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Спортивный директор команды BikeExchange снят с Джиро д’Италия-2021

Техничка команды BikeExchange сбила велогонщика Deceuninck-Quick Step Питера Серри

 

 

  Спортивные директора велокоманды BikeExchange получили наказание за то, что сбили велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Питера Серри (Pieter Serry) на финальном подъёме 6-го этапа Джиро д’Италия-2021.

 

Серри находился в хвосте группы фаворитов, когда сзади на него наехала техничка команды BikeExchange. К счастью, Серри не получил серьёзных травм и вернулся в гонку.

 

Спортивный директор команды BikeExchange снят с Джиро д’Италия-2021

 

Спортивный директор команды BikeExchange снят с Джиро д’Италия-2021

 

 

  Спортивный директор BikeExchange Джин Бейтс (Gene Bates), находившийся за рулём, снят с гонки решением комиссаров. Пассажир технички, главный спортивный директор команды BikeExchange Мэтт Уайт (Matt White) оштрафован на 2000 швейцарских франков. Кроме того, на 7-м этапе техничка команды BikeExchange будет последней в караване сопровождения.

 

  В этом году Питеру Серри второй раз не везёт с сопровождающими гонку средствами передвижения. На Вуэльте Каталонии-2021 его сбил мотоциклист, и Серри сошёл с гонки.

 

  Питер Серри: «Я упал. Сзади в меня врезалась техничка. Очень расстроен, потому что месяц назад на Каталонии со мной случился такой же инцидент, только сбил меня мотоциклист. Спина очень болит. Я отреагировал немного эмоционально».

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Теги к статье: Team BikeExchange BikeExchange Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    VeloVelo-Фото

    А что с Поццовиво приключилось?



    А с Дж. Беннетом?

  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Дмитрий, не понял вашу мысль.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    Sezar-Фото

    И Берналь и Ремко далеки от своих лучших кондиций, но несмотря на это именно они делают гонку. А Чикконе, похоже догнала его форма, тратит силы напропалую, а их все равно более чем достаточно. Эх, рацио бы ему чуть больше..

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    MVDP-Фото
    Ремкомплект зарешает, и к бабке не ходи. На разделке минуты полторы всем бросит.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Верней всего будут эшелоны. Вдоль берега та ещё с ветром.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился красивым. Не такой как раньше, котились до последней горки. Атаки была по всему этапу. Инеос сработал грамотно. Когда Бернал остался с напарником, то тот сделал ложную атаку, чтоб заставить Волчью стаю работать. А Бернал потом взял свою. Я вчера писал, что выиграет беглец из отрыва, так и получилось.

  • DenisRodikov
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    DenisRodikov-Фото
    Там пытались передать ветровку между техничками, насколько я смог рассмотреть
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    6 этапов - 6 разных победителей, причём из 6 разных стран clapping Кто завтра ?)

    У Мадера на финише даже сил не было на празднование, но как же хорошо, что после схода Ланды на горном этапе победу взял именно велогонщик комнады Бахрейн(а). Рад за него, может даже поборется за синюю майку.

    Парень out of nowhere или кто такой мистер Бисигер Аттила Вальтер. У молодого две майки Джиро, причем не по наследству, а заработанные, так сказать.

    Берналь - да - пока выглядит лучше всех, а вот Йейтс опять как тень. Не верю что у него траблы (настоящих больших гор то не было ещё), но и как то совсем не оправдывает статус фаворита №1 коим был Саймон перед началом ГТ

    Цитата: SportSpirit
    Водитель технички BikeEcChange: "Про авто-вело рестлинг не слышали? Ща покажу."locny
    Надеюсь, с Серри все ок. А этап в целом искры не зажег.

    Спрашивается куда "гнал" водитель? Стукнул так прилично спортсмена. Было опасно

    Giro d'Italia 2021 stage 6 | CRASH : a RIDER and a CAR - 12 KM

    Дать штраф и придумать какое то ещё наказание для команды BikeExchange.

     

  • Meridale
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (4)
    Meridale-Фото

    Насвежака стратанёт, нормально.

     

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    rude_rider-Фото
    Прошлогодние чемпионы джиро Алмейда и Джай пока в гарнире . Нибали все таки возраст.

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