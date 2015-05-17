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Примож Роглич: «Соперничество делает меня сильнее»

Примож Роглич о развитии, соперничестве и сезоне 2021 года

 

 

  Для Приможа Роглича в 2022 году начнётся 7-й сезон в профессиональном шоссейном велоспорте. За шесть лет он стал трёхкратным победителем Вуэльты Испании, призёром Тур де Франс и Джиро д’Италия, олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на время, победителем классики-Монумента Льеж-Бастонь-Льеж.

  В прошедшем сезоне 2021 года у 32-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma были взлёты и падения – сезон начался с потери жёлтой майки лидера на Париж-Ницца в последний день гонки, но затем была победа на Туре Страны Басков и подиум Флеш Валлонь.

 

  Тур де Франс из-за падения пришлось прервать после 8 этапа, но на Олимпийских играх Примож Роглич выиграл золото в разделке,  затем продолжил победную серию на испанском Гранд-туре, и завершил сезон победами на классиках «Джиро делл’Эмилия» и «Милан-Турин» и остался в шаге от подиума классики Монумента Ломбардия.

 

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

В интервью Cyclingnews Примож Роглич и спортивный директор команды Jumbo-Visma Адди Энгельс подвели итоги последних лет.

 

  Примож Роглич: «Я совсем не велосипедный «Терминатор». Мне нравится воспринимать трудности в жизни как вызов, а не как проблему. Думаю, этот принцип хорошо помогает и в велогонке, и в жизни. А то, что происходит сейчас в мире, напоминает всем нам, что надо постараться наслаждаться жизнью. Если все эти велогонки, тренировки, боль и мучений перестанут радовать, займусь чем-то другим, что будет приносить мне удовольствие, потому что мне важно чувствовать себя счастливым.

  Я также не из тех, кто много высказывается и представляет себя в выгодном свете. В нашем спорте ты должен на дороге показывать всё, что умеешь, за тебя должны говорить ноги, а не интервью по телевидению. Считаю, что людям нравится, когда не сдаёшься и продолжаешь борьбу. Думаю, я в какой-то мере воплощаю идею не сдаваться, и люди это ценят.

  Полагаю, что за последние несколько лет я вырос во многих аспектах. Карьера развивалась очень быстро. Я поздно пришёл в велоспорт из другого вида спорта, поэтому пришлось супербыстро всем учиться. Необходимо научиться ездить гонки, а в моём случае мне ещё пришлось узнать, как терпеть.

  Этот сезон прошёл так быстро. Казалось, только что ехал в  аэропорт на первую гонку, а через пару месяцев уже едешь на последнюю. Но между ними так много всего произошло, было так много взлётов и падений.

  Я усиленно тренировался и был полностью готов к Туру, но не повезло, и я упал, из-за чего был вынужден сойти, альтернативы не было. Поэтому Тур получился дрянным.

 

  Подумал, что успею восстановиться к Олимпиаде, но, вообще-то, это решение принял очень поздно, потому что долго просто не мог сесть на велосипед. Почувствовал себя лучше лишь за несколько дней перед отъездом, потренировался, но потом с самого старт групповой гонки у меня возникли судороги и боль в грушевидной мышце таза. В Японии перед групповой гонке нам пришлось выезжать где-то в 6:15 утра, и сидеть три часа в автобусе для меня было болезненно. Всего через 30 км после старта почувствовал судороги и боль в мышце. Я доехал до финиша, но два дня перед разделкой всё болело.

  Не думал, что у меня что-то получится, но в день разделки  почувствовал себя хорошо, боль прошла, я выступал в своей любимой дисциплине и, наконец, смог приложить максимум усилий.

  Ехать Вуэльту в начале сезона даже не планировал, но я всегда на ней побеждал. В этом году всё прошло идеально, я наслаждался от старта до финиша.

 

  Конечно, хочу вернуться на Тур де Франс, попробовать выиграть его хоть однажды, но я уже понял, что если не выиграешь Тур, это не конец света. Жизнь продолжается, даже если я никогда не стану победителем Тура, и какими бы ни были мои результаты.

  На Тур де Франс всегда есть много ребят в превосходной форме, и если хочешь выиграть там, то должен всех их победить. Это простое правило велоспорта и Тура. Если не будет Тадея, то фаворитом станет Эган Берналь, Крис Фрум или кто-то ещё.

  Соперничество с Тадеем заставляет меня становиться лучшей версией себя. Без него я бы не был так силён. Он бросает мне и всем нам вызов, за что ему благодарен».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «За два – три года много чего случилось. Теперь Примож гораздо более опытен в борьбе с сильнейшими на крупнейших гонках, что поднимает уверенность в своих силах. Возможно, несколько лет назад, когда Приможу было больно, ему, наверное, казалось, что только ему одному тяжело. Сейчас всё полностью поменялось.

   Он знает, что если ему больно, то и другим тоже. Он силён физически, но особенно силён психологически. Он умеет смотреть вперёд, а не погружаться в разочарование. В прошлом году он так и сделал. Когда проиграл Тур, выиграл Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльту Испании, а потом то же самое было в этом году, когда упал на Тур де Франс. Это его характер, так он живёт, так строит карьеру.

