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Мадс Педерсен продлил контракт с командой Trek-Segafredo до конца 2022 года

Чемпион мира Мадс Педерсен продолжит выступать в команде Trek-Segafredo до конца 2022 года

 

 

  Действующий чемпион мира, 24-летний датский велогонщик Мадс Педерсен (Mads Pedersen) продлил контракт с командой Trek-Segafredo до конца 2022 года. Он пришёл в команду в 2017 году, и за это время одержал 11 побед.

 

  В 2018 году стал призёром классики-Монумента велоспорта Тур Фландрии, а в 2019 году стал первым датским гонщиком, выигравшим групповую гонку на чемпионате мира.

 

  Универсальность возможностей Мадса Педерсена позволяет ему не только быть ключевым гонщиком команды Trek-Segafredo на классиках, но и одерживать победы в индивидуальных гонках на время, а также играть важную роль в развозящем спринтерском поезде команды.

 

Мадс Педерсен продлил контракт с командой Trek-Segafredo до конца 2022 года

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

  Мадс Педерсен: «Лука Гуэрчилена действительно поверил в меня, когда три года назад я впервые подписал контракт с командой. Фактически, ещё до подписания того контракта, когда у меня были небольшие проблемы с командами Cult (Energy Pro Cycling) и Stölting, он уже показал, что уверен во мне. Тогда он сказал, что если команда закроется, я мог бы подписать контракт. Команда продолжала выступать ещё один год, так что я оставался с ними, но был очень рад, что Лука тогда был уверен во мне. Это важнейший фактор в том, что сейчас я продлил контракт.

 

  Хочу продолжать побеждать в гонках, стать стабильнее и сильнее в топовых классиках, не только в крупных гонках, а во всех, вместо того, чтобы проявляться от случая к случаю. Сейчас это моя главная цель».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Нам очень важна возможность работать с Мадсом ещё пару сезонов. Открыв его, когда он был молодым талантом, мы развили его до чемпиона мира. Это была трудна, но принёсшая награду работа, которая, как я считаю, даёт нам уверенность в ярком будущем.

 

  Он – победитель, у него есть победный инстинкт. Я уверен, что он будет успешен на классиках. Прошлый сезон был у него трудным, но я верю, что после победы на чемпионате мира он станет более уверен в своих способностях. Я думаю, что в ближайшие сезоны он добьётся великолепных резулльтатов».

 

 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Адриен
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    Адриен-Фото

    Так ведь благодарят CADF. Они ФОРМАЛЬНО - не при чем, доклад был "секретным" (sarcastic), подозрения не подтвердились, ходу ему не дали, фонд "глубоко сожалеет об утечке" в СМИ. Нормы соблюдены. Вопросы к Politiken ... Но и эти отмажутся наверняка.

  • RVL
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    RVL-Фото

    Какой иск? Команда же благодарит..))

  • Mima
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (2)
    Mima-Фото
    Молодец! Браво! Удачи и здоровья!
  • Mima
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    Mima-Фото
    Подать иск за клевету и намеренный ущерб репутации и доброму имени. Нельзя в цивилизованном мире так поступать.
  • Mima
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Mima-Фото
    Глупо, зло, мелко, намеренно клеветничнски. Облить грязью, а потом извиниться невнятно. Некрасиво, господа из непонятной организации, негоже. Фу на вас. Спортсменам - здоровья, спокойствия, сил не обращать особого внимания на подобные выпады.
  • Astanaforever
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот смотрите велофаны пример настоящий любви к велоспорту, гонкам. Вот же человеееечище!!! Он видимо и закончить свой спортивный, жизненный путь хочет в седле своего карбонового коня. Красавчег!!! Склоняю шляпу перед ним.?
  • Адриен
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Адриен-Фото
    Так в том-то и дело, что все эти cadf*ы , спортрадары - некие САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ образования, эдакие околоспортивные гретты тумберг. Если WADA - ОФИЦИАЛЬНАЯ организация с соответствующими полномочиями, правами и обязанностями, то эти - этакие добровольцы, ПРИСВОИВШИЕ себе право вести некие "расследования", а значит - обвинять, оправдывать, и даже информационно КАРАТЬ. А по каким ПРИНЦИПАМ ? По каким КРИТЕРИЯМ ?.. Помните, как у Д.Гранина - " Хуже дурака может быть только дурак с инициативой...".
  • Velo_love
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (9)
    Velo_love-Фото
    Цитата: Alya
    Меня мучает вопрос.

    Закарин недавно пяткой себя в грудь бил, что допинга в его жизни нет)

    Но его тренером в сборной России числится Александр Беспалов.

    И в сборной Татарстан тоже тренером Закарина числится Александр Беспалов.

    Однако Беспалова полиция Бельгии задержвала с гормонами роста и амфетаминами.

    Скажите, это наши такие бесстрашнеы, ибо их никто не проверяет, или в вышеприведенном примере доктора видели, трогали и отмечали на сторис в инстаграме? 
    Вам только детективы писать а не спортивные каналы смотреть.
  • Velo_love
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Velo_love-Фото
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.

    Цитата: Velo_love
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.
    Они его видимо сами не читали. Успели только страницы посчитать. ?
  • Адриен
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Адриен-Фото

    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.

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