Спортивный директор команды BikeExchange снят с Джиро д’Италия-2021

Техничка команды BikeExchange сбила велогонщика Deceuninck-Quick Step Питера Серри

Спортивные директора велокоманды BikeExchange получили наказание за то, что сбили велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Питера Серри (Pieter Serry) на финальном подъёме 6-го этапа Джиро д’Италия-2021.

Серри находился в хвосте группы фаворитов, когда сзади на него наехала техничка команды BikeExchange. К счастью, Серри не получил серьёзных травм и вернулся в гонку.

Спортивный директор BikeExchange Джин Бейтс (Gene Bates), находившийся за рулём, снят с гонки решением комиссаров. Пассажир технички, главный спортивный директор команды BikeExchange Мэтт Уайт (Matt White) оштрафован на 2000 швейцарских франков. Кроме того, на 7-м этапе техничка команды BikeExchange будет последней в караване сопровождения.

В этом году Питеру Серри второй раз не везёт с сопровождающими гонку средствами передвижения. На Вуэльте Каталонии-2021 его сбил мотоциклист, и Серри сошёл с гонки.

Питер Серри: «Я упал. Сзади в меня врезалась техничка. Очень расстроен, потому что месяц назад на Каталонии со мной случился такой же инцидент, только сбил меня мотоциклист. Спина очень болит. Я отреагировал немного эмоционально».