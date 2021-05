Спортивный директор команды BikeExchange снят с Джиро д’Италия-2021

6 этапов - 6 разных победителей, причём из 6 разных стран Кто завтра ?)

У Мадера на финише даже сил не было на празднование, но как же хорошо, что после схода Ланды на горном этапе победу взял именно велогонщик комнады Бахрейн(а). Рад за него, может даже поборется за синюю майку.

Парень out of nowhere или кто такой мистер Бисигер Аттила Вальтер. У молодого две майки Джиро, причем не по наследству, а заработанные, так сказать.

Берналь - да - пока выглядит лучше всех, а вот Йейтс опять как тень. Не верю что у него траблы (настоящих больших гор то не было ещё), но и как то совсем не оправдывает статус фаворита №1 коим был Саймон перед началом ГТ

Цитата: SportSpirit



Надеюсь, с Серри все ок. А этап в целом искры не зажег. Водитель технички BikeEcChange: "Про авто-вело рестлинг не слышали? Ща покажу."Надеюсь, с Серри все ок. А этап в целом искры не зажег.

Спрашивается куда "гнал" водитель? Стукнул так прилично спортсмена. Было опасно

Giro d'Italia 2021 stage 6 | CRASH : a RIDER and a CAR - 12 KM

Дать штраф и придумать какое то ещё наказание для команды BikeExchange.