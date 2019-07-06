Менеджер Sunweb удивлён новостями об уходе Тома Дюмулина

Менеджер команды Sunweb проведёт переговоры с агентом Тома Дюмулина

Генеральный менеджер команды Sunweb Иван Спекенбринк удивлен новостями об уходе Тома Дюмулина из команды, о чём заявил во время конференции в Валькенбурге в интервью NOS.

Контракт 28-летнего голландского гонщика, победителя Джиро д’Италия-2017 заканчивается лишь в конце 2021 года, но многие средства массовой информации, включая голландское издание De Telegraaf, написали, что Том Дюмулин собирается перейти в другую команду уже в следующем году. В числе желающих подписать Дюмулина назывались Jumbo-Visma, Ineos, CCC Team, UAE Team Emirates.

Иван Спекенбринк: «Меня удивили истории в газетах. Прошлым вечером нам позвонили. А этим утром это уже было в новостях. На следующей неделе нас пригласили на встречу с менеджерами Дюмулина. Сначала надо подождать и посмотреть.

Конечно, многое произошло. Мы находились под большим стрессом, пережили много разочарований. Но в данный момент ничего не происходит. Мы не хотим отвечать на эти новости через средства массовой информации. Нам надо поговорить с самим Томом. Полагаем, на следующей неделе состоится разговор».

Агент Тома Дюмулина Рик ван Донген в интервью Wielerflits сказал: «Только для того, чтобы прояснить ситуацию, говорю: никаких соглашений о переходе с другой стороной у нас нет. Встреча с Иваном Спекенбринком запланирована на следующую неделю. Потом узнаете больше. Продолжение следует».

Напомним, что Том Дюмулин получил травму колена во время Джиро д’Италия-2019 и сошёл с гонки, затем перенёс операцию на колене. Он понял, что не успевает восстановиться к Тур де Франс-2019 и решил отказаться от участия во французском Гран-туре.