Матье ван дер Пулу провели операцию на колене

Матье ван дер Пул воспользовался перерывом, чтобы провести небольшую операцию на колене

Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) 8 января провели операцию на колене. Команда Alpecin-Fenix сообщила, что вместе с гонщиком решили воспользоваться вынужденным перерывом на восстановление после травмы спины и решить проблему повреждённых во время падения в прошлом году связок.

В релизе команды Alpecin-Fenix говорится: «В госпитале Херенталса Матье ван дер Пулу провели небольшую операцию на колене. Во время прошлого падения возник разрыв около коленного сустава. Образовавшаяся в результате рубцовая ткань травмировала кость.

У него не возникало болевых ощущений, травма не беспокоила, но сейчас самый подходящий момент без активности, чтобы разобраться с проблемой. Поэтому Ван дер Пулу провели операцию. Осмотр после неё показал положительную динамику. Эта операция не связана с травмой спины, после которой Матье ван дер Пул в настоящий момент восстанавливается».

Матье ван дер Пул не выступает с 27 декабря и досрочно завершил сезон велокросса. Вместе с командой гонщик надеется вернуться в форму перед весенними классиками, но пока неясно, когда он сможет возобновить тренировки.