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Матье ван дер Пул избавился от проблем со спиной и вернулся к тренировкам

Матье ван дер Пул вернулся к тренировкам после перерыва

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вернулся к тренировкам после четырёхнедельного отдыха и больше не ощущает последствий травмы спины, полученной на Олимпийски играх.

 

Матье ван дер Пул избавился от проблем со спиной и вернулся к тренировкам

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

 

  Физиотерапевт 26-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Fenix Давид Бомбеке (David Bombeke) в интервью Het Nieuwsblad также уточнил, что к травме спины привели несколько лет выступлений без отдыха между соревнованиями на шоссе, в велокроссе и маунтинбайке.

 

  Давид Бомбеке: «Этот перерыв точно пошёл Матье на пользу, он чувствует себя отлично, но он из тех, кто любит тренироваться. Спина больше не беспокоит. Проблема стала результатом аккумулирования нагрузки за несколько лет. Маунтинбайк, мотокросс, гонки на шоссе, стрессы, его падения на Олимпийских играх, Тур…На самом деле мы не рассматривали эту проблему как тревожный знак. Просто нам не удавалось её решить из-за того, что он никогда по-настоящему не отдыхал. Это была форма перегрузки.

 

  Мы обращались с ним как с новым пациентом и смотрели, как справиться с его слабостями. Два года он делал упражнения, но скорее просто для поддержания. Матье живёт на адреналине, мы были не способны это изменить в одно мгновение. Поэтому ему пришлось немного заплатить за это своей спиной».  

 

  В этом году сезон Матье ван дер Пула на шоссе начался в конце февраля на Туре ОАЭ с победы на этапе, а завершился на Париж-Рубэ на третьей ступени подиума. В промежутке Матье ван дер Пул одержал 8 побед, в том числе на Страде Бьянке и этапе Тур де Франс, стал призёром Тура Фландрии и Е3 Saxo Bank, вошёл в топ-5 на Милан-Сан-Ремо.

 

 Матье ван дер Пул подтвердил, что в январе примет участие в чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт в Фейетвиле, в штате Арканзас (США).

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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Комментарии

  • svan
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
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    не фортануло цыганам ))

  • Sheridan
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    Ох, чуть Топ гир не вспомнил. biggrin

  • Fghk
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (8)
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    Димон: это все компот..
  • Hammill
    Герант Томас готов продлить ко ... (5)
    Hammill-Фото
    а почему бы не Я. вот как встану с дивана, разомнусь и поедем. заодно поселфимся
  • s75
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (9)
    s75-Фото
    Интервью о том, что идет глобальная перестройка команды, прилично застрявшей на предыдущемм этапе своего развития и пытающейся вернуться на утерянные позиции. В руководстве команды, как и 12 лет назад, вновь "уселись за чертежной доской".
  • s75
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
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    так легко спалились - наверное, даже не представляли, что именно украли - нарядные велики, быстрее купят ;))
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    @cirogazzetta: из Бахрейна в команду переходит Роджер Хэммонд!

    Об этом возможном назначении говорили уже несколько месяцев. Очередной кадровый ход Эллингворта.


    Опубликовано официальное подтверждение. Хэммонд займет должность главного спортивного директора, остававшуюся, по сути, вакантной после безвременного ухода Нико.

  • Earl57
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим
    Думаю, ничего криминального в краже не было. Увидели ребята золотой велосипед, решили взять для подарка своему цыганскому барону. Остальные взяли, раз уж все равно приехали. Воровать - так весь табун сразу.

    Никита рассказывал во время трансляции, что белорусские трековые гонщики сказали ему, что сначала пытались их ограбить. Вскрыли машину, но велосипедов там не было, они хранились в другом месте. И уже после этого ограбили итальянцев. Так что целенаправленно за золотыми велосипедами воры не охотились, просто брали то что было в грузовике.

    На Сайклинг ньюс писали, что преступников поймали при попытке продать некоторые из велосипедов. 

    "Police caught the criminals in the act of attempting to sell some of the bikes, which in total are valued at around €600,000".

  • Серафим
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    Серафим-Фото

    Думаю, ничего криминального в краже не было. Увидели ребята золотой велосипед, решили взять для подарка своему цыганскому барону. Остальные взяли, раз уж все равно приехали. Воровать - так весь табун сразу.

  • старт-шоссе 82
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Не отчаивайтесь, возможно Ваш друг сменил место жительства и связь оборвалась. Попробуйте поискать его детей, в молодежных сетях.

    Фильм действительно печальный, вчера наткнулся когда хотел найти подробности этого =ограбления века.= Все таки интересно ,куда преступники планировали сбыть эти велосипеды.

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