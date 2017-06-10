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Альберто Контадор и Эмануэль Бухманн о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

 Альберто Контадор и Эмануэль Бухманн довольны своими результатами на 6-м этапе Критериума Дофине-2017

 

  Капитан команды Movistar Алехандро Вальверде был одним из первых генеральщиков, кто предпринял атаку на подъёме высшей категории Мон-дю-Ша на 6-м этапе Критериума Дофине-2017. Однако, создать просвет у него не получилось, и он вернулся в группу. Одним из первых на его рывок отреагировал 24-летний немецкий гонщик команды Bora – Hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann).

 

Когда начались атаки, и Ричи Порт (BMC) ускорился, уехав вместе с Крисом Фрумом (Sky), Алехандро Вальверде, а также капитан команды Trek-Segafredo  Альберто Контадор не смогли последовать за ними. На вершине Мон-дю-Ша они проигрывали  Порту и Фруму 50 секунд.

 

  На спуске Алехандро Вальверде оторвался от Контадора, финишировав  через 50 секунд после победителя этапа Якоба Фульсанга (Astana) в группе с Дэниэлем Мартином (Quick Step Floors) и Романом Барде (AG2R).

 

Альберто Контадор проиграл группе Вальверде 16 секунд, а группе лидеров 1-06, финишировав 9-м. Десятку лучших на 6-м этапе Критериума Дофине-2017 замкнул Эмануэль Бухманн, который облачился в белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

Альберто Контадор и Эмануэль Бухманн о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я сидел на колесе претендентов на общий зачёт, просто ехал и ехал за ними. Такой была моя цель. В какой-то момент Ричи и Фрум ускорились, начали ехать всё быстрее, я решил, что мне лучше не подгонять себя, потому что я не хотел выдохнуться. Я увидел, что Вальверде поехал хорошим темпом, сел ему на колесо, мы спокойно проехали до вершины. На спуске шли хорошо, очень быстро. Но на одном из поворотов проходили одного из гонщиков, находившегося впереди, я едва вписался в поворот, чуть не упал. На этом потерял секунд пять. После спуска проиграл ещё несколько секунд финишировавшим впереди Вальверде и Барде. Но я очень и очень доволен, когда оцениваю проведённую мной работу. Выступление было очень хорошим. Надеюсь, что в следующие два дня каждый начнёт атаковать, гонка станет труднее, это может быть хорошей подготовкой к июлю. Думаю, на данный момент у меня отличная форма».

 

 

Альберто Контадор и Эмануэль Бухманн о 6-м этапе Критериума Дофине-2017

 photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography  

 

 Эмануэль Бухманн (Bora – Hansgrohe): «Сегодня снова чувствовал себя хорошо. К сожалению, не смог усидеть за Фульсангом до вершины, поехал своей скоростью. На спуске Вальверде и Барде очень рисковали. Я ошибся на одном из поворотов, после чего не смог закрыть просвет. Однако, финишировал в итоге 10-м, и очень доволен таким результатом».

 

 

 

Результаты 6-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Альберто Контадор Эмануэль Бухманн Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Комментарии

  • rude_rider
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (17)
    rude_rider-Фото
    кароче у Лопеса не будет поддержки в горах
  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    evgeny1330-Фото

    Хороший анализ, на 5, самая большая загадка- это Ричи Порт, может за победу побороться, а может на каком-нибудь не самом трудном этапе словить минут пять и все. Тур должен быть интересным. Про Кинтану вообще не охота говорить, ни рыба, ни мясо, к сожалению, еще в 15 г. должен был Тур взять, а время-то идет, и может, уже вышло.

  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    evgeny1330-Фото
    Ага, сбросят, скорее Контадор еще минуты 1,5 поймает.
  • rude_rider
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    rude_rider-Фото

    очень и очень приличный этап по зрелещности получился

     

    Ару + форма есть,не идеальная канечно,скорее сам себя ушатал когда дергал в гору,но горный ход есть и при нем  и это в первые дни после трамвы..посмотрим как дальше..думаю в ближ пару горных этапов он может слить и будет в тренировочном режими ехать подготовку

     

    Фулсанг+ постепенно подводит себя к туру.Не быть ему канечно на подиуме но очень близко может быть.Чуть резкости в гору не хватает.

    Никакого соперничества в команде Астана нету.Ару не будет тянуть одеяло на себя,скорее дуэтом пойдут.

     

    Фрум+ божественно,зло и фочень мощно прошел спуск..прям новая фишка от Фрму выигрывать гонки под спуск

    ПОрт - ..кто нибудь вытащите из него чип Ская..ну сколько можно тележить на Фрума а..ну давай переходи обратно и впрягайся в поезд скай..надо же быть таким идиотом и с такой сумашедшей формой тащить фрума за собой.Да кстати Фрум "оплатил " другу тем что притормозил Порта на финише,при чем это уже во второй разloc

     

    Вальверде..ну че..в гору не особо ..под конец как обычно отлично..в первых недельках тура будет высоко а после где нибудь поймает свой миникризис обидный и опять мимо..да если на прицепе с кинтаной то и подавно

     

    Конта..ну че он же бугалтер может счиатет уже.а может уже усе..от величайшего остались только амбиции..и это не сарказм..он действительно был Великим.и пусть он сто раз повторяет что Дофине это подготовка,но зная конту он НИКОГДА просто так не едет..если сливает значит не тянет..

    Посмотрим на след два этапа..надеюсь он тихарится в первые в жизни и на туре дасть бой двум Скаевцам Порт-Фрум

     

    ЗЫ

    Астана вернулась как я и надеялся.пошумим на туре..kaz

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (17)
    evgeny1330-Фото

    Жаль, что такая гонка не будет транслироваться на нашем Евроспорте, здесь есть что поглядеть.

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (17)
    evgeny1330-Фото
    Максимум, что светит Альбазини- это один этап, здесь Саган, Жильбер и Грег.
  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    evgeny1330-Фото

    Это как это у Порта 0 побед в неделях Мирового тура, в этом году он выиграл Тур Даун Андер и Романдию, а еще в 13 и 15 г. брал Париж-Ниццу.На ГТ ему не везет- это факт.

  • aksbor
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (17)
    aksbor-Фото

    С нетерпением жду комментариев Елизаветы Кожевниковой!

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    VeloVelo-Фото

    СК один, а этих там всегда двое. Вот вам и пинг.

  • aksbor
    Критериум Дофине-2017. Этап 6 (76)
    aksbor-Фото

    Спуск завораживающий...Пока Фрум,что не удивительно,выглядит главным и явным фаворитом ТДФ. В общем опять особой интриги не будет. Порт,возможно,и мог бы пободаться с Фрумом,но сидит у него в подсознании некая неизбывная сервильность по оотношению к вроде как бы бывшему капитану. Взял бы и сказал Крису: "Отойди,не загораживай мне Солнце!". Но проблема в тои, что для Порта Фрум и есть до сих пор это самое Солнце,вокруг которого он покорно вращается,влекомый неведомой силой. 

    Контадор пока смотрится так себе,но наверное он так и должен смотреться на закате карьеры...

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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