Эмануэль Бухманн – лучший молодой гонщик Критериума Дофине-2017

Эмануэль Бухманн: «Для меня огромная честь стать лучшим молодым гонщиком Критериума Дофине»

24-летний немецкий гонщик команды Bora – Hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) финишировал 4-м на 8-м заключительном этапе Критериума Дофине-2017, проехав его наравне с сильнейшими гонщиками мира, заняв 7-е место в генеральной классификации. Белую майку лучшего молодого гонщика Эмануэль Бухманн надел после 6-го этапа и защитил на 8-м этапе. Его ближайшим соперником в этой номинации был южноафриканский 25-летний гонщик команды UAE Team Emirates Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), проигравший Бухманну 40 секунд.

photo credit: ©BORA-hansgrohe

Photo © ASO/A.Broadway

Эмануэль Бухманн: «Вот это этап! Уже на первом подъёме пелотон разорвался. Я хотел уехать, но когда Фрум и Порт сражаются друг против друга, лучше было подождать и ехать вместе с ними. На предпоследнем подъёме наша группа снова раскололась. Я выжидал довольно долго, потому что не хотел уезжать слишком рано, но потом атаковал вместе с Контадором за 3 км до вершины. Это было хорошее ускорение, потому что в итоге Порт остался в одиночку позади. Фруму на тот момент начал помогать Квятковски, что нам было выгодно.

На финальном подъёме я просто следил за Мейнтьесом, отвечал на его атаки. В конце было очень тяжело. Я отдал все силы, и мне их хватило, чтобы удержать майку. Луис Мейнтьес был для меня единственной угрозой на пути за белой майкой лучшего молодого гонщика. Я не смог удерживать ту же скорость, что Мейнтьес, но приехал к финишу достаточно близко. Для меня огромная честь стать лучшим молодым гонщиком Критериума Дофине в борьбе с такими сильными соперниками. Конечно, этот результат – самый крупный успех в моей карьере. Сейчас я среди лучших горняков мира. Это невероятно.

Это очень приятно перед тем, как отправлюсь на Тур де Франс. Я не ставлю целью борьбу за белую майку на Туре, буду работать на Рафала Майку».