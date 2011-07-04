Том Дюмулин в 2022 году хочет бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре

Том Дюмулин в 2022 году поставит целью генеральную классификацию на Гранд-туре

31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин собирается вновь бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре. В последний раз ставил целью общий зачёт трёхнедельной гонки в 2018 году на Тур де Франс, где занял 2-е место, выступая в команде Sunweb. Том Дюмулин в интерьвью De Telegraf не уточнил, на каком именно Гранд-туре собирается бороться за генеральную классификацию в 2022 году.

Том Дюмулин: «За последние месяцы мы с командой часто обсуждали этот вопрос. Думаю, что борьба за генеральную классификацию – особенный вызов, вершина в велоспорте. Эта высокая цель меня вдохновляет. Конечно, не только она. Всегда должно быть удовольствие, но если бы не было этих высоких целей, то и радость была бы не такой сильной.

Думаю, то, что у меня есть такая возможность, имеет огромное значение, и классно, что я смогу ей воспользоваться. Неважно, как будет тяжело, потому что на пути к этой цели всегда большой стресс и давление. Но когда я оглядываюсь на свою карьеру, те самые моменты выступления на максимуме, в сложных обстоятельствах, вспоминаются как самые значимые».

Том Дюмулин отметил, что не опасается большого притока талантливых гонщиков: «Я считаю, великолепно, что к нам присоединились эти молодые ребята. Да, показать хороший результат в классификации стало ещё труднее, но для велоспорта это прекрасно».