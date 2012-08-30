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Матье ван дер Пулу провели операцию на колене

Матье ван дер Пул воспользовался перерывом, чтобы провести небольшую операцию на колене

 

Матье ван дер Пулу провели операцию на колене

 

  Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) 8 января провели операцию на колене. Команда Alpecin-Fenix сообщила, что вместе с гонщиком решили воспользоваться вынужденным перерывом на восстановление после травмы спины и решить проблему повреждённых во время падения в прошлом году связок.  

 

  В релизе команды Alpecin-Fenix говорится: «В госпитале Херенталса Матье ван дер Пулу провели небольшую операцию на колене. Во время прошлого падения возник разрыв около коленного сустава. Образовавшаяся в результате рубцовая ткань травмировала кость.

  У него не возникало болевых ощущений, травма не беспокоила, но сейчас самый подходящий момент без активности, чтобы разобраться с проблемой. Поэтому Ван дер Пулу провели операцию. Осмотр после неё показал положительную динамику. Эта операция не связана с травмой спины, после которой Матье ван дер Пул в настоящий момент восстанавливается».

 

  Матье ван дер Пул не выступает с 27 декабря и досрочно завершил сезон велокросса. Вместе с командой гонщик надеется вернуться в форму перед весенними классиками, но пока неясно, когда он сможет возобновить тренировки.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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  1. RVL

    Сегодня, 14:16 | Регистрация: 30.08.2012

    ребята-медики! посадите быстее его в седло!

    Матвею-скорее сесть в него здоровым!

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Комментарии

  • RVL
    Матье ван дер Пулу провели опе ... (1)
    RVL-Фото

    ребята-медики! посадите быстее его в седло!

    Матвею-скорее сесть в него здоровым!

  • Earl57
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (3)
    Earl57-Фото
    Ну дык они уже пробовали верить в Годю и других. И убедились что Пино в обозримом будущем никто заменить не сможет. Поэтому им остается только скрестить пальцы и надеяться на то, что его спина полностью зажила.
  • Earl57
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    Им надо в компанию к Клебо, Фуркада подписать. Тогда может и возьмут на Тур

    Там принципиально только норвежцы и датчане.

    Фуркад, кстати, как-то посетовал, что его в Норвегии лучше знают и ценят чем во Франции.

  • velodoctor
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (3)
    velodoctor-Фото

    Пино в центре стоит, вера французов в своих безгранична. 

  • VeloVelo
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Ну вот такой у Роана юмор ))
  • flugegeheimen
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    Им надо в компанию к Клебо, Фуркада подписать. Тогда может и возьмут на Тур

  • serghi
    Состав велокоманды Quick –Step ... (4)
    serghi-Фото

    Jannik Steimle немец, а не бельгиец.

  • SportSpirit
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Пино снова будет безутешен, Годю - недореализован, а Сторер выиграет этап.

  • BlAr
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    BlAr-Фото

    Цитата: Геродот
    Вероятно единственно правильное решение руководства Юмбы.Ситуация такая, что победа на Туре не светит ни Рогличу, ни Вингегору, ни вместе, ни по-отдельности. 

     

    Зато они будут первыми на подхвате, если вдруг что-то пойдет не так у Погачара. 

  • Геродот
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Геродот-Фото

    Вероятно единственно правильное решение руководства Юмбы.Ситуация такая, что победа на Туре не светит ни Рогличу, ни Вингегору, ни вместе, ни по-отдельности. А так - пусть молодой прокатится, наберется опыта ... и когда-нибудь потом ... почему бы и нет...

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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