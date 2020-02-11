Спортивный директор команды Jumbo-Visma о состоянии Тома Дюмулина

Мерейн Зееман о состоянии здоровья Тома Дюмулина

Дебют Тома Дюмулина в качестве гонщика команды Jumbo-Visma отложен и сейчас 29-летний нидерландский гонщик проходит дополнительные медицинские тесты.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в интервью Cyclingnews рассказал, что врачи проверили Тома Дюмулина на наличие вируса Эпштейна –Барра, и результат был отрицательным. Зееман уверен, что Том Дюмулин скоро вернётся к работе.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У него (Тома) были проблемы с желудком, но также надо уточнить, что у него мало сил, он устал. Здесь сочетание многих факторов, но это значит, что он не готов на 100%. Не то, чтобы он не мог работать, но он недостаточно готов для спортсмена высокого уровня. При таком состоянии надо тренироваться и хорошо готовиться. Мы должны найти, какая именно у него проблема.

Мы уже протестировали его на наличие вируса Эпштейна-Барра, и это не тот случай. Сразу после Валенсии он прошёл несколько тестов. На данный момент я не знаю, что случилось. Врачи проверяют много всего, но такого рода проблемы не так легко обнаружить.

В понедельник, перед стартом Вуэльты Валенсии он действительно был болен, как обычно болеют. Потом в последующие дни, как я уже описал, у него было мало энергии, он чувствовал усталость. Нам надо проверить большое количество возможных причин. Надеюсь, на следующей неделе после дополнительных тестов мы сможем обнаружить проблему. Пока не знаем, что с ним.

Конечно, если и через месяц мы будем в том же положении, я буду говорить по-другому. Но сейчас мы знаем, что он хорошо провёл зиму, у него в ногах три месяца тренировок.

Считаю, что мы сможем вернуть его к работе. Нет причин беспокоиться о Туре. Считаю, что в июле он будет на очень высоком уровне. Паники нет. Нам надо быть честными в мыслях, искренними в разговорах и поступать правильно.

Конечно, пропуск Вуэльты Валенсии стал для него большим ударом. Это огромное разочарование, особенно учитывая то, что случилось ранее, смену команды, гонки, которые он пропустил в 2019. Конечно, эта ситуация влияет на него больше, чем могла бы влиять на другого гонщика. Но мы полностью уверены в персонале и экспертах, которые с нами работают. Мы вернём его».

Что касается других лидеров команды Jumbo-Visma Приможа Роглича и Стевена Крёйсвейка, Мерейн Зееман рассказал, что они начнут сезон на Париж-Ницце, к которой готовятся в тренировочном лагере: «Примож в порядке. Мы довольны его прогрессом. Завтра со Стивом, который тоже готов на 100%, он поедет на высоту. Мы готовимся к Париж-Ницце, верим, что будем там бороться за победу».