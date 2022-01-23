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Том Дюмулин о планах на первую часть сезона 2022 года и Джиро д’Италия

Том Дюмулин: «Единственный минус Джиро д’Италия-2022 для меня – мало километров в разделках»

 

 

  После двух сложных сезонов Том Дюмулин предпочёл в этом году поставить в этом году целью Джиро д’Италия, Гранд-тур, на котором одержал победу в 2017 году. 31-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma в конце января поедет тренироваться на высоте в тренировочный лагерь в Колумбии, а первой гонкой его сезона станет Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022.

 

  Через Страде Бьянке, Вуэльту Каталонии и Амстел Голд, а затем второй тренировочный лагерь на высоте Том Дюмулин будет готовиться к Джиро д’Италия-2022, где стартует вместе с Тобиасом Фоссом и помощниками - Куном Бауманом (Koen Bouwman), Эдоардо Аффини (Edoardo Affini), Крисом Харпером (Chris Harper), Сэмом Ооменом (Sam Oomen), Паскалем Энкхорном (Pascal Eenkhoorn) и Йосом ван Эмденом (Jos van Emden).

 

 О плане подготовки, целях и настроении Том Дюмулин рассказал в интервью сайту команды Jumbo-Visma.

 

Том Дюмулин о планах на первую часть сезона 2022 года и Джиро д’Италия

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

 

  Том Дюмулин: «После недавнего периода в карьере подумал, что мне благоразумнее избежать безумства, которое влечёт за собой Тур де Франс. И по своим ощущениям склоняюсь больше к Джиро, гонки, которая взывает во мне тёплые чувства. Думаю, это великолепная гонка.

  Мне приятно делить лидерство с Тобиасом Фоссом. Хорошо, что не буду «альфа-самцом». В прошлом меня тяготило, когда вся команда крутилась вокруг меня. Тобиас – очень хороший, подходящий для этой роли гонщик. Надеюсь, мы оба сможем достичь высокого уровня. Сможем помогать друг другу в финалах.

 

  Со старта и до финиша сделаю всё, чтобы идти как можно выше в классификации. Наверное, единственный для меня минус – в маршруте слишком мало километров в разделке. По разным причинам  я уже довольно давно в последний раз боролся за генеральную классификацию. Не думаю, что потерял хватку. В этом всегда был изначально хорош.

 

  Ради подготовки к Гранд-туру я должен включить работу в тренировочном лагере на высоте, в этом поможет переключение на Амстел Голд Рэйс, потому что Амстел Голд Рэйс и Париж-Рубэ поменяли местами в этом году из-за выборов во Франции. Для меня участие в Амстел Голд Рэйс идеально, потому что всегда очень важно выступать на домашней гонке. Это была одна из причин, по которой я начал заниматься велоспортом.

 

  Что касается остальной части сезона, у меня уже есть интересные идеи. С большим нетерпением предвкушаю чемпионат мира в Австралии. Мне бы хотелось проехать и разделку и групповую гонку. Тур Ломбардии и другие  итальянские гонки конца сезона тоже меня привлекают.

 

  Моя жизнь в велоспорте сейчас кажется совсем другой, чем год назад. В тот момент мне пришлось остановить самого себя. Я счастлив, что так поступил в то время. Сознательно решил остаться велогонщиком. У этого есть хорошие и плохие стороны. Теперь могу легче всё принимать, потому что понимаю, что это та жизнь, которой хочу жить на самом деле. Сейчас новый год и новый Том Дюмулин.

