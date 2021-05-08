Велокоманда Bora-hansgrohe о состоянии Эмануэля Бухмана

Лёгкое сотрясение мозга и ушибы у Эмануэлья Бухмана после падения на 15-м этапе Джиро д’Италия-2021

28-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2021 во время 15-го этапа. Перед стартом он шёл на 6-й позиции в генеральной классификации и планировал бороться за призовую тройку. Когда после старта из пелотона начались атаки гонщиков, попутный ветер разогнал пелотон. Скорость группы превысила 70 км/ч, и произошли падения. В числе пострадавших оказался и Эмануэль Бухман.

Организаторы и судьи остановили гонку на 31 минуту, чтобы дать возможность врачам и машинам скорой помощи помочь всем пострадавшим. Эмануэля Бухмана сразу доставили в больницу. К счастью, у немецкого гонщика не выявлено переломов, но у него лёгкое сотрясение мозга и ушибы.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Кристофер Эдлер (Christopher Edler), врач команды Bora-hansgrohe: «После падения Эму сразу отвезли в больницу. Компьютерная томография не выявила переломов. У него лёгкое сотрясение мозга и несколько синяков на лице и губе. Кроме того, у него рана с внутренней стороны нижней губы».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Йенс Земке (Jens Zemke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Одно из самых тяжёлых происшествий, которые могли случиться с командой, произошло сегодня. Эмануэль Бухман, наш капитан, который был настроен бороться за подиум, был вынужден сойти с гонки после падения. Мы очень внимательно защищали его все прошедшие 15 дней, тем не менее, он попал сегодня в большой завал. После оценки повреждений не было шансов продолжать гонку. Конечно, это очень горький для нас момент. Теперь придётся менять тактику для последней недели, постараться ограничить потери».