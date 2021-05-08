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Эмануэль Бухман продлил контракт с командой Bora-hansgrohe

Эмануэль Бухман остаётся в велокоманде Bora-hansgrohe до конца 2024 года

 

 

  28-летний немецкий велогонщик Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) продлил контракт с командой Bora-hansgrohe до конца 2024 года. Бухман пришёл в команду в 2015 году, за это время одержал 4 победы, финишировал 4-м на Тур де Франс-2019, поднимался на третью ступень подиума Критериума Дофине и Тура Страны Басков. В пресс-релизе команды Bora-hansgrohe говорится, что благодаря продлению контракта «Бухман сможет предпринять ещё одну попытку попасть на подиум Тур де Франс».

 

 

Эмануэль Бухман продлил контракт с командой Bora-hansgrohe

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Эмануэль Бухман: «Счастлив, что мы сможем, по меньшей мере, 10 лет работать вместе. Если серьёзно, то для меня Bora-hansgrohe остаётся идеальной командой. В прошлом году мне было довольно тяжело. В трудные времена, а не только в хорошие, становится понятно, есть ли согласие в отношениях партнёров. Поддержка, которую я получил, показала, что я в правильной команде.

 

  То, что Ральф Денк и Дан Лоранг сделали возможным перед Туром, было великолепно, хотя мне и не удалось добиться успеха. Мне удобно в этой команде, и у нас общая цель – подиум Тур де Франс. Теперь продолжим работать над достижением этой цели.

 

  Хочу поблагодарить владельца компании Bora Уилла Брукбауэра за его преданность и страсть. Он с Ральфом Денком поддерживал меня многие годы, великолепно, что мы можем продолжать вместе работать надо достижением наших целей».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Эмануэль в нашей команде с2015 года. С каждым годом он совершенствуется, потому что работает невероятно тщательно. Думаю, лучшие годы Эму ещё впереди. Уверен, он сможет доказать это, мощно выступив на Джиро. Надеюсь, что маршрут Тур де Франс на следующий год чуть лучше подойдёт его способностям, и тогда мы снова нацелимся на подиум Тура».

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Теги к статье: Эммануэль Бухманн Emanuel Buchmann Bora-hansgrohe

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Комментарии

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

     

    Главное, чтобы соблюдали социальную дистанцию с официантками при фотографировании) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    SportSpirit-Фото

    Из списка в посте выберу Алмейду. В голосовалке тыцнула за Бухмана: верю в его возвращение формы TDF-2019 и состав у Боры норм) и контракт продлили - психологически важно. 

     

    Также к теневым лидерам на топ-3 отнесу Бильбао - имхо, самый недореализованный генеральщик по итогам 2-х ГТ прошлого сокращенного сезона (в виду других лидеров команды на бумаге). 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    SportSpirit-Фото
    Классик Барде едет Гранд-Тур?))

    Возможно, без груза французской ответственности и нога будет легче. В связке с Хиндли может что вкусненькое предложат)
  • Sezar
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    Sezar-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

  • EL-Fenomeno
    Состав команды Trek-Segafredo ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Не я вам сМинусил, но это как раз вы ошибаетесь, как насчёт "подлечиться запрещёнными препаратами", так и то что это (так) сделал Нибали. Я не верю что Нибс вдруг сойдет во время Джиро, но если так дажде и случится, тогда вспомни ещё раз этот ваш пост и то "лечение" по вашему "сценарию"
  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    Earl57-Фото

    И никто не вспонимает про Барде, призера Тур де Франс и ЧМ. Так проходит земная слава...

  • error
    Предварительные составы команд ... (36)
    error-Фото

    Интересно посмореть на Джамбо в таком составе. а если Беннет попрёт?

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    Camel-Фото
    Берналя и Власова исключаем. У одного спина может треснуть не в нужное время, другой самостоятельно не потянет, а команда под него так себе.
    Йейтс? Ну такое... Чорти шо. На недельки пока.
  • Ice
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    Ice-Фото

    Как-то со спринтом могут вопросы возникнуть. Нет в составе мастодонта.

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