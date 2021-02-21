Матье ван дер Пул продолжит сезон на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021

Матье ван дер Пул стартует на Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) возобновит сезон 28 февраля на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021. 26-летний нидерландский велогонщик был вынужден покинуть Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021 после 1-го этапа вместе со всей командой Alpecin-Fenix после того, как тест на Covid-19 одного из членов команды оказался положительным.

Матье ван дер Пул сошёл с гонки после победы на 1-м этапе, когда лидировал в генеральной классификации. Пройдя все необходимые тесты на Covid-19 согласно протоколам UCI и Бельгии, где проводятся первые классики, Матье ван дер Пул включён в состав на Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021.

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Матье ван дер Пул: «Я стартую на Кюрне-Брюссель-Кюрне с хорошим настроем после победы на этапе Тура ОАЭ-2021. Хорошо добавить дополнительный день гонки перед тем, как поеду в Италию. Я выйду на старт с уверенностью и жду интересную гонку.

Конечно, мне бы хотелось финишировать на Туре ОАЭ-2021, потому что мы лидировали в генеральной классификации после открывающего этапа, можно было завершить гонку на хорошем месте общем зачёте. Но в то же время я рад, что мы быстро и без проблем вернулись домой, что наша весенняя кампания не подвергается опасности. Мы можем ставить цели на Кюрне. Думаю, я смогу быть полезен Тиму (Мерлье/Tim Merlier), которого считаю одним из самых быстрых ребят пелотона. В то же время мы можем сделать две ставки».

На классике «Омлоп Хет Ниусблад» (Omloop Het Nieuwsblad) команду Alpecin-Fenix возглавят Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) и призёр Париж-Рубэ-2018 Сильван Дилье (Silvan Dillier).