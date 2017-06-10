Альберто Контадор и Эмануэль Бухманн о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

Альберто Контадор и Эмануэль Бухманн довольны своими результатами на 6-м этапе Критериума Дофине-2017

Капитан команды Movistar Алехандро Вальверде был одним из первых генеральщиков, кто предпринял атаку на подъёме высшей категории Мон-дю-Ша на 6-м этапе Критериума Дофине-2017. Однако, создать просвет у него не получилось, и он вернулся в группу. Одним из первых на его рывок отреагировал 24-летний немецкий гонщик команды Bora – Hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann).

Когда начались атаки, и Ричи Порт (BMC) ускорился, уехав вместе с Крисом Фрумом (Sky), Алехандро Вальверде, а также капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор не смогли последовать за ними. На вершине Мон-дю-Ша они проигрывали Порту и Фруму 50 секунд.

На спуске Алехандро Вальверде оторвался от Контадора, финишировав через 50 секунд после победителя этапа Якоба Фульсанга (Astana) в группе с Дэниэлем Мартином (Quick Step Floors) и Романом Барде (AG2R).

Альберто Контадор проиграл группе Вальверде 16 секунд, а группе лидеров 1-06, финишировав 9-м. Десятку лучших на 6-м этапе Критериума Дофине-2017 замкнул Эмануэль Бухманн, который облачился в белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я сидел на колесе претендентов на общий зачёт, просто ехал и ехал за ними. Такой была моя цель. В какой-то момент Ричи и Фрум ускорились, начали ехать всё быстрее, я решил, что мне лучше не подгонять себя, потому что я не хотел выдохнуться. Я увидел, что Вальверде поехал хорошим темпом, сел ему на колесо, мы спокойно проехали до вершины. На спуске шли хорошо, очень быстро. Но на одном из поворотов проходили одного из гонщиков, находившегося впереди, я едва вписался в поворот, чуть не упал. На этом потерял секунд пять. После спуска проиграл ещё несколько секунд финишировавшим впереди Вальверде и Барде. Но я очень и очень доволен, когда оцениваю проведённую мной работу. Выступление было очень хорошим. Надеюсь, что в следующие два дня каждый начнёт атаковать, гонка станет труднее, это может быть хорошей подготовкой к июлю. Думаю, на данный момент у меня отличная форма».

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Эмануэль Бухманн (Bora – Hansgrohe): «Сегодня снова чувствовал себя хорошо. К сожалению, не смог усидеть за Фульсангом до вершины, поехал своей скоростью. На спуске Вальверде и Барде очень рисковали. Я ошибся на одном из поворотов, после чего не смог закрыть просвет. Однако, финишировал в итоге 10-м, и очень доволен таким результатом».