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Эмануэль Бухман: "Подиум Гранд-тура остаётся моей целью"

Эмануэль Бухман об итогах сезона 2021 года и своих целях

 

Эмануэль Бухман: "Подиум Гранд-тура остаётся моей целью"

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  В 2019 году Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) занял 4-е место на Тур де Франс, которое стало лучшим результатом на Гранд-туре. Несмотря на разочарования прошедшего сезона – схода после падения на дебютной Джиро д’Италия в то время, когда шёл 6-м в общем зачёте, простуду во время Тур де Франс, где он работал на Вилко Келдермана, коронавирус после участия в Олимпаде в Токио, сход с классики Ломбардия 29-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe остаётся нацелен на борьбу за генеральную классификацию на Гранд-туре, о чём рассказал в интервью Radsport-News.

 

  Эмануэль Бухман: «Я очень мотивирован. Мои цели не изменились. Самая главная из них – подиум Гранд-тура. Если посмотреть, как я выступал на Джиро д’Италия-2021 до падения, какой была форма, видно, что я шёл в верном направлении.

 

  Падение (прим. VeloLIVE – в массовом завале в начале 15 этапа) стало самым большим разочарованием сезона. Всегда трудно смириться с таким, когда сделал всё от тебя зависящее, чтобы идеально подготовиться. Мы говорим о месяцах подготовки, но в итоге из-за массового падения, на которое повлиять не можешь, всё оборвалось.

  Всё, что могу сказать после завершения этого сезона – это был не мой год.

 

  В следующем году на Джиро д’Италия будет очень мало километров разделки, и, как всегда, много трудных этапов в конце. Это точно мне подходит.

Маршрут Тур де Франс-2022 ещё сложнее, много гор. Однако первая неделя довольно коварная, будет ветер, а также этап с Рубэ, что для меня является головной болью. На Туре определённо больше риска, что что-то  пойдёт не так на первой неделе».

 

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Теги к статье: Эммануэль Бухманн Emanuel Buchmann Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 23:05 | Регистрация: 20.05.2021

    Вот еще один претендент на подиум в Гранд Турах предстоящего сезона.Это же здорово!Так может и лейтенантов будет не достаточно для последнего колеса,с которого претенденты будут штурмовать финишные высоты.Может снова вернуться к 9-ке участников в каждой команде,отмена которого ни к чему не привело. Падений стало ни больше,ни меньше. Это когда было,чтобы отрывы привозили большую разницу во времени от лидеров. Никто не хочет работать,отсюда постоянная перетрубация, после каждого такого этапа,лидеров.Кому-то выгодно,а кому-то не очень.  Правда только то,что увеличилось количество команд. ЧП на трассе мало зависит от  количества участников.На это влияет, в основном мастерство участников,  выбор трасс для проведения гонок и четкая работа организаторов. Но, тем не менее, нас ожидает жаркое лето.

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (3)
    nightbuster33-Фото

    "Непобедимых соперников нет",но все-таки надеется на плохой день у соперника.Он уверен,что такое с ним не случится. Случайно было,что он выиграл в свое время Тур,а потом пошли случайности,то спину потянул,то одна нога стала короче другой.Таких случайностей у двух лидеров, я что-то за последние два года не заметил(кроме падений).Когда есть такие помощники,каждый из которых может стать лидером,случайностей не бывает или почти не бывает.Как говорят:"Не уверен-не обгоняй".В этом отношении мне более приятен другой латинос,который выиграл Олимпийские Игры. Мужик ничего не сказал, он просто победил. Но когда после Джиро и Тура многие опечалены своим выступлением, на Джиро побеждают только самые упертые,которые исключают всякую случайность, наподобие Роглика и почему-то Эган думает,что он один из них.

  • Astanaforever
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Противоречивое интервью. Мечтаю о майке, даже и не думаю о майке, поношу майку подольше, но пока рано ее носить, придётся бороться, но сперва с лидерами за состав, буду бороться чтобы установить часовой рекорд, но не в горах, установлю его на уровне моря. .... Бла, бла, бла... Он сам уже не знает чего он хочет? Короче хочет он на трамвае покататься...
  • uran
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (2)
    uran-Фото
    Интересно его увидеть на классиках именно как претендента. Тони Мартин был прекрасен на Париж-Рубе в качестве помощника. Сможет ли Филиппо приблизится к Спартаку? Интересный вопрос. Конкуренция на монументах зашкаливает.
  • nightbuster33
    Эмануэль Бухман: "Подиум Гран ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Вот еще один претендент на подиум в Гранд Турах предстоящего сезона.Это же здорово!Так может и лейтенантов будет не достаточно для последнего колеса,с которого претенденты будут штурмовать финишные высоты.Может снова вернуться к 9-ке участников в каждой команде,отмена которого ни к чему не привело. Падений стало ни больше,ни меньше. Это когда было,чтобы отрывы привозили большую разницу во времени от лидеров. Никто не хочет работать,отсюда постоянная перетрубация, после каждого такого этапа,лидеров.Кому-то выгодно,а кому-то не очень.  Правда только то,что увеличилось количество команд. ЧП на трассе мало зависит от  количества участников.На это влияет, в основном мастерство участников,  выбор трасс для проведения гонок и четкая работа организаторов. Но, тем не менее, нас ожидает жаркое лето.

  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото

    Для Вуэльты он должен быть совсем свежим. Иначе словенцев не взять. Потому как разделки они тоже ездить умеют.

    А на Джиро хоть будет болеть за кого.

  • ded_le
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    ded_le-Фото

    Тому нужны разделки. Поэтому в 2022 - Тур и/или Вуэльта. Вуэльта еще и стартует у него в Нидерландах. А Джиро в 2022 - наименее подходящая для него.

  • shain
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (7)
    shain-Фото

    Олега Тинькова не хватает. Готовая банда есть...

     

  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото
    Да, что-то он запропал. Наверно, настраивают его(ее) с учетом вновь выявленных обстоятельств:)
  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото

    Очень рад за него. Надеюсь спортивная злость перевесит рефлексию. Тоже надеюсь что поедет Джиро.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Да, и еще Вальверде, который на однодневках и чемпионатах мира в групповой гонке будет посвежее Тома)

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