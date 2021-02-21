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Матье ван дер Пул продолжит сезон на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021

Матье ван дер Пул стартует на Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) возобновит сезон 28 февраля на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021. 26-летний нидерландский велогонщик был вынужден покинуть Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021 после 1-го этапа вместе со всей командой Alpecin-Fenix после того, как тест на Covid-19 одного из членов команды оказался положительным.

 

  Матье ван дер Пул сошёл с гонки после победы на 1-м этапе, когда лидировал в генеральной классификации. Пройдя все необходимые тесты на Covid-19 согласно протоколам UCI и Бельгии, где проводятся первые классики, Матье ван дер Пул включён в состав на Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021.

 

Матье ван дер Пул продолжит сезон на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Матье ван дер Пул: «Я стартую на Кюрне-Брюссель-Кюрне с хорошим настроем после победы на этапе Тура ОАЭ-2021. Хорошо добавить дополнительный день гонки перед тем, как поеду в Италию. Я выйду на старт с уверенностью и жду интересную гонку.

 

  Конечно, мне бы хотелось финишировать на Туре ОАЭ-2021, потому что мы лидировали в генеральной классификации после открывающего этапа, можно было завершить гонку на хорошем месте общем зачёте. Но в то же время я рад, что мы быстро и без проблем вернулись домой, что наша весенняя кампания не подвергается опасности. Мы можем ставить цели на Кюрне. Думаю, я смогу быть полезен Тиму (Мерлье/Tim Merlier), которого считаю одним из самых быстрых ребят пелотона. В то же время мы можем сделать две ставки».

 

  На классике «Омлоп Хет Ниусблад» (Omloop Het Nieuwsblad) команду Alpecin-Fenix возглавят Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) и призёр Париж-Рубэ-2018  Сильван Дилье (Silvan Dillier).

 

 

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Теги к статье: Kuurne-Brussel-Kuurne Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Кюрне-Брюссель-Кюрне

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Комментарии

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    motte-Фото
    Спасибо, Оль, но вот верю я в него.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021. Цитаты по ... (1)
    Sezar-Фото

    Ой, не знай. Думаю выиграть на этой Джиро Ремко будет тяжелее чем было бы на прошлогодней ДЖ. Разделок в 2 раза меньше, горы либо оч крутые, либо очень высокие, соперники-не прошлогодний 3 эшелон, а реально специалисты таких гор. Да и подготовка будет недозакончена. Но безумству храбрых..

  • Sezar
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Sezar-Фото

    Ну Фрум и глобально не торопится, будет до 40 воевать за 5 титул. Почему бы и нет, одного такого Криса мы уже видали, этот явно круче. Потому считаю, что нормально проехал. Реально молодца.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    RVL-Фото

    Фрум выпал за 3.7 км до финиша
    Вальверде за 1.7.
    Генералам не под Джиро, нет смысла быть в хорошей  форме.

  • Woterman 1980
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Woterman 1980-Фото
    Да поедет ваш Фрумыч, до ТДФ ещё очень далеко. Курдюков же вчера говорил, что Фрум никогда не форсирует подготовку, а тем более сейчас, после длительного перерыва
  • SportSpirit
    Сэм Беннетт – победитель 4 эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Понравилось, как отработал этот спринт молодой Деккер. Выбор времени спурта, позиции (нужное колесо - Беннета), аккуратность траектории. Показалось, что он даже давал по тормозам, когда Беннет смещался перед ним влево.  

     

    1998 г.р., открытие Тура ОАЭ. 

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Шкипер в работе,  Класс 

    Ужасно не хочется вас разочаровывать, но это было скорее "увы" чем "класс". Сердобольный арабский комментатор едва не расплакался от огорчения, когда увидел как рано Фрум стал отставать от большущей группы.

    Если Фрум говорит, что чувствует себя все лучше и лучше, то это смотря с чем, и главное, с кем сравнивать. С собой прошлогодним, то да, прогресс очевиден. С другими гонщиками, даже его поколения, все очень и очень печально... Уж на что у без малого 41-летнего Вальверде сейчас формы нет вообще, так и он продержался до 3 км до финиша, когда начались атаки из пелотона. Шкипер же выпал из группы примерно на середине подъема, когда градиент был 5%. Это за 10 км до финиша.

    Не смотрите на время спринтеров, они готовятся к двум последним этапам и берегут каждую крупицу своих сил.

     

  • SportSpirit
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    SportSpirit-Фото

    Рада за Вингегорда! Соревновательная база горного поезда JV на Вуэльте дает свои результаты.  

     

    Погачар тактически грамотно едет за общей победой. Видно, как тяжеловато для себя закатывется. Форма у него не оптимальная, да пока и не надо. А вот победа - надо и будет) 

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    Шкипер в работе,  Класс 

  • Gerasim
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Gerasim-Фото
    Жалко Луценко... чуть-чуть не хватило

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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