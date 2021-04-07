Ваут ван Арт: «Мне просто не хватило сил в финале Тура Фландрии-2021»

Ваут ван Арт занял 6-е место на Туре Фландрии-2021

Ваут ван Арт (Wout van Aert) финишировал 6-м на Туре Фландрии-2021. Недавний победитель Гент-Вевельгем, призёр Тура Фландрии прошлого года отвечал на атаки и держался в группе фаворитов до финального прохождения Ауде Кваремонта. Когда Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) ускорился за 17 км до финиша, Ваут Ван Арт не смог ответить на атаку и не удержался на колесе будущего победителя гонки Каспера Асгрена (Elegant-Quick Step), который через километр догнал Ван дер Пула и продолжил с ним уезжать от преследователей.

26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma в итоге влился во вторую группу и финишировал 6-м.

Ваут ван Арт: «Я был недостаточно силён для победы. Уже во время второго прохождения Ауде Кваремонта заметил, что у меня больше нет мощности, чтобы атаковать. В тот момент радовался, что просто удерживаю позицию. Но в конце и на это не хватило сил. На последнем прохождении Ауде Кваремонта больше не было лёгкости, нога не шла. Особенно на Патерберге с трудом дотянул до вершины. Но я не сдавался. Старался взять максимум из ситуации, но, конечно, надеялся на большее.

Я шёл на пределе, чувствовал совсем не так, как хотел. Нога в финале просто не шла. Немного разочарован, но оправданий не ищу. У меня просто не хватило сил.

Надеялся, что в финале они (Ван дер Пул и Асгрен) начнут оглядываться друг на друга, но, по всей видимости, они сработались.

Касперу не позволяли проводить с нами смены, потому что позади у него были товарищи по команде. Немного глупо, потому что он сам атаковал, но когда они меня сбросили, вместе стали работать слаженнее. А я просто не был достаточно силён в финале. Когда гонка пошла в полную силу со второго прохождения Кваремонта, в основном остались только лидеры команд. Только у Quick Step было несколько гонщиков. Ребята моей команды хорошо отработали до этого, я не мог просить большего.

Возможно, когда они оба доехали до финала, можно было ожидать, что выиграет Матье, но Каспер – гонщик мирового класса. А в конце такой трудной гонки спринт всегда нестандартный.

Думаю, пока слишком рано делать глобальные выводы или извлекать уроки. В конце я не затерялся, а финишировал 6-м на Туре Фландрии. Мне просто немного не хватило. До сегодняшнего дня нога шла хорошо, а сегодня просто не было лучшей формы. А чтобы выиграть такой Монумент, нужно, чтобы всё было отлично.

В ближайшую неделю собираюсь отдохнуть, чтобы на старте Brabantse Pijl и Амстел Голд Рэйс быть в хорошей форме. Конечно, Тур Фландрии был кульминацией весны, поэтому сначала надо всё осмыслить».