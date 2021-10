Матье ван дер Пул избавился от проблем со спиной и вернулся к тренировкам

Цитата: Серафим

Думаю, ничего криминального в краже не было. Увидели ребята золотой велосипед, решили взять для подарка своему цыганскому барону. Остальные взяли, раз уж все равно приехали. Воровать - так весь табун сразу.



Никита рассказывал во время трансляции, что белорусские трековые гонщики сказали ему, что сначала пытались их ограбить. Вскрыли машину, но велосипедов там не было, они хранились в другом месте. И уже после этого ограбили итальянцев. Так что целенаправленно за золотыми велосипедами воры не охотились, просто брали то что было в грузовике.

На Сайклинг ньюс писали, что преступников поймали при попытке продать некоторые из велосипедов.

"Police caught the criminals in the act of attempting to sell some of the bikes, which in total are valued at around €600,000".