, но потом возвращался, а во время финального прохождения подъёма эритрейский гонщик находился в первой группе, где также находился один из фаворитов гонки Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma). Ваут ван Арт попытался атаковать в одиночку во время третьего прохождении Кеммельберга, но проредившаяся группа его не отпустила. Зато уехать удалось его товарищу по команде Кристофу Лапорту, с которым уехал и Биньям Гирмай, а также Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo) и Дрис Ван Гестель (TotalEnergies). Этот отрыв оказался победным, квартет разыграл спринт, в котором Биньям Гирмай вышел с четвёртой позиции и обошёл соперников.

 

 

 

 

 

Photo © PhotoNews/ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

  Биньям Гирмай: «Невероятно. Потрясающе. Мы всего несколько дней назад, в пятницу вечером, поменяли планы. Я просто поехал за хорошим результатом. Это невероятно. Счастлив, что команда решила поставить меня на эту гонку.

 

  Для меня и команды эта победа очень важна, как и для велоспорта Африки. Очень важный для нас момент. Раньше мы (Даниэль Теклехайманот, первый эритрейский гонщик, носивший горную майку на Тур де Франс-2015 и Джиро д’Италия-2017) поднимались на подиум, но не выигрывали. Сегодня одержали победу – это совсем другое. Мы в Эритрее очень любим велоспорт. Но мы знали только Гранд-туры и некоторые большие классики. Они знают, насколько трудны гонки Мирового тура. Сегодняшнюю гонку не покажут по телевизору в прямом эфире, но моя семья и друзья всё равно будут её смотреть.  

 

  Я очень удивлён, особенно после  E3 Saxo Bank Classic, потому что впервые ехал брусчатку. Я сказал себе держаться и дальше, когда увидел, что нахожусь среди сильных гонщиков, которые боролись за позиции и за результат. Я очень радовался результату в пятницу, но сегодня не ожидал, что смогу проехать так же хорошо и попасть на подиум. Для меня это тоже сюрприз.

 

  Это не простая гонка. Я её не знал, просто посмотрел отрывки из предыдущих гонок по телефону и по телевизору. Невероятно, что мне удалось так проехать и отобраться в отрыв. Было очень тяжело. По радио я получал хорошие советы от спортивного директора, мне говорили, когда ждать подъём, брусчатку, узкую гравийную секцию. Без опыта эта гонка совсем не простая.

 

  Если мы были на плохой позиции, нам говорили, что надо выбираться. Я благодарю товарищей по команде. Если я оказывался позади, они вывозили меня вперёд. На первом секторе я откатился далеко назад, так же, как и на брусчатке. Чувствовал себя некомфортно, но потом ощущения стали лучше. Я старался ехать с умом, сидел на колёсе. В конце мы знали, что все ждут действий Ваута Ван Арта.

 

  Со мной ехали очень сильные гонщики, поэтому я немного опасался. Был позади, что давало мне уверенность, особенно когда осталось 250 м до финиша. Я не ожидал, что выиграю. Даже за километр до финиша не думал о победе,  надеялся попасть в топ-3.

 

  Кристоф Лапорт – один из лучших спринтеров, особенно когда дело доходит до общего спринта. Я же немного устал. За 300 – 400 метров подумал, что смогу выиграть, потому что у меня есть взрывная сила на короткие расстояния. Когда увидел отметку 250 м, больше ждать не захотел, потому что, если бы выжидал, они бы ускорились. Я просто закрыл глаза и продолжил продавливать. Пока  ещё я не осознал, что случилось, я просто стал первым африканским победителем классики!»

 

  Биньям Гирмай не будет участвовать в  Туре Фландрии, он возвращается в Эритрею, к семье, где собирается 2 апреля отпраздновать своё 22-летие:

 

  «Я выступаю с 18 лет. Тяжело находиться вдали от дома три месяца, когда тебе 18. Сейчас я привык. Люблю велоспорт, в команде со мной рядом очень хорошие люди. Но я давно не был дома. Скучаю по жене и дочке. Мне надо вернуться домой. Тур Фландрии не входил в моё расписание. Я  хотел бы остаться, но я  уже почти три месяца не видел семью. Мне надо вернуться домой и для своего настроя. Пробуду дома почти месяц, потом вернусь в гонки на классике Eschborn-Frankfurt, а потом Джиро д’Италия».

