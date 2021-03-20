Велокоманда Alpecin-Fenix отказывается от участия в Вуэльте Каталонии-2021

Велокоманда Alpecin-Fenix не стартует на Вуэльте Каталонии-2021из-за нескольких заболевших Covid-19

Бельгийская проконтинентальная велокоманда Alpecin-Fenix отказалась от участия в многодневной велогонке Мирового тура Вуэльта Каталонии-2021 в соответствии с требованиями медицинского протокола.

Три члена команды заболели Covid-19. Чтобы минимизировать риск распространения вируса, команда приняла решение изолировать и оставить на карантине всю команду, которая должна была стартовать 22 марта на испанской гонке. Заменить весь персонал команды для Вуэльты Каталонии-2021 команда Alpecin-Fenix не может.

Вместе с организаторами было решено, что команда Alpecin-Fenix не будет стартовать в гонке. Международный союз велосипедистов был проинформирован об этой ситуации до того, как было решено отказаться от участия в гонке.