Велокоманда Alpecin-Fenix отказывается от участия в Вуэльте Каталонии-2021

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 17:22
Велокоманда Alpecin-Fenix не стартует на Вуэльте Каталонии-2021из-за нескольких заболевших Covid-19
Бельгийская проконтинентальная велокоманда Alpecin-Fenix отказалась от участия в многодневной велогонке Мирового тура Вуэльта Каталонии-2021 в соответствии с требованиями медицинского протокола.
Три члена команды заболели Covid-19. Чтобы минимизировать риск распространения вируса, команда приняла решение изолировать и оставить на карантине всю команду, которая должна была стартовать 22 марта на испанской гонке. Заменить весь персонал команды для Вуэльты Каталонии-2021 команда Alpecin-Fenix не может.
Вместе с организаторами было решено, что команда Alpecin-Fenix не будет стартовать в гонке. Международный союз велосипедистов был проинформирован об этой ситуации до того, как было решено отказаться от участия в гонке.
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