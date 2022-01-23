Том Дюмулин о планах на первую часть сезона 2022 года и Джиро д’Италия

Том Дюмулин: «Единственный минус Джиро д’Италия-2022 для меня – мало километров в разделках»

После двух сложных сезонов Том Дюмулин предпочёл в этом году поставить в этом году целью Джиро д’Италия, Гранд-тур, на котором одержал победу в 2017 году. 31-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma в конце января поедет тренироваться на высоте в тренировочный лагерь в Колумбии, а первой гонкой его сезона станет Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022.

Через Страде Бьянке, Вуэльту Каталонии и Амстел Голд, а затем второй тренировочный лагерь на высоте Том Дюмулин будет готовиться к Джиро д’Италия-2022, где стартует вместе с Тобиасом Фоссом и помощниками - Куном Бауманом (Koen Bouwman), Эдоардо Аффини (Edoardo Affini), Крисом Харпером (Chris Harper), Сэмом Ооменом (Sam Oomen), Паскалем Энкхорном (Pascal Eenkhoorn) и Йосом ван Эмденом (Jos van Emden).

О плане подготовки, целях и настроении Том Дюмулин рассказал в интервью сайту команды Jumbo-Visma.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Том Дюмулин: «После недавнего периода в карьере подумал, что мне благоразумнее избежать безумства, которое влечёт за собой Тур де Франс. И по своим ощущениям склоняюсь больше к Джиро, гонки, которая взывает во мне тёплые чувства. Думаю, это великолепная гонка.

Мне приятно делить лидерство с Тобиасом Фоссом. Хорошо, что не буду «альфа-самцом». В прошлом меня тяготило, когда вся команда крутилась вокруг меня. Тобиас – очень хороший, подходящий для этой роли гонщик. Надеюсь, мы оба сможем достичь высокого уровня. Сможем помогать друг другу в финалах.

Со старта и до финиша сделаю всё, чтобы идти как можно выше в классификации. Наверное, единственный для меня минус – в маршруте слишком мало километров в разделке. По разным причинам я уже довольно давно в последний раз боролся за генеральную классификацию. Не думаю, что потерял хватку. В этом всегда был изначально хорош.

Ради подготовки к Гранд-туру я должен включить работу в тренировочном лагере на высоте, в этом поможет переключение на Амстел Голд Рэйс, потому что Амстел Голд Рэйс и Париж-Рубэ поменяли местами в этом году из-за выборов во Франции. Для меня участие в Амстел Голд Рэйс идеально, потому что всегда очень важно выступать на домашней гонке. Это была одна из причин, по которой я начал заниматься велоспортом.

Что касается остальной части сезона, у меня уже есть интересные идеи. С большим нетерпением предвкушаю чемпионат мира в Австралии. Мне бы хотелось проехать и разделку и групповую гонку. Тур Ломбардии и другие итальянские гонки конца сезона тоже меня привлекают.

Моя жизнь в велоспорте сейчас кажется совсем другой, чем год назад. В тот момент мне пришлось остановить самого себя. Я счастлив, что так поступил в то время. Сознательно решил остаться велогонщиком. У этого есть хорошие и плохие стороны. Теперь могу легче всё принимать, потому что понимаю, что это та жизнь, которой хочу жить на самом деле. Сейчас новый год и новый Том Дюмулин.

Сейчас у меня другая позиция. Чувствую себя отлично, с нетерпением жду предстоящий сезон, в котором у меня много целей».