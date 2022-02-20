Матье ван дер Пул пропустит чемпионат мира по велокроссу

Матье ван дер Пул вынужден завершить сезон велокросса из-за болей в спине

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) поставил точку в сезоне велокросса 2021-2022 из-за травмы спины. Непрекращающиеся боли, причиной которых стало воспаление межпозвоночного диска, не позволяют 26-летнему нидерландскому велогонщику команды Alpecin-Fenix полноценно тренироваться и принимать участие в гонках по велокроссу. Он не сможет защитить свой титул на чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт 30 января в США.



На сайте команды Матье ван дер Пул написал: «Из-за боли в спине я с Тур де Франс не смог достичь желаемого уровня. Просто хочу, чтобы всё это поскорей осталось в прошлом. Единственным лекарством оказался длительный период отдыха. Поэтому было бы глупо снова прерывать отдых и стараться вернуться к чемпионату мира. С этим все согласны. Мне очень горько, угнетает, что десять раз подряд я принимал участие в чемпионатах мира по велоспорту, и не смогу теперь защитить титул в США. Я не волнуюсь о будущей карьере, но ,конечно, расстроен, что не знаю, как долго продлится период отдыха».

Адри ван дер Пул, отец Матье ван дер Пула, в интервью Sporza считает, что его сын способен справиться с проблемой и сезон весенних классик на шоссе вне опасности: «Матье делает упражнения для спины, отдыхает. Думаю, неразумно было бы продолжать, пока проблемы со спиной не ушли. До апреля ещё три месяца, так что весенние гонки вне опасности».