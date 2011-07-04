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Том Дюмулин в 2022 году хочет бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре

Том Дюмулин в 2022 году поставит целью генеральную классификацию на Гранд-туре

 

 

  31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин собирается вновь бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре. В последний раз ставил целью общий зачёт трёхнедельной гонки в 2018 году на Тур де Франс, где занял 2-е место, выступая в команде Sunweb. Том Дюмулин в интерьвью De Telegraf не уточнил, на каком именно Гранд-туре собирается бороться за генеральную классификацию в 2022 году.

 

 

  Том Дюмулин: «За последние месяцы мы с командой часто обсуждали этот вопрос. Думаю, что борьба за генеральную классификацию – особенный вызов, вершина в велоспорте. Эта высокая цель меня вдохновляет. Конечно, не только она. Всегда должно быть удовольствие, но если бы не было этих высоких целей, то и радость была бы не такой сильной. 

 

  Думаю, то, что у меня есть такая возможность, имеет огромное значение, и классно, что я смогу ей воспользоваться. Неважно, как будет тяжело, потому что на пути к этой цели всегда большой стресс и давление. Но когда я оглядываюсь на свою карьеру, те самые моменты выступления на максимуме, в сложных обстоятельствах, вспоминаются как самые значимые».

 

  Том Дюмулин отметил, что не опасается большого притока талантливых гонщиков: «Я считаю, великолепно, что к нам присоединились эти молодые ребята. Да, показать хороший результат в классификации стало ещё труднее, но для велоспорта это прекрасно».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. Pi-man

    Вчера, 22:23 | Регистрация: 25.05.2017

    "Шо, опять?!" biggrin

    На самом деле, было бы здорово!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 30.06.2017

    Не потянет. Время ушло... от его уходов, приходов, сомнений, раздумий, Тем более в Bike Exchange. Некому там ему помогать. Хоть бы Саймонсу подсобили...

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 6.10.2013

    Уже что-то хочет, уже неплохо.
    Личная мотивация и хорошая команда могут дать результат. Немного спортивной злости(или добавка тестастерона) и сомнения прочь).

     

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 4.07.2011

    No comments 

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:42 | Регистрация: 27.07.2011

    только на джиро

     

    Тур погач

    Вуелта Рогла застолбил до конца карьеры

     

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Комментарии

  • rude_rider
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    rude_rider-Фото

    только на джиро

     

    Тур погач

    Вуелта Рогла застолбил до конца карьеры

     

  • motte
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    motte-Фото

    No comments 

  • Meridale
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    Meridale-Фото

    Уже что-то хочет, уже неплохо.
    Личная мотивация и хорошая команда могут дать результат. Немного спортивной злости(или добавка тестастерона) и сомнения прочь).

     

  • Адриен
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (3)
    Адриен-Фото
    Они же не сиамские близнецы, чтобы всегда быть вместе.Ни я , ни вы не знаем - какие у них взаимоотношения. А У Сагана с Нибали просто есть возможность - брать с собой в команду родственника. Они это заслужили собственными результатами и ЗАРАБОТАЛИ такое право - ставить условия.
  • Astanaforever
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Брат Серхио, Себастьян с Инеоса, который щас в Астане кинул его. Неужели не смог подтащить его тандемом? Винченцо же Антонио не бросил, как и Питер Саган братана младшего Юрая.
  • Astanaforever
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не потянет. Время ушло... от его уходов, приходов, сомнений, раздумий, Тем более в Bike Exchange. Некому там ему помогать. Хоть бы Саймонсу подсобили...
  • Pi-man
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    Pi-man-Фото

    "Шо, опять?!" biggrin

    На самом деле, было бы здорово!

  • motte
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (3)
    motte-Фото

    Как то Африку в сторону 

  • motte
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (2)
    motte-Фото

    В клуб Три короны хочет вступить, стимул огромный ибо это уже История да для Колумбии! 



    Цитата: Astanaforever
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.

    Это хозяева Инеос топят, а директора выполняют ибо они наемные. 

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.

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