Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

Финал проходившего под дождём 2-го этапа Тура Прованса-2021 не обошёлся без падений. За 1,2 км до финиша на повороте упали Александр Власов (Astana-Premier Tech) чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). К счастью, травм удалось избежать. Оба гонщика быстро поднялись и финишировали, получив одно время с победителем.

Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

Александр Власов, Жулиан Алафилипп и Маттео Йоргенсен избежали травм после падения на 2-м этапе Тура Прованса-2021

За 100 м до финиша упал 21-летний американский велогонщик команды Movistar Маттео Йоргенсен (Matteo Jorgensen), который обвинил в падении болельщика, перевесившегося через ограждения. Йоргенсен также избежал травм.

Команда Astana-Premier Tech после этапа сообщила в Твиттере: «После падения за 1 км до финиша Александр Власов смог финишировать на этапе. Первый осмотр не выявил никаких серьёзных травм, но вечером будет проведена дополнительная медицинская проверка».

Маттео Йоргенсен (Movistar): «Не повезло, пропустил настоящий шанс побороться за первую победу в профессионалах. Давайте все сфокусируемся на реальных проблемах безопасности в нашем спорте – барьерах, дорожной архитектуре, НО НЕ ПОЗИЦИИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ».