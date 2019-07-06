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Менеджер Sunweb удивлён новостями об уходе Тома Дюмулина

Менеджер команды Sunweb проведёт переговоры с агентом Тома Дюмулина

 

 

  Генеральный менеджер команды Sunweb Иван Спекенбринк удивлен новостями об уходе Тома Дюмулина из команды, о чём заявил во время конференции в Валькенбурге в интервью NOS.

 

  Контракт 28-летнего голландского гонщика, победителя Джиро д’Италия-2017 заканчивается лишь в конце 2021 года, но многие средства массовой информации, включая голландское издание De Telegraaf, написали, что Том Дюмулин собирается перейти в другую команду уже в следующем году. В числе желающих подписать Дюмулина назывались Jumbo-Visma,  Ineos, CCC Team, UAE Team Emirates.

 

 

  Иван Спекенбринк: «Меня удивили истории в газетах. Прошлым вечером нам позвонили. А этим утром это уже было в новостях. На следующей неделе нас пригласили на встречу с менеджерами Дюмулина. Сначала надо подождать и посмотреть.

 

  Конечно, многое произошло. Мы находились под большим стрессом, пережили много разочарований. Но в данный момент ничего не происходит. Мы не хотим отвечать на эти новости через средства массовой информации. Нам надо поговорить с самим Томом. Полагаем, на следующей неделе состоится разговор».

 

  Агент Тома Дюмулина Рик ван Донген в интервью Wielerflits сказал: «Только для того, чтобы прояснить ситуацию, говорю: никаких  соглашений о переходе с другой стороной у нас нет. Встреча с Иваном Спекенбринком запланирована на следующую неделю. Потом узнаете больше. Продолжение следует».

 

  Напомним, что Том Дюмулин получил травму колена во время Джиро д’Италия-2019 и сошёл с гонки, затем перенёс операцию на колене. Он понял, что не успевает восстановиться к Тур де Франс-2019 и решил отказаться от участия во французском Гран-туре.

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb

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6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Адриен
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Адриен-Фото

    Если Вальверде выиграет ТДФ... Согласитесь, если в "преклонном" возрасте в ГТ, ПРЕДПОЛОЖИМ,  побеждают Нибали, Контадор или Фрум - никаких вопросов, даже по ниспадающей , которая с возрастом НЕИЗБЕЖНА, они повторяют свои молодые достижения - в этом их уровень. А вот у Вальведе с ГТ , с генеральной классификацией всегда было относительно непросто. Да, взял Вуэльту десять лет (!) назад, выигрывал кучу этапов ГТ, однодневок, недельных гонок, ЧМ... Кто спорит, молодец, боец, уникум ... Но выиграть почти в сорок то, что не смог в расцвет молодых лет - извините. Прошу прощения у его верных болельщиков, если это произойдет, то не он будет супер хорош, а Берналь, Томас, Нибали, Ланда, Кинтана, Фульсанг, Барде, Уран, Пино и Йейтс будут СУПЕРПЛОХИ. По ЧЕСТНОМУ - победа на этапе, если заедет в десятку - очень неплохо, но скорее всего - сойдет... Совсем этого не желаю, но и профиль тяжелый, и конкуренты сильны, раздергают "старика"... На победу или подиум  надо было рискнуть ехать родную Вуэльту...

  • Sezar
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Sezar-Фото

    Вот же человечище!  Масштаб личности, воля к победе... и сравнить с этим, вторым как там его...индейцем..

  • M-07
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (27)
    M-07-Фото
    Ну у Крошвайка по сути не было провалов на Джиро-2016, травмы после падения помешали ему выиграть. И очень хотелось бы, чтобы у него был подиум ГТ, на этом Туре буду за него больше всех переживать.
  • glebas
    Тур де Франс-2019: Зеленая май ... (12)
    glebas-Фото
    Как-то Ван Арта совсем забыли, а он могет))
  • close2you
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Возьмет Тур? Я в шоке если возьмет.!!! Монстр просто. А ему уже почти 40.
    Вуэльту хорнер взял в 42 вроде? Но тот конечно обколотый был жутко... в вальва не стыдно верить...Если возьмет тур, прямо на олимп к Мерксу его ))
  • Astanaforever
    Майкл Мэттьюс и Чед Хага продл ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Команда отпадная со знаком минус.В этом году ничего не показывающая..на дне очкового рейтинга uci.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Возьмет Тур? Я в шоке если возьмет.!!! Монстр просто. А ему уже почти 40.
  • chel
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    chel-Фото

    Тряхни стариной!

  • Walther
    Майкл Мэттьюс и Чед Хага продл ... (5)
    Walther-Фото
    Как бы у Том контракт с Санвебом до 2021-го года...
  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (27)
    flugegeheimen-Фото
    от Маса жду сюрпризов тоже. Очень интересно посмотреть на него в больших горах. Да и ему надо себя показать перед ориентированными на генерал командами. Жду в пятерке

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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