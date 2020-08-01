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Фабио Якобсен о работе на сборе команды Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

Фабио Якобсен о работе в тренировочном лагере на высоте

 

 

  Велогонщики команды Deceuninck-Quick Step уже неделю тренируются в итальянских Доломитах, в Валь ди Фасса, готовясь к возобновлению велосезона 2020 года. Спринтеры команды и их развозящие тоже тренируются на подъёмах. 23-летний чемпион Нидерландов Фабио Якобсен до остановки сезона успел принести команде три победы. Тренировочный лагерь на высоте помогает ему отточить форму перед новыми стартами.

 

 

Фабио Якобсен тренирует спринт на сборе Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Фабио Якобсен: «Рад, что уже выиграл несколько гонок. Доволен тем, как идёт моя работа, а те победы вселяют уверенность. Сейчас хочу показать что-то на моей первой гонке Heistse Pijl и на Туре Польши.  Победы были одержаны четыре месяца назад, но я всё в той же форме, в какой был в марте, она не могла уйти полностью. И ставлю всё те же цели на отложенные гонки.

 

  Тренировочный лагерь в Валь ди Фасса хорошо сказывается на нашем физическом состоянии. В основном я выезжаю на тренировки со всеми. В этой группе и спринтеры, и развозящие, и классики. Иногда мы моделируем спринт или проводим спринтерские тренировочные сессии, а также делаем силовые упражнения в тренажёрном зале. На равнине в долине иногда ездим за мотором, но всегда возвращаемся в отель, проезжая 11-км подъём. Конечно, на этой неделе было пройдено много подъёмов, некоторые для меня очень трудные, но это прекрасно влияет на общую физическую форму.

 

  Когда вернусь домой, сосредоточусь больше на тренировке спринта. Цель работы на сборе в Валь ди Фасса – стать сильнее в общем и улучшить физическое состояние. Условия здесь великолепные и с точки зрения погоды, и по красоте пейзажей. Мы никогда раньше не проводили летний тренировочный лагерь для всей команды. Это интересно, мне нравится. Конечно, эпидемия коронавируса – это ужасно, но я стараюсь смотреть на преимущества ситуации. В Нидерландах не было полного карантина, я мог тренироваться на дороге, навещать семью. Это хорошо, потому что в обычное время я никогда не проводил с ними так много времени».

 

  Кун Пельгрим, тренер команды Deceuninck-Quick Step: «Прохождение подъёмов улучшает общую физическую форму у всех гонщиков, не только у горняков. Мы должны удостовериться, что они будут готовы к первым стартам. Для этого мы здесь и работаем. Прекрасные подъёмы в Доломитах идеальны для тренировки не только горняков, спринтеры тоже получают преимущество. Помимо регулярных тренировок большой протяжённости спринтеры работают над взрывной силой и скоростью во время езды за мотором или сессий с 30-секундным интервалом. Тренировочный лагерь на высоте не бывает без гор, но, повторюсь, спринтерам это тоже полезно. Плодами этой работы они воспользуются в ближайшие месяцы. Когда они вернутся домой после сбора, последние дни перед стартами будут проводить специальную тренировку спринтов. И, конечно, очень важно хорошо восстановиться после двух с половиной недель работы в Валь ди Фасса».

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Гонщик
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о  форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.
    Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать  точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего  Инеос  будет разгромлен на предстоящем Туре .



    Цитата: Sezar
    Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.
    Наврят ли , будет как  Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему .

  • Sezar
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4)
    Sezar-Фото
    Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.
  • Shalam s Urala
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ

    ну Армстронг тут всё-таки несско в стороне и очень отдельно - слишком комплексное явление. большой вопрос - выпадет ли ещё хоть раз такой набор "козырей" одному человеку

    да кто знает, может Берналь и тянет. просто его пока никто не видел под настоящим прессом. один только трёхголовый слон хорошо придавить может. учтём ещё - мальчику защищать свой титул не только от чужих, но и от своих. посмотрим чего стоит.
    а Уайт нагнетает. все заявления от Инеоса уже прозвучали и (надеюсь) джентльмены не позволят себе настолько потерять лицо. такшт - только Фрум может не поставить Фрума в состав

  • Адриен
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4)
    Адриен-Фото

    Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о  форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.

  • Alya
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10)
    Alya-Фото

    Об этом должна голова болеть у ФВСР, а не у меня) Когда наша трасса в лесу оказалась под угрозой застройки торговыми центрами - мы свой лес отстояли и появился Горскинско-Ометьевский Парк.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10)
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    Цитата: Alya
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  • Alya
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10)
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  • sergeipauk
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10)
    sergeipauk-Фото

    Саган уникум, талант. У на вроде про велоспорт?

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