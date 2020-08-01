Фабио Якобсен о работе на сборе команды Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

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- Дата:
- Вчера, 23:56
Фабио Якобсен о работе в тренировочном лагере на высоте
Велогонщики команды Deceuninck-Quick Step уже неделю тренируются в итальянских Доломитах, в Валь ди Фасса, готовясь к возобновлению велосезона 2020 года. Спринтеры команды и их развозящие тоже тренируются на подъёмах. 23-летний чемпион Нидерландов Фабио Якобсен до остановки сезона успел принести команде три победы. Тренировочный лагерь на высоте помогает ему отточить форму перед новыми стартами.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel
Фабио Якобсен: «Рад, что уже выиграл несколько гонок. Доволен тем, как идёт моя работа, а те победы вселяют уверенность. Сейчас хочу показать что-то на моей первой гонке Heistse Pijl и на Туре Польши. Победы были одержаны четыре месяца назад, но я всё в той же форме, в какой был в марте, она не могла уйти полностью. И ставлю всё те же цели на отложенные гонки.
Тренировочный лагерь в Валь ди Фасса хорошо сказывается на нашем физическом состоянии. В основном я выезжаю на тренировки со всеми. В этой группе и спринтеры, и развозящие, и классики. Иногда мы моделируем спринт или проводим спринтерские тренировочные сессии, а также делаем силовые упражнения в тренажёрном зале. На равнине в долине иногда ездим за мотором, но всегда возвращаемся в отель, проезжая 11-км подъём. Конечно, на этой неделе было пройдено много подъёмов, некоторые для меня очень трудные, но это прекрасно влияет на общую физическую форму.
Когда вернусь домой, сосредоточусь больше на тренировке спринта. Цель работы на сборе в Валь ди Фасса – стать сильнее в общем и улучшить физическое состояние. Условия здесь великолепные и с точки зрения погоды, и по красоте пейзажей. Мы никогда раньше не проводили летний тренировочный лагерь для всей команды. Это интересно, мне нравится. Конечно, эпидемия коронавируса – это ужасно, но я стараюсь смотреть на преимущества ситуации. В Нидерландах не было полного карантина, я мог тренироваться на дороге, навещать семью. Это хорошо, потому что в обычное время я никогда не проводил с ними так много времени».
Кун Пельгрим, тренер команды Deceuninck-Quick Step: «Прохождение подъёмов улучшает общую физическую форму у всех гонщиков, не только у горняков. Мы должны удостовериться, что они будут готовы к первым стартам. Для этого мы здесь и работаем. Прекрасные подъёмы в Доломитах идеальны для тренировки не только горняков, спринтеры тоже получают преимущество. Помимо регулярных тренировок большой протяжённости спринтеры работают над взрывной силой и скоростью во время езды за мотором или сессий с 30-секундным интервалом. Тренировочный лагерь на высоте не бывает без гор, но, повторюсь, спринтерам это тоже полезно. Плодами этой работы они воспользуются в ближайшие месяцы. Когда они вернутся домой после сбора, последние дни перед стартами будут проводить специальную тренировку спринтов. И, конечно, очень важно хорошо восстановиться после двух с половиной недель работы в Валь ди Фасса».
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