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Эмануэль Бухманн – лучший молодой гонщик Критериума Дофине-2017

Эмануэль Бухманн: «Для меня огромная честь стать лучшим молодым гонщиком Критериума Дофине»

 

 

  24-летний немецкий гонщик команды Bora – Hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) финишировал 4-м на 8-м заключительном этапе Критериума Дофине-2017, проехав его наравне с сильнейшими гонщиками мира, заняв 7-е место в генеральной классификации. Белую майку лучшего молодого гонщика Эмануэль Бухманн надел после 6-го этапа и защитил на 8-м этапе. Его ближайшим соперником в этой номинации был южноафриканский 25-летний гонщик команды UAE Team Emirates Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), проигравший Бухманну 40 секунд.

 

Эмануэль Бухманн – лучший молодой гонщик Критериума Дофине-2017

 photo credit: ©BORA-hansgrohe

Эмануэль Бухманн – лучший молодой гонщик Критериума Дофине-2017

 

Эмануэль Бухманн – лучший молодой гонщик Критериума Дофине-2017

Photo © ASO/A.Broadway

 

 

  Эмануэль Бухманн: «Вот это этап! Уже на первом подъёме пелотон разорвался. Я хотел уехать, но когда Фрум и Порт сражаются друг против друга, лучше было подождать и ехать вместе с ними. На предпоследнем подъёме наша группа снова раскололась. Я выжидал довольно долго, потому что не хотел уезжать слишком рано, но потом атаковал вместе с Контадором за 3 км до вершины. Это было хорошее ускорение, потому что в итоге Порт остался в одиночку позади. Фруму на тот момент начал помогать Квятковски, что нам было выгодно.

 

  На финальном подъёме я просто следил за Мейнтьесом, отвечал на его атаки. В конце было очень тяжело. Я отдал все силы, и мне их хватило, чтобы удержать майку. Луис Мейнтьес был для меня единственной угрозой на пути за белой майкой лучшего молодого гонщика. Я не смог удерживать ту же скорость, что Мейнтьес, но приехал к финишу достаточно близко. Для меня огромная честь стать лучшим молодым гонщиком Критериума Дофине в борьбе с такими сильными соперниками. Конечно, этот результат – самый крупный успех в моей карьере. Сейчас я среди лучших горняков мира. Это невероятно.

  Это очень приятно перед тем, как отправлюсь на Тур де Франс. Я не ставлю целью борьбу за белую майку на Туре, буду работать на Рафала Майку».

 

 

 

Результаты 8-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Эмануэль Бухманн Emanuel Buchmann Bora – Hansgrohe Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Tour de France


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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 4 (2)
    VeloVelo-Фото

    Ваня Савицкий Молодца! А что с Антном Воробьевым? Где его разделка?

  • Gottliche_Recht
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Так о ком идет речь, кто эти, "которые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине" ? По-ходу, этап был сродни 15 этапу Вуэльты-2016 от самаого начала

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото
    А что опасаться. Как будет так и будет )
  • rdktr
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    rdktr-Фото

    Чета я за Конту опасаться начал....

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно. В отличие от остальных, Конте, Вальву и Фруму этот Дофине нужен был для понимания своей формы. Они подводят себя к 3-й неделе. Они заточены под ТДФ. Вот там все и станет понятно.

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное лучший Критерум за последние годы. Главное чтобы Порт на ТдФ был такой же (и по форме и по выступлениях на горных этапах).
    Да, и хотелось бы поБольше таких гор на ТдФ как на этом Дофине.

     

    P.S.

    Отдельный реверанс Астане и горячие аплодисменты.

    P.P.S.

    Короткие и хлесткие этапы на разных недельных и 3-х_недельныъх гонках становятся фишками...и это здорово что орги взяли такое на заметку mail1 очень смотритЦЦо. good

  • EL-Fenomeno
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, очень приятно.

    Все-таки хорошо, что есть временные бонификации на гонках. И хорошо чтобы на самых важных соревнованиях календаря ЮСиАй они были всегда (в т. ч. и на всех гранд-турах).
    Для Фульсанга этакий велосипедный дабл дабл (этап+генерал), а с учетом победы и на 6-м этапе вообще получается трипл-дабл!). Команда Астана явно получила второе (НОВОЕ) дыхание после Джиро. С нетерпением жду теперь подобного куража от Ару и Фульсанга на ТдФ. И если Фабио будет тащить на генерал, то Якоб вполне на лидерство в горном зачёте.

  • Александра
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    Александра-Фото

    Выглядит, как хорошая мина при плохой игре.

    Хочу ошибиться.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У меня праздник!!! Я думаю все болельщики Астаны ждали такого подарка от команды! А те кто верил и не сомневался (как я), вдвойне счастливы!!!! Спасибо всем, кто искренне разделяет нашу радость! И спасибо Якобу! Красавчик! Команде и Фабио отдельное спасибо! Всем добра!

  • Eufemiano Fuentes
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не будем забегать вперед...многие не ехали на 100%...да и неделька всего одна...

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