  С таким качеством рождаются, но это умение можно и развивать в себе. Выступление на высшем спортивном уровне – это вызов себе, проверка на стойкость и возможность развиваться ещё больше. Именно это Примож делает снова и снова».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 23:33 | Регистрация: 20.05.2021

    С таким характером и упорством, едва ли  его настигнет " выгорание".

  2. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 00:36 | Регистрация: 8.06.2021

    Хочется пожелать ему удачи в следующем сезоне.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:24 | Регистрация: 17.05.2015

    Он силён физически, но особенно силён психологически.

    Без сомнения, насчет первого не поспоришь, а вот насчет второго... Думаю как раз в этом Роглич проигрывает Погачару. Это как, знаете, неудобный соперник в каком-нибудь единоборстве. Не знаю у кого как, но у меня уже после первых этапов прошедшего ТДФ складывалось впечатление, что явный, железобетонный фаворит - Погачар. А вот Примож такого впечатления - или подобного - не оставлял. Поэтому , когда Роглич сошел, не было ощущения, что мы все лишились зрелища битвы фаворитов. И без этого было ясно -  кто №1, кто безоговорочный лидер. Думаю, всё дело в прошлогоднем ТДФ, в том НОКАУТЕ, который провел Погачар  на "последних секундах последнего раунда" их поединка, в котором явным фаворитом все считали Роглича...

    1. Имя: Ернат

      Ернат

      Сегодня, 06:18 | Регистрация: 22.09.2020

      согласен, прошлогодний тур, был бенефисом Погачара, на последней разделке, так разделать Роглича

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 09:02 | Регистрация: 27.05.2017

    Погачар в той разделке вынес всех. Роглич проехал на своем уровне, и психология там ни к чему.

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Комментарии

  • uran
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    uran-Фото
    Погачар в той разделке вынес всех. Роглич проехал на своем уровне, и психология там ни к чему.
  • Ернат
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    Ернат-Фото
    согласен, прошлогодний тур, был бенефисом Погачара, на последней разделке, так разделать Роглича
  • Адриен
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    Адриен-Фото

    Он силён физически, но особенно силён психологически.

    Без сомнения, насчет первого не поспоришь, а вот насчет второго... Думаю как раз в этом Роглич проигрывает Погачару. Это как, знаете, неудобный соперник в каком-нибудь единоборстве. Не знаю у кого как, но у меня уже после первых этапов прошедшего ТДФ складывалось впечатление, что явный, железобетонный фаворит - Погачар. А вот Примож такого впечатления - или подобного - не оставлял. Поэтому , когда Роглич сошел, не было ощущения, что мы все лишились зрелища битвы фаворитов. И без этого было ясно -  кто №1, кто безоговорочный лидер. Думаю, всё дело в прошлогоднем ТДФ, в том НОКАУТЕ, который провел Погачар  на "последних секундах последнего раунда" их поединка, в котором явным фаворитом все считали Роглича...

  • Coffe
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    Coffe-Фото
    Хочется пожелать ему удачи в следующем сезоне.
  • nightbuster33
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    nightbuster33-Фото

    С таким характером и упорством, едва ли  его настигнет " выгорание".

  • Earl57
    Том Дюмулин принял участие в з ... (22)
    Earl57-Фото

    А тем временем...

    "Давиде Формоло и Мария Виттория Сперотто проехали всего 918 метров, установив новый рекорд кратчайшего часа.

    Итальянские гонщики установили рекорд по кратчайшей дистанции, преодоленной за один час непрерывной ездыblum

  • SportSpirit
    Том Дюмулин принял участие в з ... (22)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
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    Предположу, что бригада коучей еще больше все запутает. У Тома жена - психолог, оф. брак - после сезона 2018dirol А была бы какая-нибудь "поверхностная моделька" или "творческая домохозяйка" - все могло быть иначе) для нас, диванных экспертов, ценителей индивидуального ходаmusic

  • дрокер
    Хесус Давид Пенья начнёт карье ... (5)
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    Правильный пацан, белые носки наделgood

  • VeloliveTeam
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    Цитата: Mitt
    Перешел в EF Education-Nippo. Странно, что не пишут тут новость об этом. Из гонщиков постсоветских стран вроде бы он в числе немногих, кто показывал неплохие результаты за прошлый год.

     

    Официально ни Марк Падун, ни команда EF Education-Nippo пока о переходе не объявили.

    Прощаясь с командой Bahrain-Victorious, Марк Падун написал в соцсетях: «Благодарю команду Bahrain, где я начал профессиональную карьеру, за эти четыре года. У меня было много успехов, незабываемых воспоминаний, которые делил с персоналом и гонщиками. Теперь начинается новая глава моей карьеры с другой командой, о которой будет объявлено позднее».

  • Coffe
    Хесус Давид Пенья начнёт карье ... (5)
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    Молодец!

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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