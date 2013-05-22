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Компания “Deceuninck” стала спонсором велокоманды Alpecin-Fenix

Компания "Deceuninck" подписала четырёхлетнее соглашение о спонсорстве с велокомандой Alpecin-Fenix

 

 

  Компания “Deceuninck” объявила, что на ближайшие четыре года (с 2022 года) становится спонсором велокоманды Alpecin-Fenix. “Deceuninck” не только станет соспонсором мужской профессиональной велокоманды, а также будет спонсировать  команды по маунтинбайку, велокроссу и женскую велокоманду. В пресс-релизе велокоманды говорится, что «поддержка женского велоспорта и развитие спортивной карьеры женщин идеально подходит взглядам компании “Deceuninck”, которая стоит за гендерное равенство и многообразие».

 

Photo (c) Alpecin-Fenix Team

 

  До конца 2021 года компания “Deceuninck” остаётся главным спонсором «Волчьей стаи» Патрика Лефевра. “Deceuninck” благодарит «Волчью стаю» за вдохновение и невероятные моменты последних трёх лет.

  Велокоманда Alpecin-Fenix, возглавляемая Филипом Родхофтом (Philip Roodhooft) и Кристофом Родхофтом (Christoph Roodhooft), нацелена на весенние классики, где команду возглавит Матье ван дер Пул, а также на успехи в спринтах с Яспером Филипсеном и Тимом Мерлиром. Команда также собирается бороться за этапы на Гранд-турах.

 

  Франсис Ван Экхаут (Francis Van Eeckhout), исполнительный директор Deceuninck Group: «С радостью объявляю о партнёрском соглашении с Alpecin-Fenix. Поддержка молодых талантов и поощрение развития женского велоспорта – две цели, которые много для нас значат. Лично я с  нетерпением жду весенних классик, особенно Тура Фландрии. Мы уверены, что в тесном сотрудничестве с командой Alpecin-Fenix наш бренд будет заметен на протяжении всего сезона».

  Филип Родхофт от лица руководства команды Alpecin-Fenix: «Мы рады стать партнёрами компании “Deceuninck”. За последние несколько лет наша команда очень выросла, но мы далеки от конца этого пути. Приход партнёра как Deceunick, наряду с  нашими нынешними партнёрами, подчёркивает  уровень, достигнутый нашей командой, в то же время поддерживает наше развитие и будущие амбиции. Они понимают наше стремление к совершенствованию. Уверен, вместе мы добьёмся успехов».

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Теги к статье: Deceuninck Alpecin-Fenix

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 22.05.2013

    Кстати эти окна представлены хорошо в России, уже несколько раз встречал. 

    СК говорил, что какой-то спонсор намерен перейти от этикса к лотто, т.к. первые нашли более жирного, это тот спонсор или я напутал?

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:14 | Регистрация: 4.07.2013

    Нахрена эта фотка с ж...ми? Что, теперь без ж...п в велоспорте никак?

    ЗЫ: Самое интересное, что писать "ж...па" нельзя. 
    Зато показывать фотки с Ж...пами можно!!! )


    1. Имя: Виктор Сироткин

      Виктор Сироткин

      Сегодня, 04:52 | Регистрация: 14.02.2016

      Фоточка, конечно, глупая. Но возможно у них "был какой-то план..." - фламандцы не прочь хайпануть на околоскандальных постерах.

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