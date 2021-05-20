Серхио Игита: «Хотел бы бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре в 2022 году»

Серхио Игита нацелен на борьбу за общий зачёт на трёхнедельной гонке

Photo (с) Gomez Sport/ASO/Sarah Meyssonier

24-летний колумбийский велогонщик Серхио Игита (Sergio Higuita) в следующем сезоне начнёт выступать в команде Bora-hansgrohe. Его первой победой в профессионалах стал этап Вуэльты Испании-2019.

За три сезона, проведённых с командой EF Education, Серхио Игита принял участие в трёх Гранд-турах – дважды стартовал на Тур де Франс и один раз на Вуэльте Испании.

Его лучшим результатом в генеральной классификации стало 14-е место на испанском Гранд-туре, а на Тур де Франс в этом году Игита занял 25-е место. Призёр гонок Тур Калифорнии, Париж-Ницца, победитель Тура Колумбии-2020, Серхио Игита планирует и дальше развиваться как генеральщик и ставит целью борьбу за общий зачёт на Гранд-турах, о чём рассказал в интервью ESPN.

Серхио Игита: «Мне бы хотелось побороться за общий зачёт на Гранд-туре в следующем году. Чувствую, что физически в состоянии ставить такую цель, с каждым годом становлюсь выносливее, могу работать всё больше и больше. В 2022 году мне бы хотелось вместе с Bora-hansgrohe поработать над тем, чтобы стать сильнее в трёхнедельных гонках».