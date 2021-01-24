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Фабио Якобсен вернулся на велосипед после падения на Туре Польши-2020

Фабио Якобсен: «Жду операцию в январе и начинаю постепенно тренироваться»

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) вернулся на велосипед после тяжёлой травмы, полученной во время падения на 1-м этапе Тура Польши-2020. Впервые после инцидента 24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step, перенёсший несколько операций по восстановлению лица, опубликовал в соцсетях своё фото.

 

 

  В начале ноября Фабио Якобсен говорил, что надеется вернуться на велосипед до декабря, и он выполнил задачу.

 

  Фабио Якобсен: «Вернулся на велосипед вместе с Делорес Тугье (Delores Tougje) на нашем новом Specialized Tarmac SL7!

 

  Этим постом я бы хотел поблагодарить всех медицинских специалистов, которые помогали мне всё это время. Благодарю также Deceuninck-Quick Step и спонсоров моей команды за поддержку во время процесса реабилитации.

 

Уже с нетерпением жду мою следующую операцию, которая будет в январе. Тем временем постепенно начну снова тренироваться».

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (16)
    Адриен-Фото
    Этот спонсор у Астаны уже года четыре. И с будущего года увеличивает свой вклад ровно на ту сумму, на которую уменьшает Самрук. Поэтому им надо спасибо ещё сказать. А Яна Зель вроде как тоже не сегодня назначена. На сайте Астаны она числится уже относительно давно... Определяющим будет следующий сезон. Если с эпидемией всё устаканится - значит и у команды всё будет на мази. А вот если ковидный бардак продолжится - тогда будет всё сложнее и ЗЫБЧЕЕ - и не только у Астаны, и не только у велоспорта, у спорта в целом, а и в глобальном масштабе... И проблемы велокоманд покажутся мелочью...
  • VeloVelo
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Так Мигелито и попал под шапочный разбор.
    Не потянул в Астане в этом сезоне (с такой-то командой!), затем пытался продать себя подороже.
    Не получилось, придется теперь работать лейтенантом.

    Вполне неплохо устроился. 

  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Полтора млн долл. получал в Астане и команда не потянула его по деньгам на следующий контракт, из за его провалов в этом году. Стабильности нет как и прогресса. Вино так и сказал двумысленно в беседе с Курдюковым . Покажет результат на Туре..дадим контракт. Не покажет, расстанемся. Не показал , ....вот и не стали продлевать его за такие деньги. В принципе Лопеса сменил Власов. Вот его и будут готовить на генералы. А по поводу слухов ,якобы что он на следующий год уходит в Инеос..не переживайте. Дадут деньжат как супермену много, Поговорит с ним Вино и будет "второй Лопесито" с русскими корнями молотить победы за Астану. Меня больше сейчас волнует будущее Астаны. Что то мне не нравится этот спонсор Premier Tech с исполнительным директором Яной Зе...Забыл фамилию. Кто она такая, откуда вылезла? Спонсор который не дает деньги на топовых гонцов , я считаю это ненадолго. Вот это и тревожно. Как бы команду вообще не слили. А Мигелит много таких на рынке . Но по любому Супермену удачи в новой команде, побольше побед и поменьше травм. Классный чувак этот Супермен...драчун еще тот))) ?
  • Zhanzhak
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (16)
    Zhanzhak-Фото

    А мне всегда жаль когда гонщики переходят в другие команды. Особенно тех, кто долго был в составе Астаны. Вот и Мигель уходит. 

    Как мы болели за него! Какие эмоции дарил он нам! У меня дома во время велосезона очень горячо! Я всю семью подсадила на это дело! Так что у нас жарко! Я даже ссорюсь со своими домочадцами! С отцом однажды 3 дня не разговаривала, он кого-то из гонщиком обозвал (чисто мужская манера болеть) ну и сцепилась я с ним! Сейчас смешно вспоминать ;-)))

    Так что, конечно ему удачи! Кто знает? Может это будет феерично? В любом случае к нему нет ни претензий, ни обид! Спасибо за победы! 
    Самое главное, что команда на плаву и у ребят есть контракты, ни кто без работы не остался. Все мотивированы! И ЛуЛу переподписался, вот как его не любить? 
    надеюсь и Якоб не уйдёт по истечении этого контракта! 
    Жаль будет если Власов уйдёт, как по мне, Астана ему подошла идеально, но кто знает, как там оно на самом деле. Не хочется просто что бы он судьбу ушедших из Астаны повторил. 
    А про Лешу я в другом посте писала, что его наоборот надо отпустить опыта набраться и выйти из зоны комфорта! Года на 2, а потом вернуться!

    Имхо. 

  • Серж
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (16)
    Серж-Фото

    Хоть и не являюсь фанатом его творчества

    +1

  • Sezar
    Спортивный директор команды UA ... (2)
    Sezar-Фото

    Так он и в разделке будет сильнее всех генеральщиков на Туре. Отличный маршрут для него.

  • Rokka
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (16)
    Rokka-Фото
    Лопесу респект за все победы, атаки в крутые горы и драмы. Хоть и не являюсь фанатом его творчества, но его заслуги нельзя приуменьшать. Ну а в мовистаре успехов, глядишь объединение с Масом и Солером благоприятно скажется на результатах
  • obluchk
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (5)
    obluchk-Фото
    Два.
  • sixpack
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (16)
    sixpack-Фото

    даладна, там все было известно и договорено давно. И обязывающие бумажки наверняка были подписаны заранее. Шифруецца тока Луц

     

    Лопесу успехов. Власову обгонять Лопеса, ставшего отныне соперником )

  • AAA
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (16)
    AAA-Фото
    Ну да, только все серьезные контракты концом августа подписывают, остальное шапочный разбор...

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