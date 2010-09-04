Эммануэль Бухманн поставил рекорд в «Everest Challenge»

Эмануэль Бухманн набрал высоту 8848 м за 7 часов 28 минут

27-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Эммануэль Бухманн принял участие в «Everesting challenge», вызове, где необходимо набрать высоту 8848 м, равную высоте Эвереста. Участник имеет право выбрать любой подъём и проходить один подъём пешком, на велосипеде, или виртуально на тренажёре, пока не наберётся 8848 м.

Эмануэль Бухманн выбрал для испытания 11,6 км подъём в австрийском Эцтале, где поставил новый неофициальный рекорд «Everest Challenge» – набрал 8848 м за 7 часов 28 минут. За это время он потерял 6870 ккал, съел 7 батончиков, 6 гелей и выпил 11 бачков.

Бухманн поднимался в гору по крутой стороне от Эца (Oetz), затем спускался по другой стороне к Хаймингербергу (Haimingerberg), повторив подъём 8 раз.

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в «Everest Challenge»

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в «Everest Challenge»

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в «Everest Challenge»

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в «Everest Challenge»

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в «Everest Challenge»

Photo © Rudi Wyhlidal/BORA – hansgrohe

Помимо задачи набрать 8848 м высоты, Эммануэль Бухманн был нацелен собрать 10 евро за каждый вертикальный метр для благотворительного фонда помощи детям «Deutsche Kinderhilfswerk».

Эммануэль Бухманн: «Это было одно из тяжелейших испытаний в моей жизни. Не думал, что в конце мне будет так больно. Сначала я нашёл хороший ритм, потом решил продавливать сильнее. После набора 7000 м начал чувствовать все мышцы. Я не привык к такой большой нагрузке, тело начало ужасно болеть. Проходить последние 1000 м было мучительно. Но там, у дороги стояли болельщики, их поддержка подталкивала меня до финиша.

Очень рад, что побил рекорд именно здесь, в Эцтале. У меня, как профессионала, обычно нет времени на какие-нибудь безумные затеи, и мне очень понравилось. Этот вызов совершенно нельзя сравнивать с велогонкой. Но я считаю, что выступил мощно, то, что у меня получилось, показывает, что подготовка к Туру идёт как надо.

Очень важно, чтобы люди не забывали, что этот вызов я принял ради благотворительности. Я внёс свой вклад и хотел бы вдохновить людей на пожертвования в Deutsches Kinderhilfswerk, этот проект всё ещё продолжается».

Дан Лоранг, главный тренер команды Bora-hansgrohe: «Мы несколько дней обсуждали этот вызов, решили, что если погода будет хорошей, то мы попробуем установить новый рекорд. Если нет, то сделаем это ради благотворительного фонда. Но погода не подвела, была просто отличной, дороги в Эцтале идеальные, а Эму был в отличной форме. Через два часа после старта он сказал, что будет бороться за рекорд.

Мы получили великолепный опыт, необыкновенный в нашем виде спорта. С точки зрения его выступления добавить больше нечего, цифры говорят сами за себя. Даже без специальной подготовки Эму блестяще проехал и доказал, что он готов к Тур де Франс-2020».