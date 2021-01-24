Фабио Якобсен вернулся на велосипед после падения на Туре Польши-2020

А мне всегда жаль когда гонщики переходят в другие команды. Особенно тех, кто долго был в составе Астаны. Вот и Мигель уходит.

Как мы болели за него! Какие эмоции дарил он нам! У меня дома во время велосезона очень горячо! Я всю семью подсадила на это дело! Так что у нас жарко! Я даже ссорюсь со своими домочадцами! С отцом однажды 3 дня не разговаривала, он кого-то из гонщиком обозвал (чисто мужская манера болеть) ну и сцепилась я с ним! Сейчас смешно вспоминать ;-)))

Так что, конечно ему удачи! Кто знает? Может это будет феерично? В любом случае к нему нет ни претензий, ни обид! Спасибо за победы!

Самое главное, что команда на плаву и у ребят есть контракты, ни кто без работы не остался. Все мотивированы! И ЛуЛу переподписался, вот как его не любить?

надеюсь и Якоб не уйдёт по истечении этого контракта!

Жаль будет если Власов уйдёт, как по мне, Астана ему подошла идеально, но кто знает, как там оно на самом деле. Не хочется просто что бы он судьбу ушедших из Астаны повторил.

А про Лешу я в другом посте писала, что его наоборот надо отпустить опыта набраться и выйти из зоны комфорта! Года на 2, а потом вернуться!

Имхо.