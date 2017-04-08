Роглич – победитель 6 этапа, Вальверде - победитель Тура Страны Басков-2017

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- Дата:
- Сегодня, 19:04
Примож Роглич побеждает на 6-м этапе, Алехандро Вальверде – победитель общего зачёта Тура Страны Басков-2017
Примож Роглич (Primož Roglič) одержал вторую победу на этапе Тура Страны Басков-2017 – после победы на 4-м этапе он показал лучший результат в индивидуальной гонке на время на 6-м этапе. 27,7 км дистанцию 27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo прошёл за 35 минут 58 секунд со средней скоростью 45.042 км/час.
На промежуточной отсечке Примож Роглич проигрывал Альберто Контадору (Trek-Segafredo) 33 секунды и на 24 секунды отставал от Алехандро Вальверде (Movistar), но на финише опередил Вальверде на 9 секунд, а Контадора на 23 секунды.
Альберто Контадор, стартовавший на этапе на обычном шоссейном велосипеде, а затем пересевший на разделочный на вершине подъёма, на промежуточной отсечке был виртуальным лидером генеральной классификации, но в итоге, финишировав с 4-м результатом, в общем зачёте занял 2-е место. На второй части дистанции Вальверде сумел отыграть время и на финише опередил Контадора на 14 секунд.
Алехандро Вальверде (Movistar) защитил майку лидера и стал победителем Тура Страны Басков-2017, это его третья победа в сезоне на многодневной гонке после Вуэльты Андалусии и Вуэльты Каталонии, где он также опередил в общем зачёте Альберто Контадора.
28-летний испанский гонщик Йон Исагирре (Bahrain – Merida) замкнул тройку лучших в разделке на 6-м этапе, проиграв Приможу Рогличу 15 секунд, но этот результат позволил Исагирре подняться на 3-е место в общем зачёте Тура Страны Басков-2017.
Результаты 6-го этапа Тура Страны Басков-2017
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