  Сейчас у меня другая позиция. Чувствую себя отлично, с нетерпением жду предстоящий сезон, в котором у меня много целей».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • BaTman
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    BaTman-Фото
    Высоко поднятая голова, это когда выгнали? Ну не знаю как у Вас, по мне ему просто дико повезло что Винокуров его взял, иначе он бы детским тренером в Колумбии мог стать.
  • BaTman
    Спортивный директор команды I ... (3)
    BaTman-Фото
    Де это неприкрытая агрессия, а не лёгкий негатив. Но это можно простить, любовь к индейцам затуманивает рассудок.
  • flugegeheimen
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    flugegeheimen-Фото
    Четвёртая с низу фотка ввиду событий последних двух лет вышла «с душком»
  • AlpenFlow
    Спортивный директор команды I ... (3)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ну ка это не похвалить особенно Premier Tech? Да уж. Вдруг им захочется выпнуть немощного статиста из команды и сорвать крупный контракт. Вот и приходится ласкать , да петь дифирамбы.И о каких заметных шагах вперед с приходом канадцев-ботаников он говорит? Я че то не догоняю..
    Прослеживается некий негатив в ваших комментариях по теме Криса Фрума.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Вот учитесь у Супермена. Пропылесосил мувистар вдоль и поперек еще находясь в их стане. И свалил с высоко поднятой головой.
  • Astanaforever
    Спортивный директор команды I ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ну ка это не похвалить особенно Premier Tech? Да уж. Вдруг им захочется выпнуть немощного статиста из команды и сорвать крупный контракт. Вот и приходится ласкать , да петь дифирамбы. И о каких заметных шагах вперед с приходом канадцев-ботаников он говорит? Я че то не догоняю..
  • Earl57
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    Earl57-Фото

    Люди все разные. И в одинаковой ситуации ведут себя по-разному, в соответствии со своим характером.
    Ветераны, например. Кто-то спокойно, как должное принимает ограничения, налагаемые возрастом. И старается жить в мире с собой и с командой. И если ветеран готов делиться с молодыми своим богатым опытом, конфликтов с командой как правило не бывает. И даже если уходят в другую команду, то по-хорошему, без ругани и злости.
    Другие хорохорятся и видят в молодых гонщиках конкурентов. И атмосфера в команде начинает накаляться. Заканчивается это тем, что с ветераном просто не продляют контракт. И виноват в этом по мнению ветерана кто угодно, только не он сам.

  • Camel
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    А что они должны говорить?..

    Сказал о планах, о семье, о детях и замолк! А то "я так счастлив, тут такой коллектив!" А что ж ты несчастный в унылом коллективе крутил? Молчал бы уже, а то нытьё это стандартное как-то поднадоело.

     

    Цитата: Earl57
    ...И начинает рассказывать что это он сам решил уйти, ибо новая команда намного лучше и больше соответствует его высоким критериям. Чем выгодно отличается от старой...

    И так далее... Согласен с вами!

  • Earl57
    Состав велокоманды Intermarche ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    ...не могу дождаться старта первых гонок...

    У них пароль такой? Почему все разговаривают одинаковыми фразами? Не могут никак дождаться старта, а после первого же старта говорят, что ещё не готов. ))
    И почему-то все поголовно счастливы переходом импенно в ЭТУ команду. Именно в ЭТОЙ команде начинается новая страница карьеры, которая, кстати, должна завершиться в октябре. Ну как дети!

    А что они должны говорить? Например, что в предыдущей команде не предложили продления контракта невзирая на былые заслуги и громкое имя. Ибо зарплата большая, а успехи скромные. На освободившиеся от "свадебного генерала" деньги подписали двух-трех перспективных нео-профи. Которые стоят в разы дешевле, 2 победы за 2 года уж как-нибудь сделают. Готовы много работать там где и когда надо команде, а не по настроению - то буду, это не буду, то поеду, это не поеду. Ничего личного, просто бизнес...

    Но обиженный именитый гонщик с этим не согласен. И начинает рассказывать что это он сам решил уйти, ибо новая команда намного лучше и больше соответствует его высоким критериям. Чем выгодно отличается от старой.

    Годы идут, конкуренция становится все сильнее, и через какое-то время ситуация повторится с вероятностью 99,9%. Но этого пока что никто не знает и знать не может. Поэтому верят, что в новой команде все будет по-другому.

  • SportSpirit
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    SportSpirit-Фото
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