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Спортивный директор команды Jumbo-Visma о состоянии Тома Дюмулина

Мерейн Зееман о состоянии здоровья Тома Дюмулина

 

 

Дебют Тома Дюмулина в качестве гонщика команды Jumbo-Visma отложен и сейчас 29-летний нидерландский гонщик проходит дополнительные медицинские тесты.

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в интервью Cyclingnews рассказал, что врачи проверили Тома Дюмулина на наличие вируса Эпштейна –Барра, и результат был отрицательным. Зееман уверен, что Том Дюмулин скоро вернётся к работе.

 

   Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У него (Тома) были проблемы с желудком, но также надо уточнить, что у него мало сил, он устал. Здесь сочетание многих факторов, но это значит, что он не готов на 100%. Не то, чтобы он не мог работать, но он недостаточно готов для спортсмена высокого уровня. При таком состоянии надо тренироваться и хорошо готовиться. Мы должны найти, какая именно у него проблема.

 

  Мы уже протестировали его на наличие вируса Эпштейна-Барра, и это не тот случай. Сразу после Валенсии он прошёл несколько тестов. На данный момент я не знаю, что случилось. Врачи проверяют много всего, но такого рода проблемы не так легко обнаружить.

 

  В понедельник, перед стартом Вуэльты Валенсии он действительно был болен, как обычно болеют. Потом в последующие дни, как я уже описал, у него было мало энергии, он чувствовал усталость. Нам надо проверить большое количество возможных причин. Надеюсь, на следующей неделе после дополнительных тестов мы сможем обнаружить проблему. Пока не знаем, что с ним.

 

  Конечно, если и через месяц мы будем в том же положении, я буду говорить по-другому. Но сейчас мы знаем, что он хорошо провёл зиму, у него в ногах три месяца тренировок.

 

Считаю, что мы сможем вернуть его к работе. Нет причин беспокоиться о Туре. Считаю, что в июле он будет на очень высоком уровне. Паники нет. Нам надо быть честными в мыслях, искренними в разговорах и поступать правильно.

 

  Конечно, пропуск Вуэльты Валенсии стал для него большим ударом. Это огромное разочарование, особенно учитывая то, что случилось ранее, смену команды, гонки, которые он пропустил в 2019. Конечно, эта ситуация влияет на него больше, чем могла бы влиять на другого гонщика. Но мы полностью уверены в персонале и экспертах, которые с нами работают. Мы вернём его».

 

  Что касается других лидеров команды Jumbo-Visma Приможа Роглича и Стевена Крёйсвейка, Мерейн Зееман рассказал, что они начнут сезон на Париж-Ницце, к которой готовятся в тренировочном лагере: «Примож в порядке. Мы довольны его прогрессом. Завтра со Стивом, который тоже готов на 100%, он поедет на высоту. Мы готовимся к Париж-Ницце, верим, что будем там бороться за победу».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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Комментарии

  • s75
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    s75-Фото

    Пума нашел себе команду...

  • AlGalgalim
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    AlGalgalim-Фото
    Второй израильский подиум кряду :-)
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    Earl57-Фото

    И опять Молано выскочил с колеса Ходжа...

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    Astanaforever-Фото
    Боксёру давно надо было с Кофидиса сваливать. Там у них не складывались взаимоотношения напрочь уже давно. Насер из боксёра превратился в феникса. Две победы уже в начале сезона. Удачи ему.
  • patar
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    patar-Фото

    Молодой Симмонсиз Трека в десятку заехал... совсем неплохо

  • levonardo
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    levonardo-Фото

    Ну если не воскресили, то веру в себя вернули. Но и соперники, при всём уважении, не топ уровня. 

  • Серафим
    Андрей Амадор подписал контрак ... (6)
    Серафим-Фото

     Лучше поздно, чем ни за что. Долго  же утрясали взаимные соглашения ИНЕОС и Мувистар. Зато теперь у ИНЕОСа чуть ли не лучший грегари - многодневщик в пелатоне. С Амадором очередной Тур в кармане команды стал еще ближе.

      И неважно, кто из лидеров команды его выиграет.

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 2 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    А где вы смотрите?

    Во время гонки по твиттеру слежу, потом очень быстро на ютубе записи появляются. 

    В прошлом году ESPN можно было спокойно по интернету смотреть, теперь они включили геоблокировку. Однако в Колумбии борьба за авторские права идет с тем же успехом что и борьба с допингом. Усилия есть, результата особо нет, просто некоторое неудобство. Вон на сайклинг ньюс открыто рекламируют VPN для тех, кто столкнулся с геоблокировкой... Лично мне не настолько критично, чтобы включать VPN, я спокойно могу подождать некоторое время и посмотреть в записи.

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Ремко разделку едет. На групповую у них Ван Авермат капитаном. Он сказал, что будет защищать свой титул. Поэтому на всех многодневках, где участвует, и ездит в горные отрывы, тренируется.
    А значит и команду под Грега делать будут.
  • motte
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    motte-Фото

    Цитата: close2you
    Воскресили боксёра?

    А то!

    Наиро некст-:)

    Вроде как павел здесь за скай, с глубоким уважением к нему.

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