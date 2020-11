Фабио Якобсен вернулся на велосипед после падения на Туре Польши-2020

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) вернулся на велосипед после тяжёлой травмы, полученной во время падения на 1-м этапе Тура Польши-2020. Впервые после инцидента 24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step, перенёсший несколько операций по восстановлению лица, опубликовал в соцсетях своё фото.

Back on the bike together with @delorestougje on our new @iamspecialized Tarmac SL7. It has been quite a journey so far. With this post I would like to thank all the medical specialists that have helped me a long the way. pic.twitter.com/N34S9cf933