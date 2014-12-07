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Ваут ван Арт нацелен бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2022

Программа велокросса Ваута ван Арта в межсезонье  и цель на Тур де Франс-2022

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) за свою карьеру трижды принимал участие в Тур де Франс, где выиграл шесть этапов, в том числе этап на Елисейских Полях.  

  В 2022 году 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma хочет поставить целью борьбу за зелёную майку лучшего в очковой классификации французского Гранд-тура. В 2020 и 2021 годах он финишировал 5-м в этой классификации.

  В интервью Het Laatste Nieuws Ваут ван Арт сказал, что эта цель достижима несмотря на то, что главной целью команды на Тур де Франс-2022 будет помощь Приможу Рогличу в борьбе за жёлтую майку.

 

Ваут ван Арт нацелен бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2022

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Ваут ван Арт: «В следующем году очень хочу побороться за зелёную майку. Мы составим план, который впишется в генеральную тактику команды. Это не означает, что я становлюсь «свободной пешкой», а шесть остальных гонщиков состава могут концентрироваться на Рогличе. Ожидаю, что если собираюсь бороться за зелёную майку, команда меня в этом поддержит. И было бы немного странно сказать: «Примож, тебе помогать я не буду».

  Я могу собирать очки и предпринимать атаки, не мешая товарищам по команде. Мы обязательно обдумаем этот вопрос в следующем году, посмотрим, кто сможет мне помочь с этой задачей».

 

Программа Ваута ван Арта в велокроссе

 

А пока продолжается межсезонье в шоссейном велоспорте, Ваут ван Арт 4 декабря начнёт сезон велокросса с перерывом на первый тренировочный сбор команды Jumbo-Visma, который пройдёт в Жироне с 13 по 21 декабря.

 

Программа Ваута ван Арта в велокроссе:

 

4 декабря: Boom (Superprestige)

5 декабря: Antwerp (World Cup)

11 декабря: Essen (Ethias Cross)

12 декабря: Val di Sole (World Cup)

26 декабря: Dendermonde (World Cup)

27 декабря: Heusden-Zolder (Superprestige)

29 декабря: Diegem (Superprestige)

30 декабря: Loenhout (X2O Trophy)

1 января: Baal (X2O Trophy)

2 января: Hulst (World Cup)

5 января: Herentals (X2O Trophy)

9 января: Middelkerke (чемпионат Бельгии)

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 7.12.2014

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 26.04.2017

    Саган, тебе будет трудно... 

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:52 | Регистрация: 30.06.2017

    А отдыхать в межсезонье он когда будет? Неутомимый, однако.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Адриен
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (2)
    Адриен-Фото
    Ну, это не перебор. Для любого велогонщика победа на ГТ - "...ещё лучше...". Чиони не утверждает, а предполагает, размышляет. И в чем он прав на все 100% - важны ЦЕЛИ, поставленные задачи. Вон Роглич - был прыгуном с трамплина хорошего международного класса. Решил - стал велосипедистом. И каким ! Так неужели лучший раздельщик не сможет - при большом желании и соответствующей работе - переквалифицироваться в хорошего генеральщика ? Другое дело - появится ли у Ганны подобное желание ?
  • VeloVelo
    Петер Саган объяснил ситуацию ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Да это какой-то Петин фанат прошелся утюгом )

  • VeloVelo
    Алекс Конышев продлил контракт ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Точно! )
  • SSS
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (16)
    SSS-Фото
    а кто еще? Погачер помрет скоро...
  • Astanaforever
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну про лучшего раздельщика всех времён..конечно загнули без стеснения. А про выиграть грантур, это уже ваще бессовестный, зазвездившийся перебор. Фантасты.
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А отдыхать в межсезонье он когда будет? Неутомимый, однако.
  • SVS
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    SVS-Фото

    Саган, тебе будет трудно... 

  • Earl57
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    Earl57-Фото

  • RVL
    Серхио Игита: «Хотел бы бороть ... (6)
    RVL-Фото

    В Токио погачар спринтовал после убийственного тдф. А вообще речь о каннибале, что подразумевает многие гт в том числе, так что все фамилии Из вашего поста, кроме погачара никогда к этому термину не приблизятся 

    ЗЫ. 3 никому неизвестных спринта, вы сравниваете с 2 гт и 2 монумента+ куча всего... 

    Погачар знал вообще о них?))

     

  • Earl57
    Серхио Игита: «Хотел бы бороть ... (6)
    Earl57-Фото

    У Роглича и Ван Арта такое же количество побед в этом году, как и у Погачара. У них у всех по 13 побед в этом сезоне.
    Только вот уже картинки с изображением побед Ван Арта продают на аукционе как цифровое произведение искусства. За 3 таких картинки около 40 000 евро выложили. Изображения, Карл!!!

     

    К слову, в Токио Погачар не смог переспринтовать смертельно уставшего Ван Арта. Так что кто там лучший среди равных - это еще вопрос.

    У Погачара и Пидкока в этом году было три совместных гонки. И во всех трех Пидкок финишировал выше Погачара.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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