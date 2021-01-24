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Микель Ланда нацелен на Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2021 году

Микель Ланда: «Главной целью будут Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021»

 

 

   Микель Ланда провёл видеоконференцию с журналистами накануне первого тренировочного лагеря велокоманды команды Bahrain-Victorious, который начнётся 13 января. 31-летний испанский велогонщик сообщил, что его целью, как в 2017 и 2019 годах, вновь будет борьба за генеральную классификацию на двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Тур де Франс.

 

 

Микель Ланда нацелен на Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2021 году

 

 

  В 2017 году Микель Ланда занял на Тур де Франс 4-е место, а в 2019 стал 4-м на Джиро д’Италия и 6-м на Тур де Франс. Его лучшим результатом на Гранд-туре является 3-е место на Джиро д’Италия-2015. В прошлом году Микель Ланда снова финишировал 4-м на французском Гранд-туре.

 

  Микель Ланда: «Я хорошо отдохнул и готов к сезону. Хочу начать его с Вуэльты Андалусии, затем поеду Вуэльту Каталонии или Тиррено-Адриатико, и приму участие в Туре Страны Басков. Но моей главной целью будут Гранд-туры. Несомненно, на Джиро д’Италия-2021 я хочу быть конкурентоспособным, бороться за подиум и, возможно, за победу».

 

  На вопрос о планах по борьбе за генеральную классификацию на Тур де Франс-2021, где будет две индивидуальных гонки на время, Ланда ответил: «Если на третьей неделе Тура мне станет тяжело, цели могут измениться. Моё решение зависит не от того, какие фавориты едут или не едут Гранд-тур, а от маршрута. Понятно, что мне выгоднее, когда больше горных этапов и меньше разделок. Буду стараться взять максимум из горных этапов».

 

  На вопрос о разнице в эмоциях от в четвёртых мест на Тур де Франс-2017 и Тур де Франс-2020 Микель Ланда ответил: «В 2017 году я не ожидал, что займу 4-е место, а в этом году я старался финишировать с этим результатом. В 2017 году я приехал на Тур после Джиро, а прошлый сезон был не похож ни на один другой из-за пандемии коронавируса».

 

  Микель Ланда считает, что молодому поколению генеральщиков, которые проявили себя в этом году, надо доказать свои способности в сезоне, когда гонки будут идти как прежде: «Да, верно, они очень талантливые гонщики и очень мотивированы. Но при нормальном гоночном календаре этого года посмотрим, смогут ли они соответствовать ожиданиям, которые вызвали».

 

 

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain-Victorious Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    Ice-Фото

    Ой, это сразу решает массу проблем. Мы с семьей переболели в начале декабря, теперь с антителами и месяцев 5 минимум можно не волноваться. Настолько проще и легче стало, поэтому как пройдет время, проще вакцинироваться, а то ковид вроде и не трепал особо - температура пару дней, а потом слабость пару недель была, что не очень приятно.

  • motte
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    motte-Фото

    Арабы  здорово же!!!

    Удивлён, но приятно !

  • rude_rider
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    rude_rider-Фото
    Красавчики
  • Shega
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Shega-Фото
    Этот одаренный ребенок только тренируется и учится) А книгу - биографию об Александре Трусовой написала писательница Елена Зотова. И те, кто её прочел, качеством изложенного недовольны - слишком много фактических и временных ошибок.
  • Александра
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Александра-Фото

    Я бы почитала. Как, наверное, почитала бы книги и других взрослых спортсменов с победами и поражениями, с большим жизненным опытом, с проблемами и решениями.

    Не так давно наткнулсь на заметку о книге, которую написала (уж не знаю, насколько сама) Александра Трусова - шестнадцатилетняя фигуристка. Вот тут я долго думала, о чем может рассказать читателю этот очень одаренный ребенок? А Де Гента, да, почитала бы.)

  • Ice
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Ох уж эти сентименты, ...Не красят мужика.Зачем выдавать всё? Шестизначная сумма зарплаты, дом, семья, работа. Большая часть населения земли мечтают о такой стабильности. А этот ноет соплями. Тьфу.

    Сказал тот, кто в случае неудач Астаны ноет на весь форум. Де Гендт, даже если будет заливаться слезами как маленький ребенок, будет мужественнее вас в десяток раз.

  • Arciv
    14-дневный карантин перед Олим ... (35)
    Arciv-Фото
    Не знаю,Харькову после ЧЕ2012 остались только плюсы! Стадион,аэропорт,дороги,как городские так и магистрали! Новые гостиницы! Город получил очень много плюсов от футбольного первенства
  • AvA
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    AvA-Фото

    продаётся на амазоне, цена £20.65

  • Arciv
    Велокоманда Intermarche-Wanty- ... (4)
    Arciv-Фото
    А в команде сильные гонцы есть хоть?
  • Rokka
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Rokka-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ох уж эти сентименты, ...Не красят мужика.Зачем выдавать всё? Шестизначная сумма зарплаты, дом, семья, работа. Большая часть населения земли мечтают о такой стабильности. А этот ноет соплями. Тьфу.
    А вы видно из тех кто думает что деньги превращают человека в биоробота, которые думают только о том как побольше заработать? В очередной раз показываете что вы абсолютно ничего не смыслите в спорте, являясь карикатурным болелой с пивом в руке орущим маты на стадионе.

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