Спортивный директор Jumbo-Visma: «Команда не будет давить на Тома Дюмулина»

Спортивный директор Jumbo-Visma о старте Тома Дюмулина на Джиро д’Италия и возможном старте на Тур де Франс-2022

В этом году Том Дюмулин впервые после Вуэльты Испании-2020 стартует на Гранд-туре и впервые с 2019 года возвращается на Джиро д’Италия. Велокоманда Jumbo-Visma не ждёт от Тома Дюмулина высоких результатов, но надеется, что 31-летний нидерландский велогонщик сможет вернуться к своему прежнему высокому уровню выступления.

Об этом в интервью VeloNews рассказал спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирманн (Grischa Niermann).

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Гриша Нирманн: «С нашей стороны на Тома нет давления за исключением того, что мы стремимся к идеальной подготовке, к тому, чтобы он в форме вышел на старт Джиро д’Италия-2022 и хотел приложить максимум усилий. А там посмотрим, какой результат получим. Но мы знаем, на что способен Том, видим, что у него всё идёт хорошо. Так что на Джиро он сможет показать всё, на что способен.

Гонка ещё не стартовала, и все начинают на ней с нуля. Каждый из претендентов, кто примет участие в Джиро, может выиграть.

Считаю, что и дня него, и для нас ожидания от Джиро не сводятся к тому, что он обязательно должен быть на ней фаворитом и выиграть гонку. Если он сможет занять высокое место в генеральной классификации, какое бы ни было, например, заехать в топ-10, мы будем счастливы, потому что он сделает шаг в правильном направлении. Самое важное, чтобы он снова испытывал удовольствие от велоспорта, чтобы хотел выступать в гонках и бороться.

На данный момент фокус на Джиро, а потом подумаем о Туре. Не считаю хорошей идеей стартовать на Джиро д’Италия с мыслью, что после он должен ехать на Тур де Франс-2022 и снова быть в форме. Думаю, сейчас этот вариант вне игры. К тому же, если хочешь хорошо выступить на Джиро, такой подход с прицелом на Тур был бы неправильным».

Свой первый полноценный после полугодового перерыва сезон Том Дюмулин начал с тренировочного лагеря в Колумбии, его первой гонкой в сезоне станет Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022, а затем он будет нацелен на Арденнские классики.