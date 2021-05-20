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Серхио Игита: «Хотел бы бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре в 2022 году»

Серхио Игита нацелен на борьбу за общий зачёт на трёхнедельной гонке

Серхио Игита: «Хотел бы бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре в 2022 году»

Photo (с) Gomez Sport/ASO/Sarah Meyssonier

 

  24-летний колумбийский велогонщик Серхио Игита (Sergio Higuita) в следующем сезоне начнёт выступать в команде Bora-hansgrohe. Его первой победой в профессионалах стал этап Вуэльты Испании-2019.

  За три сезона, проведённых с командой EF Education, Серхио Игита принял участие в трёх Гранд-турах – дважды стартовал на Тур де Франс и один раз на Вуэльте Испании.

  Его лучшим результатом в генеральной классификации стало 14-е место на испанском Гранд-туре, а на Тур де Франс в этом году Игита занял 25-е место. Призёр гонок Тур Калифорнии, Париж-Ницца, победитель Тура Колумбии-2020, Серхио Игита планирует и дальше развиваться как генеральщик и ставит целью борьбу за общий зачёт на Гранд-турах, о чём рассказал в интервью ESPN.

 

  Серхио Игита: «Мне бы хотелось побороться за общий зачёт на Гранд-туре в следующем году. Чувствую, что физически в состоянии ставить такую цель, с каждым  годом становлюсь выносливее, могу работать всё больше и больше. В 2022 году мне бы хотелось вместе с Bora-hansgrohe поработать над тем, чтобы стать сильнее в трёхнедельных гонках».

 

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Теги к статье: Серхио Игита Sergio Higuita Bora - hansgrohe

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 20.05.2021

    Молодые пошли в атаку.Самое главное, соперников необходимо держать в напряжении до самого старта Гранд Тура.Пускай боятся.Чтобы и пикнуть не вздумали.Все болельщики в предвкушении, предстоящих событий.Молодцы!Так держать,воздействовать на них до самого старта,а после старта,как карта ляжет.Если не получится,мало ли причин почему: спина,одна нога почему-то стала длиннее....,ну в общем ФАРТА не было,как у золотоискателей.Так,для двух словенцев сформируется армия достойных соперников.

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Комментарии

  • арлекин
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    арлекин-Фото

    чо Пулидора не вспомнили? А то с внуком на пару как раз и позажигали бы.

  • nightbuster33
    Молодежная команда Astana Qaza ... (24)
    nightbuster33-Фото

    Один комментатор"nutik krg"на Фан-сайте команды Астаны написал(перевод)"Алеке(Александр) все сделал по-казахски.Теперь понятно,почему открылась такая команда.Если,они(Николя и Саша мл.)будут выступать,как их отец, мы все будем радоваться вместе." Эти слова казаха-истинного патриота своей страны-Республики Казахстан. "Алеке",так казахи:младшие называют старших или все казахи называют уважаемого человека,видоизменяя первоначальное имя.Можно не согласится с некоторыми словами,но это истина,которая дороже золота.

  • nightbuster33
    Серхио Игита: «Хотел бы бороть ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Молодые пошли в атаку.Самое главное, соперников необходимо держать в напряжении до самого старта Гранд Тура.Пускай боятся.Чтобы и пикнуть не вздумали.Все болельщики в предвкушении, предстоящих событий.Молодцы!Так держать,воздействовать на них до самого старта,а после старта,как карта ляжет.Если не получится,мало ли причин почему: спина,одна нога почему-то стала длиннее....,ну в общем ФАРТА не было,как у золотоискателей.Так,для двух словенцев сформируется армия достойных соперников.

  • RVL
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    RVL-Фото

    С учётом того, что вуэльту никто не отменял- возможен шлем 

  • Mike790
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    Mike790-Фото
    Эль Пистолеро дубль сделает Джиро + Тур))
  • AvA
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    AvA-Фото

    Тот, кого нельзя называть, вернётся и возьмёт свой восьмой титул!

  • RVL
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    RVL-Фото
    Согласен..Интрига возвращается.но я поставлю как всегда на Контадора!
  • flugegeheimen
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    flugegeheimen-Фото
    Мы имеет дело с разрывом пространственно-временного континуума. Может, наш сайт войдет в анналы истории, как первое доказательство подобного случая
  • sixpack
    Молодежная команда Astana Qaza ... (24)
    sixpack-Фото
    это понятно, и что? какой смысл сравнивать гонщиков по непризовому результату в одной и той же группе?
  • Mike790
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    Mike790-Фото
    Жирно троллите. Какой Кинтана, какой Томас. Уже другая эпоха, можно сказать)

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