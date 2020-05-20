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Мадс Педерсен после Тур де Франс-2020 сфокусируется на классиках

Мадс Педерсен и Яспер Стейвен о планах на сезон 2020 года

 

  Действующий чемпион мира, 24-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен до остановки сезона в этом году успел проехать шесть велогонок, завершив выступление 14 марта на Париж-Ницце. После опубликования пересмотренного календаря гонок на вторую часть сезона 2020 года  команды начали строить планы гонок.   

 

 

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

  Первой велогонкой Мадса Педерсена должна стать Вуэльта Бургоса (28 июля-1 августа), а его товарищ по команде Яспер Стейвен (Jasper Stuyven) вернётся к соревнованиям с Тура Польши (5 – 9 августа).

 

  В пресс-релизе команды Trek-Segafredo сообщается, что Мадс Педерсен будет ключевым помощником Ричи  Порта на Тур де Франс, а после французского Гранд-тура чемпион мира сосредоточится на классиках, кульминацией которых для него должна стать Париж-Рубэ.

 

  Мадс Педерсен: «Просто отлично, что, наконец, снова можно увидеть календарь гонок. Теперь мы можем ставить цели и готовиться. Последние несколько недель мы выезжали на тренировки, но без каких-то задач. Так что календарь теперь поможет вернуться в ритм. Конечно, моей целью остаются классики. Ещё я надеюсь проехать Тур де Франс. Но классики – моя главная цель, а то, что они пройдут в конце сезона, меня очень вдохновляет. Надеюсь на мокрую Париж-Рубэ.

 

  Гонки есть гонки. Мы должны быть готовы, когда бы классики ни проходили. При такой ситуации в мире ничего страшного, что гонки передвинули. Мы адаптируемся. Но сейчас я об этом не слишком задумываюсь, просто с нетерпением жду, когда снова начну выступать. Будет круто получить такой опыт – проехать все крупные гонки за такой короткий период. Это нечто совершенно новое для всех, будет интересно».

 

  Яспер Стейвен: «Счастлив, что появился календарь. Теперь есть перспективы и можно смотреть в будущее. Конечно, ситуация непривычная для всех, трудно сказать, будешь ли ты готов или нет. Но я думаю, что все очень хотят выступать, голодны до гонок. Кроме того, календарь теперь позволяет нам начать планировать тренировки, возвращаться на высокий уровень.

 

  Классики – моя цель. Много гонок пройдёт за небольшой период, так что будет важно найти баланс между гонками, отдыхом и тренировками. Никто не знает, какими будут классики в октябре, но из того, что я помню по нескольким прошлым годам, в Бельгии в октябре довольно хорошая погода. Шансы на плохую погоду выше, но я не против дождя и холода».

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • poshtet
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    poshtet-Фото

    Цитата: Гонщик
     Что-то Конта погорячился , Роглича и Димулю опустил , а какого-то случайного победителя Берналя возвысил , в этом году он и в десятку не попадёт скорее всего .

    Полностью согласен!

  • Адриен
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    Адриен-Фото

    "Павел может лететь в Ленинград? - Может. - А Женя? - Тоже может. Они оба могут. - Кинем жребий? "

    Вообще, прогнозы - вещь неблагодарная. Логика частенько доводит до того, что в Ленинград отправляют совсем не  того, кого нужно...  Немногие в прошлом году ставили и на Карапаса, и на Берналя.

  • sailingmaster
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    sailingmaster-Фото
    Да. Тоже бросилось в глаза, что Ару затесался высоковато
  • Гонщик
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    Гонщик-Фото

     Что-то Конта погорячился , Роглича и Димулю опустил , а какого-то случайного победителя Берналя возвысил , в этом году он и в десятку не попадёт скорее всего .

  • Гонщик
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    Гонщик-Фото

    Не считайте чужие деньги , эти цифры довольно условны .

  • BaTman
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    BaTman-Фото

     Fabio Aru (UAE Team Emirates) - красавчик просто, с такими результатами и такой контракт. По сравнению с остальными, у него идеальный менеджер. 

  • Ice
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    Ice-Фото

    То, что Саган зарабатывает больше всех и так было понятно. Плюс у него рекламные контракты жирные, итоговая цифра будет сильно больше. Медийность, она и в велоспорте медийность)

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мадс Педерсен будет колесить на станке в майке ЧМ ? (он ведь так этого хотел, а тут пол_сезона карантин и негде свою чемпионскую майку продемонстрировать).
    Компания горняков выглядит все-таки интересней спринтерской.

    Маршрут «The Challenge of Stars» для спринтеров – это 1,2 км дистанции со средним градиентом 0,97% и максимальным 2,53%. Для горняков – 2,9 км подъёма со средним градиентом 8,69% и максимальным 12,75%.

    Почему такой скудный километраж. Я думал горнякам поставят 5 км., а  спринтерам 8-10 км. (из которых 2-3 км. с градиентами)

  • Freejazz
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (4)
    Freejazz-Фото
    С таблицей спринтеров - спасибо. Пары интересные, но Рохан Деннис все равно круче :-)
  • paziz
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    paziz-Фото
    Откуда у гонщика континентальной команды деньги на хорошего доктора?) И да, я тоже уверен что весь проф пелотон на "топливе"

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