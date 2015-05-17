Примож Роглич: «Соперничество делает меня сильнее»

Примож Роглич о развитии, соперничестве и сезоне 2021 года

Для Приможа Роглича в 2022 году начнётся 7-й сезон в профессиональном шоссейном велоспорте. За шесть лет он стал трёхкратным победителем Вуэльты Испании, призёром Тур де Франс и Джиро д’Италия, олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на время, победителем классики-Монумента Льеж-Бастонь-Льеж.

В прошедшем сезоне 2021 года у 32-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma были взлёты и падения – сезон начался с потери жёлтой майки лидера на Париж-Ницца в последний день гонки, но затем была победа на Туре Страны Басков и подиум Флеш Валлонь.

Тур де Франс из-за падения пришлось прервать после 8 этапа, но на Олимпийских играх Примож Роглич выиграл золото в разделке, затем продолжил победную серию на испанском Гранд-туре, и завершил сезон победами на классиках «Джиро делл’Эмилия» и «Милан-Турин» и остался в шаге от подиума классики Монумента Ломбардия.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

В интервью Cyclingnews Примож Роглич и спортивный директор команды Jumbo-Visma Адди Энгельс подвели итоги последних лет.

Примож Роглич: «Я совсем не велосипедный «Терминатор». Мне нравится воспринимать трудности в жизни как вызов, а не как проблему. Думаю, этот принцип хорошо помогает и в велогонке, и в жизни. А то, что происходит сейчас в мире, напоминает всем нам, что надо постараться наслаждаться жизнью. Если все эти велогонки, тренировки, боль и мучений перестанут радовать, займусь чем-то другим, что будет приносить мне удовольствие, потому что мне важно чувствовать себя счастливым.

Я также не из тех, кто много высказывается и представляет себя в выгодном свете. В нашем спорте ты должен на дороге показывать всё, что умеешь, за тебя должны говорить ноги, а не интервью по телевидению. Считаю, что людям нравится, когда не сдаёшься и продолжаешь борьбу. Думаю, я в какой-то мере воплощаю идею не сдаваться, и люди это ценят.

Полагаю, что за последние несколько лет я вырос во многих аспектах. Карьера развивалась очень быстро. Я поздно пришёл в велоспорт из другого вида спорта, поэтому пришлось супербыстро всем учиться. Необходимо научиться ездить гонки, а в моём случае мне ещё пришлось узнать, как терпеть.

Этот сезон прошёл так быстро. Казалось, только что ехал в аэропорт на первую гонку, а через пару месяцев уже едешь на последнюю. Но между ними так много всего произошло, было так много взлётов и падений.

Я усиленно тренировался и был полностью готов к Туру, но не повезло, и я упал, из-за чего был вынужден сойти, альтернативы не было. Поэтому Тур получился дрянным.

Подумал, что успею восстановиться к Олимпиаде, но, вообще-то, это решение принял очень поздно, потому что долго просто не мог сесть на велосипед. Почувствовал себя лучше лишь за несколько дней перед отъездом, потренировался, но потом с самого старт групповой гонки у меня возникли судороги и боль в грушевидной мышце таза. В Японии перед групповой гонке нам пришлось выезжать где-то в 6:15 утра, и сидеть три часа в автобусе для меня было болезненно. Всего через 30 км после старта почувствовал судороги и боль в мышце. Я доехал до финиша, но два дня перед разделкой всё болело.

Не думал, что у меня что-то получится, но в день разделки почувствовал себя хорошо, боль прошла, я выступал в своей любимой дисциплине и, наконец, смог приложить максимум усилий.

Ехать Вуэльту в начале сезона даже не планировал, но я всегда на ней побеждал. В этом году всё прошло идеально, я наслаждался от старта до финиша.

Конечно, хочу вернуться на Тур де Франс, попробовать выиграть его хоть однажды, но я уже понял, что если не выиграешь Тур, это не конец света. Жизнь продолжается, даже если я никогда не стану победителем Тура, и какими бы ни были мои результаты.

На Тур де Франс всегда есть много ребят в превосходной форме, и если хочешь выиграть там, то должен всех их победить. Это простое правило велоспорта и Тура. Если не будет Тадея, то фаворитом станет Эган Берналь, Крис Фрум или кто-то ещё.

Соперничество с Тадеем заставляет меня становиться лучшей версией себя. Без него я бы не был так силён. Он бросает мне и всем нам вызов, за что ему благодарен».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «За два – три года много чего случилось. Теперь Примож гораздо более опытен в борьбе с сильнейшими на крупнейших гонках, что поднимает уверенность в своих силах. Возможно, несколько лет назад, когда Приможу было больно, ему, наверное, казалось, что только ему одному тяжело. Сейчас всё полностью поменялось.

Он знает, что если ему больно, то и другим тоже. Он силён физически, но особенно силён психологически. Он умеет смотреть вперёд, а не погружаться в разочарование. В прошлом году он так и сделал. Когда проиграл Тур, выиграл Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльту Испании, а потом то же самое было в этом году, когда упал на Тур де Франс. Это его характер, так он живёт, так строит карьеру.

С таким качеством рождаются, но это умение можно и развивать в себе. Выступление на высшем спортивном уровне – это вызов себе, проверка на стойкость и возможность развиваться ещё больше. Именно это Примож делает снова и снова».