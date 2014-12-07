Ваут ван Арт нацелен бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2022

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- Дата:
- Вчера, 22:01
Программа велокросса Ваута ван Арта в межсезонье и цель на Тур де Франс-2022
Ваут ван Арт (Wout van Aert) за свою карьеру трижды принимал участие в Тур де Франс, где выиграл шесть этапов, в том числе этап на Елисейских Полях.
В 2022 году 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma хочет поставить целью борьбу за зелёную майку лучшего в очковой классификации французского Гранд-тура. В 2020 и 2021 годах он финишировал 5-м в этой классификации.
В интервью Het Laatste Nieuws Ваут ван Арт сказал, что эта цель достижима несмотря на то, что главной целью команды на Тур де Франс-2022 будет помощь Приможу Рогличу в борьбе за жёлтую майку.
Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet
Ваут ван Арт: «В следующем году очень хочу побороться за зелёную майку. Мы составим план, который впишется в генеральную тактику команды. Это не означает, что я становлюсь «свободной пешкой», а шесть остальных гонщиков состава могут концентрироваться на Рогличе. Ожидаю, что если собираюсь бороться за зелёную майку, команда меня в этом поддержит. И было бы немного странно сказать: «Примож, тебе помогать я не буду».
Я могу собирать очки и предпринимать атаки, не мешая товарищам по команде. Мы обязательно обдумаем этот вопрос в следующем году, посмотрим, кто сможет мне помочь с этой задачей».
Программа Ваута ван Арта в велокроссе
А пока продолжается межсезонье в шоссейном велоспорте, Ваут ван Арт 4 декабря начнёт сезон велокросса с перерывом на первый тренировочный сбор команды Jumbo-Visma, который пройдёт в Жироне с 13 по 21 декабря.
Программа Ваута ван Арта в велокроссе:
4 декабря: Boom (Superprestige)
5 декабря: Antwerp (World Cup)
11 декабря: Essen (Ethias Cross)
12 декабря: Val di Sole (World Cup)
26 декабря: Dendermonde (World Cup)
27 декабря: Heusden-Zolder (Superprestige)
29 декабря: Diegem (Superprestige)
30 декабря: Loenhout (X2O Trophy)
1 января: Baal (X2O Trophy)
2 января: Hulst (World Cup)
5 января: Herentals (X2O Trophy)
9 января: Middelkerke (чемпионат Бельгии)
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