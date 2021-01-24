Микель Ланда нацелен на Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2021 году

Микель Ланда: «Главной целью будут Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021»

Микель Ланда провёл видеоконференцию с журналистами накануне первого тренировочного лагеря велокоманды команды Bahrain-Victorious, который начнётся 13 января. 31-летний испанский велогонщик сообщил, что его целью, как в 2017 и 2019 годах, вновь будет борьба за генеральную классификацию на двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Тур де Франс.

В 2017 году Микель Ланда занял на Тур де Франс 4-е место, а в 2019 стал 4-м на Джиро д’Италия и 6-м на Тур де Франс. Его лучшим результатом на Гранд-туре является 3-е место на Джиро д’Италия-2015. В прошлом году Микель Ланда снова финишировал 4-м на французском Гранд-туре.

Микель Ланда: «Я хорошо отдохнул и готов к сезону. Хочу начать его с Вуэльты Андалусии, затем поеду Вуэльту Каталонии или Тиррено-Адриатико, и приму участие в Туре Страны Басков. Но моей главной целью будут Гранд-туры. Несомненно, на Джиро д’Италия-2021 я хочу быть конкурентоспособным, бороться за подиум и, возможно, за победу».

На вопрос о планах по борьбе за генеральную классификацию на Тур де Франс-2021, где будет две индивидуальных гонки на время, Ланда ответил: «Если на третьей неделе Тура мне станет тяжело, цели могут измениться. Моё решение зависит не от того, какие фавориты едут или не едут Гранд-тур, а от маршрута. Понятно, что мне выгоднее, когда больше горных этапов и меньше разделок. Буду стараться взять максимум из горных этапов».

На вопрос о разнице в эмоциях от в четвёртых мест на Тур де Франс-2017 и Тур де Франс-2020 Микель Ланда ответил: «В 2017 году я не ожидал, что займу 4-е место, а в этом году я старался финишировать с этим результатом. В 2017 году я приехал на Тур после Джиро, а прошлый сезон был не похож ни на один другой из-за пандемии коронавируса».

Микель Ланда считает, что молодому поколению генеральщиков, которые проявили себя в этом году, надо доказать свои способности в сезоне, когда гонки будут идти как прежде: «Да, верно, они очень талантливые гонщики и очень мотивированы. Но при нормальном гоночном календаре этого года посмотрим, смогут ли они соответствовать ожиданиям, которые вызвали».