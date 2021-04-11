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Яспер Филипсен – победитель 6 этапа Тура Турции-2021

Яспер Филипсен, Андре Грайпель, Марк Кэвендиш о 6-м этапе Тура Турции-2021

 

 

  23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал победу на 6-м этапе Тура Турции-2021. Этап развивался по необычному сценарию, когда отрыв уехал только за 60 км до финиша. Команда Deceuninck-Quick Step контролировала разрыв. За 15 км до финиша, на финальном подъёме отрыв был нейтрализован. Новые атаки не были успешными,  в итоге этап завершился в Мармарисе общим спринтом. Яспер Филипсен на считанные сантиметры обошёл 38-летнего немецкого спринтера команды Israel Start-Up Nation Андре Грайпеля и 25-летнего норвежского гонщика команды Uno-X Pro Кристофера Хальворсена.

 

Победитель трёх этапов Тура Турции-2021 Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step) финишировал 4-м и сохранил зелёную майку лидера очковой классификации, где опережает на 1 очков Яспера Филипсена.

 

 

 

  Яспер Филипсен: «Я был очень разочарован предыдущими тремя вторыми местами, и знал, что победа близко. Просто всё должно было сложиться как надо, без ошибок в спринте. И я счастлив, что всё получилось. Нам пришлось немного поменять тактику. Мы потеряли трёх ребят, поэтому сегодня не было полного развозящего поезда. Пришлось использовать другие команды. На последних пяти километрах у меня с заднего переключателя слетела цепь, пришлось прокручивать больше ватт, чтобы удержать скорость.

 

  Я был почти уверен, что никогда не выиграю спринт. Я сел на хорошие колёса, потом смог спринтовать. Рад, что Грайпель открыл спринт, иначе у меня бы не получилось. Очень счастлив, что выиграл. К победе привели усилия всей команды. С победой на этапе неделю гонки можно считать хорошей. Будем надеяться, что выступим ещё лучше».

 

  Андре Грайпель: «Не сказал бы, что я расстроен, потому что в жизни бывают ситуации похуже, чем второе место в велогонке. Команда верила в меня, в мой спринт. К сожалению, не смог отплатить им сегодня победой. На этот раз упустил победу из-за нескольких сантиметров. Нам не хватало в поезде Рика Цабеля, но мы старались одержать победу. Мы продолжим бороться, наш развозящий поезд доминировал на нескольких этапах».

 

  Марк Кэвендиш: «Я уже выиграл этапы, на подъёме выпадал, поэтому мы не знали, как много наших гонщиков сможет остаться в финале. Мы составили план, но, к сожалению, Шейн Арчбольд на финальном километре потерял цепь. Мне пришлось ждать других, чтобы спуртовать. А когда открыл спринт, было уже поздно. Надеюсь, у нас ещё будут шансы на двух последних этапах».

 

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Fenix Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro

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