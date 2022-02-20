Глава команды BikeExchange о возможном подписании Тома Дюмулина в 2023 году

Команде BikeExchange важны амбиции Тома Дюмулина в борьбе за генеральные классификации

Велокоманда BikeExchange заинтересована в подписании Тома Дюмулина (Tom Dumoulin), если он не откажется от борьбы за генеральную классификацию. Но контракт с 30-летним нидерландским гонщиком можно будет заключить только на 2023 год, когда истечёт его действующее соглашение с велокомандой Jumbo-Visma.

Глава велокоманды BikeExchange Брент Коупленд в интервью Cyclingnews рассказал, что команда нуждается в генеральщике, на роль которого не возражали бы взять Тома Дюмулина.

Брент Коупленд: «Том Дюмулин окажется на трансферном рынке в конце следующего года. Если он будет выступать так, как, например, на Олимпиаде, то большинство команд хотело бы видеть его в своём составе. Конечно, мы бы хотели в будущем взять его в команду и работать с ним, если у него останутся амбиции генеральщика. У него впереди ещё пара хороших лет карьеры, поэтому все эти разговоры продолжаются.

Надо посмотреть, как он проведёт следующий сезон. Если он продолжит вкладывать силы в борьбу за генеральную классификацию или на Гранд-турах, или на недельных гонках, тогда мы подумаем. Но решать будем не сейчас. Он один из многих гонщиков, за которыми мы постоянно наблюдаем, думая о будущем».

Сезон Тома Дюмулина начался в июне с победы в разделке на чемпионате Нидерландов. Он не принимал участие в Гранд-турах, а на Олимпийских играх завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на время. После участия в Туре Бенилюкса Тому Дюмулину пришлось досрочно завершить сезон после того, как во время тренировки его сбила машина, и он сломал правое запястье.