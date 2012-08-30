Матье ван дер Пулу провели операцию на колене

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 14:05
Матье ван дер Пул воспользовался перерывом, чтобы провести небольшую операцию на колене
Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) 8 января провели операцию на колене. Команда Alpecin-Fenix сообщила, что вместе с гонщиком решили воспользоваться вынужденным перерывом на восстановление после травмы спины и решить проблему повреждённых во время падения в прошлом году связок.
В релизе команды Alpecin-Fenix говорится: «В госпитале Херенталса Матье ван дер Пулу провели небольшую операцию на колене. Во время прошлого падения возник разрыв около коленного сустава. Образовавшаяся в результате рубцовая ткань травмировала кость.
У него не возникало болевых ощущений, травма не беспокоила, но сейчас самый подходящий момент без активности, чтобы разобраться с проблемой. Поэтому Ван дер Пулу провели операцию. Осмотр после неё показал положительную динамику. Эта операция не связана с травмой спины, после которой Матье ван дер Пул в настоящий момент восстанавливается».
Матье ван дер Пул не выступает с 27 декабря и досрочно завершил сезон велокросса. Вместе с командой гонщик надеется вернуться в форму перед весенними классиками, но пока неясно, когда он сможет возобновить тренировки.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (71)