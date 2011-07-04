Чемпион мира Мадс Педерсен о радужной майке, семье и мечте

Мадс Педерсен: «Очень хочу выиграть Париж-Рубэ»

24-летний датский гонщик, действующий чемпион мира в групповой гонке Мадс Педерсен начнёт сезон 2020 года на Туре Даун Андер 21 января. Радужная майка сделает Мадса Педерсена заметным в пелотоне, но он считает, что отвлекая внимание соперников, поможет команде Trek-Segafredo разыграть свои карты. Сам Мадс Педерсен мечтает одержать победу на классике – Монументе Париж-Рубэ, но не ставит конкретных сроков. Он уверен, что впереди для выполнения этой цели у него ещё есть время.

После победы на чемпионате мира Мадс Педерсен смог помочь семье, открыв магазин велосипедов, благодаря чему его отец смог оставить профессию водителя и заняться семейным бизнесом. О важности семьи, планах на будущее и своих ощущениях перед стартом сезона Мадс Педерсен рассказал в интервью Cyclingnews во время тренировочного сбора команды.

Photo (c) Trek-Segafredo

Мадс Педерсен: «Очень хочу выиграть Париж-Рубэ. В юниорах её выигрывал. Хочется, чтобы дома был этот большой булыжник. Не говорю, что выиграю в этом году, потому что понимаю, как трудно победить на этой классике. Но я надеюсь, что у меня впереди для этого ещё несколько лет карьеры. Хотя если к концу карьеры у меня будет победа на Туре Фландрии, а не Рубэ, всё равно буду гордиться. Я всё ещё голоден до побед. Это только начало. Мне всего 24 года, хочу большего.

Думаю, я готов к сезону. Надеюсь, что готов. Конечно, ситуация новая, мне придётся учиться, как ехать гонку в радужной майке. В Дании мы говорим, что если не везёт в одном, то повезёт в другом. Возможно, мы сможем на этом сыграть. Если все будут следить за мной, то это будет выгодно команде, потому что у нас много сильных гонщиков.

Я хочу бороться в гонках на высшем уровне. Если достаточно силён, то всё возможно. В прошлом году весной я выступал ужасно плохо, но потом выиграл чемпионат мира. Сейчас мне необходимо достичь топового уровня, работая последовательно. Дело в том, чтобы верить, что в каждой гонке смогу быть на высоте. Я уже показал, что у меня есть для этого мощность. Возможно, вопрос в психологии, чтобы на всех гонках выступать с нужным настроем.

Я решил не смотреть видеозапись чемпионата мира. Хочу сберечь изначальные впечатления от гонки, запомнить её такой, какой видел в тот день. В какой-то момент я сяду и посмотрю, но не сейчас. Пока что хочу сохранить те воспоминания.

Семья имеет для меня большое значение, мне важно быть рядом. Мой отец работает в магазине велосипедов, который я открыл. Хотя у нас есть механик, у папы сейчас свободное время, чтобы помогать мне, например, в тренировках за мотором. Папа со мной с тех пор, как я начал заниматься велоспортом. У нас очень крепкие отношения, сильнее, чем у многих со своими отцами. Когда мне было 15 лет, я сказал, что если когда-нибудь заработаю в велоспорте достаточно денег, то помогу ему оставить работу водителя грузовика.

Моя семья не была связана с велоспортом. Я играл в футбол и бадминтон. Но мне не понравился командный вид спорта, где всегда за ошибки других людей приходилось платить нам. И я сломал слишком много ракеток в бадминтоне. Так что папа купил мне велосипед. Тогда мне было около 7 лет. Кататься на велосипеде мне понравилось, оттуда всё и началось».