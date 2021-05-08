Спортивный директор команды BikeExchange снят с Джиро д’Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:12
Техничка команды BikeExchange сбила велогонщика Deceuninck-Quick Step Питера Серри
Спортивные директора велокоманды BikeExchange получили наказание за то, что сбили велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Питера Серри (Pieter Serry) на финальном подъёме 6-го этапа Джиро д’Италия-2021.
Серри находился в хвосте группы фаворитов, когда сзади на него наехала техничка команды BikeExchange. К счастью, Серри не получил серьёзных травм и вернулся в гонку.
Спортивный директор BikeExchange Джин Бейтс (Gene Bates), находившийся за рулём, снят с гонки решением комиссаров. Пассажир технички, главный спортивный директор команды BikeExchange Мэтт Уайт (Matt White) оштрафован на 2000 швейцарских франков. Кроме того, на 7-м этапе техничка команды BikeExchange будет последней в караване сопровождения.
В этом году Питеру Серри второй раз не везёт с сопровождающими гонку средствами передвижения. На Вуэльте Каталонии-2021 его сбил мотоциклист, и Серри сошёл с гонки.
Питер Серри: «Я упал. Сзади в меня врезалась техничка. Очень расстроен, потому что месяц назад на Каталонии со мной случился такой же инцидент, только сбил меня мотоциклист. Спина очень болит. Я отреагировал немного эмоционально».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (594)