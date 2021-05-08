Эмануэль Бухман продлил контракт с командой Bora-hansgrohe

Эмануэль Бухман остаётся в велокоманде Bora-hansgrohe до конца 2024 года

28-летний немецкий велогонщик Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) продлил контракт с командой Bora-hansgrohe до конца 2024 года. Бухман пришёл в команду в 2015 году, за это время одержал 4 победы, финишировал 4-м на Тур де Франс-2019, поднимался на третью ступень подиума Критериума Дофине и Тура Страны Басков. В пресс-релизе команды Bora-hansgrohe говорится, что благодаря продлению контракта «Бухман сможет предпринять ещё одну попытку попасть на подиум Тур де Франс».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Эмануэль Бухман: «Счастлив, что мы сможем, по меньшей мере, 10 лет работать вместе. Если серьёзно, то для меня Bora-hansgrohe остаётся идеальной командой. В прошлом году мне было довольно тяжело. В трудные времена, а не только в хорошие, становится понятно, есть ли согласие в отношениях партнёров. Поддержка, которую я получил, показала, что я в правильной команде.

То, что Ральф Денк и Дан Лоранг сделали возможным перед Туром, было великолепно, хотя мне и не удалось добиться успеха. Мне удобно в этой команде, и у нас общая цель – подиум Тур де Франс. Теперь продолжим работать над достижением этой цели.

Хочу поблагодарить владельца компании Bora Уилла Брукбауэра за его преданность и страсть. Он с Ральфом Денком поддерживал меня многие годы, великолепно, что мы можем продолжать вместе работать надо достижением наших целей».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Эмануэль в нашей команде с2015 года. С каждым годом он совершенствуется, потому что работает невероятно тщательно. Думаю, лучшие годы Эму ещё впереди. Уверен, он сможет доказать это, мощно выступив на Джиро. Надеюсь, что маршрут Тур де Франс на следующий год чуть лучше подойдёт его способностям, и тогда мы снова нацелимся на подиум Тура».