 

  Айке Висбеек (Aike Visbeek), менеджер команды: «Это историческая победа для нашей команды, для велоспорта Африки, для велоспорта в целом. Потеря Антуана Демуатье (Antoine Demoitié) особенным образом связывает нас с гонкой, что даёт этому историческому успеху другую значимость. Мы очень гордимся, что Биньям  Гирмай в прошлом сезоне выбрал нашу команду, когда мы перешли в Мировой тур. Биньям многим жертвовал в течение нескольких лет, чтобы стать профессиональным гонщиком. Он много работал, чтобы выйти на этот уровень, и его труд привёл сегодня к фантастическому успеху».

 

 

Результаты классики Гент-Вевельгем-2022

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Гент-Вевельгем

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Paris-Roubaix

ОПРОС

Выиграет ли Ваут ван Арт Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю, может из-за того что после прохождения последнего подъема впереди была большая группа, а потом когда 4-ка выдвинулась вперёд мало кто толком их догонял мне эта ГВ-2022 честно говоря не очень понравилась, я бы даже сказал, что Е3 была немного поИнтересней. Ждём Де Ронде.

    Цитата: velodoctor
    Первый темнокожий победитель) Я вспомнил Резу, Телехайманота, но тут супер победа. 

    Добавлю ещё из знакомых фамилий М.КУДУСа, а Тэкле/Такла Хаймонот оказывается был такой эфиопский святой...спасибо ВИКИпедии за это))

    Цитата: flugegeheimen
    Смело спринтанул, молодец. Но же серебро на чм выиграл в андеровской гонке

    Я сначала никак не мог понять почему Курдюков постоянно Гирмэя называет Бини/Биниам, когда он каг бэ Цгабу, а оказывается что это почти такая игра слов фамилий ибо есть велогонщик Цгабу Грмэй и он эфиопец, а тут Биниам Гирмэй - эритреец mamba Здорово, что победил, достойно и спринт был хороший.

    Ну а подуим то вообще сенсационный, Лапорт правда за 3 дня дважды с серебром, обидно - ? - может кому было то и нет, но ему точно да ибо в пятнциу по "старшенству" в команде должен был отдать победу капитану на Е3, а сегодня на ГВ, мог, но не смог вырезать спринт в молодого африканца. 

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 7 (4)
    Earl57-Фото

    У Бахрейна до финиша в Барселоне доехали всего три гонщика. Но это не помешало им с солидным запасом выиграть командный зачет.

  • дрокер
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    дрокер-Фото
    Согласен, на Пето больно смотреть
  • velodoctor
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    velodoctor-Фото

    Саган совсем как-то беззубо ехал, где-то за 80 км отстал и сошел. Лень искать причины его схода, но трёхкратный чемпион мира совсем блёклый пока, он, кстати, трёхкратный чемпион и этой гонки. 

  • Earl57
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    Earl57-Фото

    А между тем Берналь вернулся к тренировкам на дороге.

  • Николай Н.
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Это в первые классику выиграл негр, а сколько раз он уезжал в отрыв и вот наконец победа. Молодец парень своего добился.

  • Kay82
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 7 (4)
    Kay82-Фото

    сайт вообще уже не тот который был раньше, не обновляеться, инфо мало, что случилось?

  • flugegeheimen
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    flugegeheimen-Фото

    Смело спринтанул, молодец. Но же серебро на чм выиграл в андеровской гонке

  • motte
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    motte-Фото

    Да уж,  африка! Вспомнил своего приятеля Мамату, Сенегал, Дакар, учились вместе, не плохие ребята, скажу вам.

    А команда то бельгийская! 

  • velodoctor
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    velodoctor-Фото

    Первый темнокожий победитель) Я вспомнил Резу, Телехайманота, но тут супер победа. 

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