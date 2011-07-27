VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Сеп Кусс дебютирует на Тур де Франс

25-летний Сеп Кусс включён в состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2020

 

 

  25-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сеп Кусс (Sepp Kuss) в этом году дебютирует на Тур де Франс. В прошлом году он проехал два Гранд-тура – Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, и не только выиграл этап Вуэльты Испании, но также сыграл ключевую роль в победе Приможа Роглича на испанском Гранд-туре и помогал словенскому гонщику на Джиро д’Италия-2019, где Роглич занял 3-е место. На французском Гранд-туре Сеп Кусс будет самым молодым гонщиком команды Jumbo-Visma, он младше Ваута Ван Арта на два дня.

 

Сеп Кусс дебютирует на Тур де Франс

 

  В интервью VeloNews Гриша Нирманн (Grischa Niermann), спортивный директор команды Jumbo-Visma, сказал:

 

  «Он будет одним из главных помощников на трудных горных этапах. Мы делаем всё возможное, чтобы он подошёл к Тур де Франс в отличной форме. Когда он в форме, он уже горняк мирового уровня. У него есть опыт в маунтинбайке и лыжном спорте. Он станет ещё сильнее, потому что выступает на шоссе не так долго.

 

  В нашей команде он сможет развиваться и совершенствоваться. Он молод и ему ещё многому предстоит научиться. Мы часто видим, как он держится в группе, в которой остаётся не больше шести горняков».

 

  Сеп Кусс надеется в будущем стать претендентом на борьбу за генеральную классификацию на Гранд-турах, о чём сказал в интервью Ciclismo International.

 

  Сеп Кусс: «Однажды, надеюсь, смогу стать претендентом на Гранд-турах. Считаю, что физически способен справляться с нагрузками три недели, и эти гонки мне подходят. А вот над чем мне надо работать, так это над умением сохранять предельную концентрацию на протяжении всего Гранд-тура.

 

  Когда ты помогаешь товарищам по команде, то психологически в какие-то не слишком важные дни можешь психологически переключаться, но бороться за общий зачёт надо с совершенно другим настроем. Именно этому мне ещё надо учиться. И ещё я не могу постоянно волноваться о чём-то, поэтому мог бы стать «расслабленным» лидером».

 

  На вопрос о том, сможет ли он возглавить команду, Сеп Кусс ответил:

 

  «Думаю, да. В конце концов ты просто должен быть лучшим, верно? И я бы лучше чувствовал себя в команде с несколькими лидерами, потому что тогда ощущается меньше давления и больше свободы в отличие от ситуации, когда за тобой постоянно присматривает вся команда, что может напрягать».

 

  Сеп Кусс считает, что в команде Jumbo-Visma, которая собирается стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя капитанами – Приможем Рогличем, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком, не повторится ситуация команды Movistar:

 

  «Думаю, главное отличие в том, что у Стевена, Тома и Приможа нет большого эго. Конечно, они амбициозны и хотят выигрывать, но моё мнение, что они скорее будут действовать в общих интересах, чем соперничать друг с другом. Думаю, поэтому они и команда покажут в гонке свои сильные стороны.

 

  Я с большим нетерпением жду Тур де Франс. Смешно, потому что в США, пока я не сказал, что поеду Тур де Франс, все считали моё занятие велоспортом – хобби».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Сеп Кусс Sep Kuss Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 09:29 | Регистрация: 21.10.2016

    Выступит если приедет на Тур...

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 27.07.2011

    Лыжник будет тащить прыгуна кто в принципе тоже лыжник только летающий)))

    вот свявзка то)))

     

    куда катимся,все смешалось  люди кони

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 18:00 | Регистрация: 17.05.2015

      Раньше в велоспорте блистали всё больше конькобежцы.Эрик Хайден, его сестра Бет, Шейла Янг,Клара Хьюз... Ну а сейчас и лыжники подключились.

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 13:02 | Регистрация: 20.06.2019

    Хороший гонец, почти всегда был рядом с Рогличем, будет полезен на Туре однозначно.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (10)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош...

    В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной.

    Цитата: Earl57
    ...И на разделке чемпионата Бельгии в прошлом году Ремко талант тоже не помог, когда Ван Арт привез ему почти 40 сек на дистанции 51 км...

    Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини?

    Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.

     

  • uran
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (10)
    uran-Фото
    Совсем разное ощущение гонка и станок: на станке нет того азарта, драйва, зацепиться за отрыв, или за пелетон. По себе сужу если что.
  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (10)
    Camel-Фото

    Цитата: sashaney
    Ольга, откуда такие познания о внутреннем мире? Восхищаюсь.

    Не только вы! good

  • Адриен
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    Адриен-Фото
    Раньше в велоспорте блистали всё больше конькобежцы.Эрик Хайден, его сестра Бет, Шейла Янг,Клара Хьюз... Ну а сейчас и лыжники подключились.
  • sashaney
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (10)
    sashaney-Фото
    Ольга, откуда такие познания о внутреннем мире? Восхищаюсь.
  • Ice
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    Ice-Фото

    Хороший гонец, почти всегда был рядом с Рогличем, будет полезен на Туре однозначно.

  • Earl57
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (9)
    Earl57-Фото
    Будет и на телевизионном Евроспорте-2, и на ютубе. Цвифт уже анонсировал трансляции, на их платформе же будет. Трансляции и там и там прямые, в одно время, в 16-00 по московскому времени по субботам и воскресеньям.
  • rude_rider
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    rude_rider-Фото

    Лыжник будет тащить прыгуна кто в принципе тоже лыжник только летающий)))

    вот свявзка то)))

     

    куда катимся,все смешалось  люди кони

  • EL-Fenomeno
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    Значит virtual TdF будет LIVE по Евроспорту или только на Ю-тубе??
  • ЧОРНЫЙ
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Выступит если приедет на Тур...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 июля

Jan Drago Petelin (Vini Zabu - KTM)

Mattia Frapporti (Androni Giocattoli)

Jurgen Roelandts (Movistar Team)

3 июля

Fabio Aru (UAE Team Emirates)

Nicolas Roche (Team Sunweb)

Romain Le Roux (Team Arkea - Samsic)

Mihkel Raim (Israel Start-Up Nation)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2020 (7)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)