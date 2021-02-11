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Падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

 

 

  Финал проходившего под дождём 2-го этапа Тура Прованса-2021 не обошёлся без падений. За 1,2 км до финиша на повороте упали Александр Власов (Astana-Premier Tech) чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). К счастью, травм удалось избежать. Оба гонщика быстро поднялись и финишировали, получив одно время с победителем.

 

Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

 

Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

 

Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

 

 

   За 100 м до финиша упал 21-летний американский велогонщик команды Movistar Маттео Йоргенсен (Matteo Jorgensen), который обвинил в падении болельщика, перевесившегося через ограждения. Йоргенсен также избежал травм.

 

  Команда Astana-Premier Tech после этапа сообщила в Твиттере: «После падения за 1 км до финиша Александр  Власов смог финишировать на этапе. Первый осмотр не выявил никаких серьёзных травм, но вечером будет проведена дополнительная медицинская проверка».

 

  Маттео Йоргенсен (Movistar): «Не повезло, пропустил настоящий шанс побороться за первую победу в профессионалах. Давайте все сфокусируемся на реальных проблемах безопасности в нашем спорте – барьерах, дорожной архитектуре, НО НЕ ПОЗИЦИИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ».

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Теги к статье: Александр Власов Жулиан Алафилипп Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro велогонка Европейского Тура Europe Tour

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Комментарии

  • tds
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (1)
    tds-Фото
    Не в бровь, а в глаз! Все по теме.
  • VeloVelo
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Почему Альпецин? Из-за МВДП?
    Где Андрони?
    Веньи, где Андрони Джиокаттоли?!

  • VeloVelo
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Маттео Трентин рассказал, что 800 велогонщиков были уведомлены о потенциальном изменении правил ещё в ноябре – декабре 2021 года, материалы проведённых UCI встреч они могли загрузить через Telegram...."

    Вот такая вот нехитрая реклама телеграма. 
    Не знаю кого как, а меня такая реклама бесит, потому что уверен, что Трентин про телеграм ничего не говорил.

    Нас спостоянно наёб...ют ради бабла.


  • Josh
    Джино Бартали. Легенды Джиро д ... (4)
    Josh-Фото
    да какие времена, допинг жрали горстями, сколько их кони двинули от этого.. его заклятый друг Коппи открыто говорил что амфики хавает, все они ели и пили эту херь, отсюда результаты
  • sashaney
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    sashaney-Фото

    Молодец Маттео ! Всё как я и говорил - дети и забота о будущем. А если кто то из ПРОФИ не читает правила регулирующие его ПРО ... ну тогда он и не совсем ПРОФИ уже.
    з.ы. вспомнил, когда ЮСиАй лицензию оформляешь/обновляешь там ети правила присобачены в виде ПДФ. Кто не читает - сам виноват. Пусть наймёт читалку - Профи.

  • RVL
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    RVL-Фото
    Тогда и незачем говорить о тленной попытке диалога.
  • Владимир__BLR
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    Владимир__BLR-Фото
    Меньше удивляйтесь. Они профессионалы и как зайти на сайт UCI, почитать новости, должны уметь. К тому же в командах хватает директоров и пр., кто обязан это делать
  • Владимир__BLR
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: dedkoff
    Радостно, что команда Бассо и Конты выступит. Посмотрим их почерк

    Если будет чем писАть...



    Наиро Кинтана: «Хочу подняться на подиум Джиро д'Италия»

    Не в этот раз, братишка...

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2021. Этап 2 (2)
    Astanaforever-Фото
    Мощно почти всей командой Астана развезла Баллерини по старой дружбе как бывшего одноклубника. С Квиков ящик шампанского.

    Завтра МонВанту. В прошлом году Власов сделал её в легкую. Надеюсь он в форме будет после сегодняшнего падения. И Луценко в генерале 6.м идет с отставанием 20 сек.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (6)
    Sezar-Фото

    Эдак и на Джиро Кростис увидим. Шансы Погачара прям растут-растут.

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