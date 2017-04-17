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Саймон Йейтс пропускает Джиро д'Италия-2017 ради Тур де Франс-2017

Саймон Йейтс стартует на Тур де Франс-2017, Адам Йейтс - на Джиро д'Италия-2017

 

 

  Команда Orica-Scott объявила об изменении программы гонок для братьев Йейтс. Саймон Йейтс (Simon Yates) пропустит Джиро д’Италия, чтобы подготовиться к Тур де Франс, а Адам Йейтс (Adam Yates) останется лидером команды Orica-Scott на Джиро д’Италия. Ранее планировалось, что британские гонщики разделят капитанские полномочия на итальянском Гран-туре.

 

  Эти изменения связаны с тем, что Эстебан Чавес (Esteban Chaves), который должен быть капитаном команды Orica-Scott на Тур де Франс-2017, продолжает восстанавливаться после травмы колена, и команда не знает, какой будет форма гонщика на французском Гран-туре. Саймон Йейтс, стартующий на Тур де Франс, поможет снять давление с Эстебана Чавеса. В то же время оба брата, которым сейчас 24 года, смогут бороться за белую майку лучшего молодого гонщика, Адам – на Джиро д’Италия, Саймон – на Тур де Франс.

 

Photo credit:ASO/A.Broadway 

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Мы уверены, что Эстебан Чавес полностью восстановился после травмы колена, сейчас он вернулся к подготовке к Тур де Франс. Но на данный момент нам неизвестно, как скажется на его выступлении в Гран-туре скажется недостаток гоночных дней.

 

 Тур де Франс – самая крупная гонка года, поэтому мы должны были подойти к ней с планом, который будет выгоден нашим молодым генеральщикам и амбициям команды в сезоне.

 

  Мы дадим Саймону возможность в третий раз в карьере стартовать на Тур де Франс, что снизит давление на Эстебана, который готовится к своему дебюту. Адам продолжит подготовку к Джиро д’Италия.

 

  Благодаря новой программе Саймон и Адам оба смогут бороться за белые майки – Адам на Джиро д’Италия, Саймон – на Тур де Франс. Мы нацелены на результат в этой классификации,  потому что будем работать, чтобы наши молодые горняки заняли как можно более высокое  место в генеральной классификации».

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Orica-Scott Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур Тур де Франс Tour de France

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