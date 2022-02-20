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Матье ван дер Пул пропустит чемпионат мира по велокроссу

Матье ван дер Пул вынужден завершить сезон велокросса из-за болей в спине

 

Матье ван дер Пул пропустит чемпионат мира по велокроссу

 

  Матье ван дер Пул  (Mathieu van der Poel) поставил точку в сезоне велокросса 2021-2022 из-за травмы спины. Непрекращающиеся боли, причиной которых стало воспаление межпозвоночного диска, не позволяют 26-летнему нидерландскому велогонщику команды Alpecin-Fenix полноценно тренироваться и принимать участие в гонках по велокроссу. Он не сможет защитить свой титул на чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт 30 января в США.


   На сайте команды Матье ван дер Пул написал: «Из-за боли в спине я с Тур де Франс не смог достичь желаемого уровня. Просто хочу, чтобы всё это поскорей осталось в прошлом. Единственным лекарством оказался длительный период отдыха. Поэтому было бы глупо снова прерывать отдых и стараться вернуться к чемпионату мира. С этим все согласны. Мне очень горько, угнетает, что десять раз подряд я принимал участие в чемпионатах мира по велоспорту, и не смогу теперь защитить титул в США. Я не волнуюсь о будущей карьере, но ,конечно, расстроен, что не знаю, как долго продлится период отдыха».

 

  Адри ван дер Пул, отец Матье ван дер Пула, в интервью Sporza считает, что его сын способен справиться с проблемой и сезон весенних классик на шоссе вне опасности: «Матье делает упражнения для спины, отдыхает. Думаю, неразумно было бы продолжать, пока проблемы со спиной не ушли. До апреля ещё три месяца, так что весенние гонки вне опасности».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix велокросс

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Комментарии

  • Freejazz
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Freejazz-Фото
    Ну хоть падать не очень жестко. Хотя все эти случаи выбивают и топовых гонщиков - вчера Том после "удачной" смены велосипеда резко провалился и почти круг добирал.
  • Earl57
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Earl57-Фото

    Говорят что Ван Арт пропустит не только ЧМ по велокроссу, но и Страде Бьянке.

    Ван дер Пул окончательно подтвердил, что его сезон велокросса закрыт. ЧМ он пропустит. Боль в спине не проходит и Матье не будет в гонках несколько месяцев.

    Так что в велокроссе по-любому будет новый чемпион мира...

  • Camel
    «Газпром-РусВело» будет выступ ... (1)
    Camel-Фото

    ...Теперь настало время для новой главы в истории команды, в следующем сезоне мы будем выступать на велосипедах французского производителя LOOK...

    Т.е., велосипеды Colnago не способствовали повышению результатов в гонках, они недостаточно быстры, а вот LOOK - это то, что позволит открыть новую главу в истории команды. Здорово! Кто ж теперь удержит гонщиков команды Газпром-РусВело!

  • greyshark
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    greyshark-Фото

    Цитата: Earl57
    А Карапасу что? Он вообще-то тоже на Джиро заявлен.

    А карапасу - всего хорошего, здоровья ему, удачи, ну и пусть держится!

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Earl57-Фото

    Quinten Hermans - я читаю его имя как Квинтен. Но по-фламандски не разумею, поэтому не знаю как оно звучит в оригинале. Однако одни бельгийские/голландские комментаторы называют его "Эрманс", другие "Херманс". Даже в одной и той же трансляции...

     

    П.С. И так бывает. Гонцику Альпецина было не до смеха, конечно, но со стороны прикольно...

    https://twitter.com/cyclocross24/status/1478370522606059522

  • rude_rider
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    rude_rider-Фото

    хоть что то

    а то совсем пропал

     

     

  • AlpenFlow
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (10)
    AlpenFlow-Фото
    Что-то долго нет комментария от нейросети)
  • SportSpirit
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Читаю по диагонали: "К счастью, сумел добрать Кентана" beach 

     

    И понимаю, что то ли лыжи не едут,

    то ли хитрый Найро через лес

    да с винтовкой на перевес)) 

  • motte
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    motte-Фото

    С богом, Том_а, только не кисни, если что, покажи красивый комбэк.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Имела в виду распределение потенциальных капитанов JV на ГТ. Но аналогичные расклады от IG тоже любопытны)

    Если к теме Джиро, то помимо перечисленных в посте, наверняка там будет и Алмейда с поддержкой новой команды. Теневые капитаны Бахрейна за спиной Ланды) С.Ейтс тоже не подарок. Итальянская мафия Астаны, лично мне было бы интересно посмотреть в качестве со-капитана на Москона. Пусть это не супер-лидеры, но Дюмолану для дебюта вполне хватит, чтобы "побороться за генерал".

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