Матье ван дер Пул избавился от проблем со спиной и вернулся к тренировкам

Матье ван дер Пул вернулся к тренировкам после перерыва

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вернулся к тренировкам после четырёхнедельного отдыха и больше не ощущает последствий травмы спины, полученной на Олимпийски играх.

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Физиотерапевт 26-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Fenix Давид Бомбеке (David Bombeke) в интервью Het Nieuwsblad также уточнил, что к травме спины привели несколько лет выступлений без отдыха между соревнованиями на шоссе, в велокроссе и маунтинбайке.

Давид Бомбеке: «Этот перерыв точно пошёл Матье на пользу, он чувствует себя отлично, но он из тех, кто любит тренироваться. Спина больше не беспокоит. Проблема стала результатом аккумулирования нагрузки за несколько лет. Маунтинбайк, мотокросс, гонки на шоссе, стрессы, его падения на Олимпийских играх, Тур…На самом деле мы не рассматривали эту проблему как тревожный знак. Просто нам не удавалось её решить из-за того, что он никогда по-настоящему не отдыхал. Это была форма перегрузки.

Мы обращались с ним как с новым пациентом и смотрели, как справиться с его слабостями. Два года он делал упражнения, но скорее просто для поддержания. Матье живёт на адреналине, мы были не способны это изменить в одно мгновение. Поэтому ему пришлось немного заплатить за это своей спиной».

В этом году сезон Матье ван дер Пула на шоссе начался в конце февраля на Туре ОАЭ с победы на этапе, а завершился на Париж-Рубэ на третьей ступени подиума. В промежутке Матье ван дер Пул одержал 8 побед, в том числе на Страде Бьянке и этапе Тур де Франс, стал призёром Тура Фландрии и Е3 Saxo Bank, вошёл в топ-5 на Милан-Сан-Ремо.

Матье ван дер Пул подтвердил, что в январе примет участие в чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт в Фейетвиле, в штате Арканзас (США).