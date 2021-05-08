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Велокоманда Bora-hansgrohe о состоянии Эмануэля Бухмана

Лёгкое сотрясение мозга и ушибы у Эмануэлья Бухмана после падения на 15-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  28-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2021 во время 15-го этапа. Перед стартом он шёл на 6-й позиции в генеральной классификации и планировал бороться за призовую тройку.  Когда после старта из пелотона начались атаки гонщиков, попутный ветер разогнал пелотон. Скорость группы превысила 70 км/ч, и произошли падения. В числе пострадавших оказался и Эмануэль Бухман.

 

  Организаторы и судьи остановили гонку на 31 минуту, чтобы дать возможность врачам и машинам скорой помощи помочь всем пострадавшим. Эмануэля Бухмана сразу доставили в больницу. К счастью, у немецкого гонщика не выявлено переломов, но у него лёгкое сотрясение мозга и ушибы.

 

Лёгкое сотрясение мозга и ушибы у Эмануэлья Бухмана после падения на 15-м этапе Джиро д’Италия-2021

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

Велокоманда Bora-hansgrohe о состоянии Эмануэля Бухмана

 

  Кристофер Эдлер (Christopher Edler), врач команды Bora-hansgrohe: «После падения Эму сразу отвезли в больницу. Компьютерная томография не выявила переломов. У него лёгкое сотрясение мозга и несколько синяков на лице и губе. Кроме того, у него рана с внутренней стороны нижней губы».

 

Велокоманда Bora-hansgrohe о состоянии Эмануэля Бухмана

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Йенс Земке (Jens Zemke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Одно из самых тяжёлых происшествий, которые могли случиться с командой, произошло сегодня. Эмануэль Бухман, наш капитан, который был настроен бороться за подиум, был вынужден сойти с гонки после падения. Мы очень внимательно защищали его все прошедшие 15 дней, тем не менее, он попал сегодня в большой завал. После оценки повреждений не было шансов продолжать гонку. Конечно, это очень горький для нас момент. Теперь придётся менять тактику для последней недели, постараться ограничить потери».

 

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Теги к статье: Эммануэль Бухманн Emanuel Buchmann Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    Серафим-Фото

     Профиль этапа внушает священный трепет. Четыре тяжелых подъема ( и самый сложный в конце), общий набор запредельный и еще и дистанция за 200. И погода drek. 

      У Берналя преимущество не только в команде, но главное, что он колумбиец. Ему будет попроще чуть. А может, кто и джокера вытащит.

      Хотя  могу предположить, что Ремко завтра сползет в таблице. За Власова тоже не уверен. Если удержится с "Яцем", Карузо, Чикконе, Карти - уже будет хорошо. 

      Пусть все завтра, если и не доедут до конца, хоть останутся более-менее здоровыми. Для организма нормального человека это запредельные нагрузки.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Считаю,что Нибали , Саган как и когда - то Кантадор, самые думающие гонщики,знающие, исходя из своей спортивной формы, где, когда и как достичь максимального результата даже если и не будет ожидаемой помощи от команды.

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    Серафим-Фото
    Да, минут 30, хотя бы. Но завтра уже он их получит.
  • Yuriy 17
    Джакомо Ниццоло сошёл с Джиро ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    А как же борьба за цикломеновую майку? 

  • RVL
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    RVL-Фото

    когда остаются 1 на 1 возможен любой исход.команда вся внизу..там...
    вчера при атаке ейтса, вы были такого же мнения?
    но берналь взял и все слегка перевернул, но не настолько, что бы ейтс оказался даже в нокдауне.

    да и сегодняшний спринт не исключение

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Навряд ли что-то изменится Инеос не даст это сделать.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Этап начался с большого завала. Я ещё такого не видел, чтоб гонку начинали дважды. А самое интересное было в отрыве. А лидерские команды просто прокатились, все готовились к завтрашнему этапу. Инеос диктует всем свою гонку.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    Earl57-Фото
    В Треке еще раньше говорили что Нибали будет искать этап на 3-й неделе. Поэтому и набирает отставание. Ему же много минут надо, чтобы отпустили в отрыв. Не 10-15, а значительно больше.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    RVL-Фото
    11 сек на дзонколане фавориту-это не говорит о проигрыше...
    гайз, летс си /с/ Саган
  • nibali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    nibali-Фото
    Если честно, Джиро никакая пока. Инеос все победы отдал отрывам, это понятно. Ну а остальные-то чего??? В горах не можете, так нужно с таких условиях пробовать! Ни одной попытки.

    Дождь, горки, спуски! Натягивайте, рвите, вдруг Берналь не сдюжит! Толку экономится и ждать гор?? Там все только проигрывают ему. Нужно пробовать другие сценарии

    Какая же нелепая травма Нибали а…..!!!! Он бы дал огоньку однозначно!

    Какая же нелепая травма Нибали а…..!!!! Он бы дал огоньку однозначно!

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
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7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
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