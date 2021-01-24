Фабио Якобсен вернулся на велосипед после падения на Туре Польши-2020

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:55
Фабио Якобсен: «Жду операцию в январе и начинаю постепенно тренироваться»
Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images
Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) вернулся на велосипед после тяжёлой травмы, полученной во время падения на 1-м этапе Тура Польши-2020. Впервые после инцидента 24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step, перенёсший несколько операций по восстановлению лица, опубликовал в соцсетях своё фото.
Back on the bike together with @delorestougje on our new @iamspecialized Tarmac SL7. It has been quite a journey so far. With this post I would like to thank all the medical specialists that have helped me a long the way. pic.twitter.com/N34S9cf933— Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) November 24, 2020
В начале ноября Фабио Якобсен говорил, что надеется вернуться на велосипед до декабря, и он выполнил задачу.
Фабио Якобсен: «Вернулся на велосипед вместе с Делорес Тугье (Delores Tougje) на нашем новом Specialized Tarmac SL7!
Этим постом я бы хотел поблагодарить всех медицинских специалистов, которые помогали мне всё это время. Благодарю также Deceuninck-Quick Step и спонсоров моей команды за поддержку во время процесса реабилитации.
Уже с нетерпением жду мою следующую операцию, которая будет в январе. Тем временем постепенно начну снова тренироваться».
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