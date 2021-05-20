Эмануэль Бухман: "Подиум Гранд-тура остаётся моей целью"

Эмануэль Бухман об итогах сезона 2021 года и своих целях

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В 2019 году Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) занял 4-е место на Тур де Франс, которое стало лучшим результатом на Гранд-туре. Несмотря на разочарования прошедшего сезона – схода после падения на дебютной Джиро д’Италия в то время, когда шёл 6-м в общем зачёте, простуду во время Тур де Франс, где он работал на Вилко Келдермана, коронавирус после участия в Олимпаде в Токио, сход с классики Ломбардия 29-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe остаётся нацелен на борьбу за генеральную классификацию на Гранд-туре, о чём рассказал в интервью Radsport-News.

Эмануэль Бухман: «Я очень мотивирован. Мои цели не изменились. Самая главная из них – подиум Гранд-тура. Если посмотреть, как я выступал на Джиро д’Италия-2021 до падения, какой была форма, видно, что я шёл в верном направлении.

Падение (прим. VeloLIVE – в массовом завале в начале 15 этапа) стало самым большим разочарованием сезона. Всегда трудно смириться с таким, когда сделал всё от тебя зависящее, чтобы идеально подготовиться. Мы говорим о месяцах подготовки, но в итоге из-за массового падения, на которое повлиять не можешь, всё оборвалось.

Всё, что могу сказать после завершения этого сезона – это был не мой год.

В следующем году на Джиро д’Италия будет очень мало километров разделки, и, как всегда, много трудных этапов в конце. Это точно мне подходит.

Маршрут Тур де Франс-2022 ещё сложнее, много гор. Однако первая неделя довольно коварная, будет ветер, а также этап с Рубэ, что для меня является головной болью. На Туре определённо больше риска, что что-то пойдёт не так на первой неделе».