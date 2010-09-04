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Эммануэль Бухманн поставил рекорд в «Everest Challenge»

Эмануэль Бухманн набрал высоту 8848 м за 7 часов 28 минут

 

 

  27-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Эммануэль Бухманн принял участие в «Everesting challenge», вызове, где необходимо набрать высоту 8848 м, равную высоте Эвереста. Участник имеет право выбрать любой подъём и проходить один подъём пешком, на велосипеде, или виртуально на тренажёре, пока не наберётся 8848 м.

 

Эмануэль Бухманн выбрал для испытания  11,6 км подъём в австрийском Эцтале, где  поставил новый неофициальный рекорд «Everest Challenge» – набрал 8848 м за 7 часов 28 минут. За это время он потерял 6870 ккал, съел 7 батончиков, 6 гелей и выпил 11 бачков.

Бухманн поднимался в гору по крутой стороне от Эца (Oetz), затем спускался по другой стороне к Хаймингербергу (Haimingerberg), повторив подъём 8 раз.

 

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;

Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;Эмануэль Бухманн поставил рекорд в &laquo;Everest Challenge&raquo;

 

Photo © Rudi Wyhlidal/BORA – hansgrohe

 

  Помимо задачи набрать 8848 м высоты, Эммануэль Бухманн был нацелен собрать 10 евро за каждый вертикальный метр для благотворительного фонда помощи детям «Deutsche Kinderhilfswerk».

 

  Эммануэль Бухманн: «Это было одно из тяжелейших испытаний в моей жизни. Не думал, что в конце мне будет так больно. Сначала я нашёл хороший ритм, потом решил продавливать сильнее. После набора 7000 м начал чувствовать все мышцы. Я не привык к такой большой нагрузке, тело начало ужасно болеть. Проходить последние 1000 м было мучительно. Но там, у дороги стояли болельщики, их поддержка подталкивала меня до финиша.

 

  Очень рад, что побил рекорд именно здесь, в Эцтале. У меня, как профессионала, обычно нет времени на какие-нибудь безумные затеи, и мне очень понравилось. Этот вызов совершенно нельзя сравнивать с велогонкой. Но я считаю, что выступил мощно, то, что у меня получилось, показывает, что подготовка к Туру идёт как надо.

 

  Очень важно, чтобы люди не забывали, что этот вызов я принял ради благотворительности. Я внёс свой вклад и хотел бы вдохновить людей на пожертвования в Deutsches Kinderhilfswerk, этот проект всё ещё продолжается».

 

  Дан Лоранг, главный тренер команды Bora-hansgrohe: «Мы несколько дней обсуждали этот вызов, решили, что если погода будет хорошей, то мы попробуем установить новый рекорд. Если нет, то сделаем это ради благотворительного фонда. Но погода не подвела, была просто отличной, дороги в Эцтале идеальные, а Эму был в отличной форме. Через два часа после старта он сказал, что будет бороться за рекорд.

 

 Мы получили великолепный опыт, необыкновенный в нашем виде спорта. С точки зрения его выступления добавить больше нечего, цифры говорят сами за себя. Даже без специальной подготовки Эму блестяще проехал и доказал, что он готов к Тур де Франс-2020».

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Теги к статье: Эммануэль Бухманн Emanuel Buchmann Bora-hansgrohe Everest Challenge

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 10:32 | Регистрация: 3.07.2011

    Серьезная заявка. Вообще Бора молодцы. Берут талантов, но не уровня топ и доводят их до блеска.

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 10:40 | Регистрация: 4.08.2018

    Интересно, сколько раз пришлось заехать наверх? И как спускался - по той же дороге или трасса закольцована?

  3. Имя: Борис

    Boris

    Сегодня, 10:54 | Регистрация: 5.07.2014

    Силён парень!

  4. Имя: Эдуард

    edw2edw

    Сегодня, 11:58 | Регистрация: 24.03.2015

    Написано, что спускался по другой стороне. В правилах еверестинга кольцо разрешено только в случае наличия ограничений на спуск по тому же маршруту (например, одностороннее движение в гору).

  5. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 11:59 | Регистрация: 4.05.2019

    Огонь!

     

    Бухмана никогда не форсировали, не давили ожиданиями результатов по местам - только собственный прогресс. Интересно наблюдать, к чему приведет такая бережная огранка таланта. 

  6. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 12:34 | Регистрация: 4.09.2010

    велосипедный рай. - горы, дорога, лес, солнце, 0-траффик

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Ice
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Том в классике, как и его неудачный кумир в классике Вигго, пока ничего не продемонстрировал вообще.

    Кто знает... Если ему набрать массы как у Канчеларры, может, станет таким же могучим классиком. Если ни у кого не получалось, не значит, что не найдется генеральщик, который сможет и в классиках себя показать. Вроде на Туре брусчатку отрабатывал на хорошем уровне, с учетом того, что на ней он точно мало практиковался. С его подходом может что-то и получиться. Положа руку на сердце, Брэдли быстро сдал и в годы классик мало что мог по сути показать.

  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    RVL-Фото

    Том в классике, как и его неудачный кумир в классике Вигго, пока ничего не продемонстрировал вообще.

  • Ice
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    Тому сейчас все можно говорить..его форма это темный лес..может диета поможет ..а так посмотрим.. раздельщик = ПР это совсем не катит.
    Том походу привлекает к себе внимание как болел так и спонсоров.ниче не показывая пытаится спасти свою карьеру

    А кто сейчас что-то показывает?))) 

  • Shalam s Urala
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    велосипедный рай. - горы, дорога, лес, солнце, 0-траффик

  • SportSpirit
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Огонь!

     

    Бухмана никогда не форсировали, не давили ожиданиями результатов по местам - только собственный прогресс. Интересно наблюдать, к чему приведет такая бережная огранка таланта. 

  • edw2edw
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    edw2edw-Фото
    Написано, что спускался по другой стороне. В правилах еверестинга кольцо разрешено только в случае наличия ограничений на спуск по тому же маршруту (например, одностороннее движение в гору).
  • Boris
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Boris-Фото

    Силён парень!

  • Серафим
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Серафим-Фото

    Интересно, сколько раз пришлось заехать наверх? И как спускался - по той же дороге или трасса закольцована?

  • Mima
    Род Эллингворт о шансах Марка ... (2)
    Mima-Фото
    Удачи! Боец
  • Sezar
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Sezar-Фото
    Серьезная заявка. Вообще Бора молодцы. Берут талантов, но не уровня топ и доводят их до блеска.

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