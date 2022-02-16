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Спортивный директор Jumbo-Visma: «Команда не будет давить на Тома Дюмулина»

Спортивный директор Jumbo-Visma о старте Тома Дюмулина на Джиро д’Италия и возможном старте на Тур де Франс-2022

 

 

  В этом году Том Дюмулин впервые после Вуэльты Испании-2020 стартует на Гранд-туре и впервые с 2019 года возвращается на Джиро д’Италия. Велокоманда Jumbo-Visma не ждёт от Тома Дюмулина высоких результатов, но надеется, что 31-летний нидерландский велогонщик сможет вернуться к своему прежнему высокому уровню выступления.

  Об этом в интервью VeloNews рассказал спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирманн (Grischa Niermann).

 

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

  Гриша Нирманн: «С нашей стороны на Тома нет давления за исключением того, что мы стремимся к идеальной подготовке, к тому, чтобы он в форме вышел на старт Джиро д’Италия-2022 и хотел приложить максимум усилий. А там посмотрим, какой результат получим. Но мы знаем, на что способен Том, видим, что у него всё идёт хорошо. Так что на Джиро он сможет показать всё, на что способен.

 

  Гонка ещё не стартовала, и все начинают на ней с нуля. Каждый из претендентов, кто примет участие в Джиро, может выиграть.

 

 Считаю, что и дня него, и для нас ожидания от Джиро не сводятся к тому, что он обязательно должен быть на ней фаворитом и выиграть гонку. Если он сможет занять высокое место в генеральной классификации, какое бы ни было, например, заехать в топ-10, мы будем счастливы, потому что он сделает шаг в правильном направлении. Самое важное, чтобы он снова испытывал удовольствие от велоспорта, чтобы хотел выступать в гонках и бороться.

 

  На данный момент фокус на Джиро, а потом подумаем о Туре. Не считаю хорошей идеей стартовать на Джиро д’Италия с мыслью, что после он должен ехать на Тур де Франс-2022 и снова быть в форме. Думаю, сейчас этот вариант вне игры. К тому же, если хочешь хорошо выступить на Джиро, такой подход с прицелом на Тур был бы неправильным».

 

  Свой первый полноценный после полугодового перерыва сезон Том Дюмулин начал с тренировочного лагеря в Колумбии, его первой гонкой в сезоне станет Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022, а затем он будет нацелен на Арденнские классики.

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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Комментарии

  • velodoctor
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    velodoctor-Фото

    Якобсен вчера Ремко в ответ помогал на подъезде, во главе поезда работал. Мне кажется, и Кэв, и голландец всеми силами пытаются показать, что именно они должны ехать тур, как Марк вел себя на туре Омана, после падения не просто вернулся в пелотон, а демонстративно выехал перед всей группой. Пока у британца шансов почти нет в этой борьбе, но я надеюсь, что на Джиро Кэв окажется лучшим спринтером и их обоих повезут во Францию.

  • Ice
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Мувик Серано помешал Лопесу прижав на повороте взять этап . Ну Кови просто зверь.

    Сегодня пересмотрел этап, пространство перед Лопесом было все время. Где и кто его прижал, так и не увидел)))

  • oblivion
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    oblivion-Фото
    Цитата: Earl57
    Сколько разговору было про фирменную атаку Ремко. И где она? Кто помешал на этот раз?
    Насчет атаки не знаю, но на финише мог побороться. Там ему МакНалти немного помешал. Не думаю, что бы выиграл, но все же. А вообще, больше всего жалко Игиту с Фоссом. Мало того что упали, да еще время много потеряли
  • Ернат
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (7)
    Ернат-Фото

    Лопесу реально забрать генерал 

  • Ернат
    Давид Годю – победитель 2 эта ... (1)
    Ернат-Фото

    Батистела хорош, но стартовал конечно рано ) опыта еще маловато наверное

  • patar
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    patar-Фото

    А мне вот интересно что он (Ремко} кому пока3ывал когда финиш пересекал, опять чем-то недоволен... опять обидел кто?

  • дрокер
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    дрокер-Фото
    Ремко разделку ждет, не хочет светиться раньше
  • Ice
    Фабио Якобсен – победитель 1 э ... (1)
    Ice-Фото

    Якобсен толкается? Неужели не знает, к чему это может привести?

  • Earl57
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    Earl57-Фото

    Сколько разговору было про фирменную атаку Ремко. И где она? Кто помешал на этот раз?

  • Mikael
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (5)
    Mikael-Фото
    Думаю, что это был сарказм от фана казахстанцев. Когда у них было много денег мы уже видели, скоро посмотрим когда их не будет.

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