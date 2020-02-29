VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп возглавит команду Deceuninck-Quick Step на французских классиках

Жулиан Алафилипп стартует на  Faun-Ardèche Classic и Royal Bernard Drome Classic-2020

 

Жулиан Алафилипп возглавит команду Deceuninck-Quick Step на французских классиках

 

 

  После возвращения из Колумбии велосезон в Европе Жулиан Алафилипп начнёт с участия в двух французских классиках – «Фон-Ардеш» (Faun-Ardèche Classic), которая пройдёт 29 февраля, и «Дром Классик» (Drôme Classic) 1 марта.

 

Faun-Ardèche Classic-2020 – 184,4-км однодневная велогонка категории 1. Pro, которая, скорее всего, решится на двух финальных подъёмах – Сен-Роман де Лерп (Saint-Romain de Lerps) 8,1 км протяжённостью со средним градиентом 5,9% и Валь д’Анфер (Val d’Enfer) – 1,4 км со средним градиентом 10,8%.

 

 

 Royal Bernard Drôme Classic – гонка категории 1.Pro  протяжённостью 203 км с подъёмами на финальной части дистанции   Côte des Roberts (3.9 км с  5%), Côte de Grane (1.7 км, 5.6%) и Mur d’Alex (1 км с 9.3%).

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Жулиан – наш лидер, рельеф классик идеально ему подходит, но мы также будет рассчитывать и на других ребят. Это две непростых гонки, в которые едва ли будет момент перевести дыхание. Но в прошлом мы показывали на них хорошие результаты и мотивированы повторить их».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

29 февраля 2020

Omloop Het Nieuwsblad

1 марта 2020

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

7 марта 2020

Strade Bianche

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

11 - 17 марта 2020

Tirreno-Adriatico

21 марта 2020

Milano-Sanremo

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    Адриен-Фото
    Американцы-не американцы ... Конечно, эта эпидемия - штука неприятная, опасная. Но сейчас из неё НАМЕРЕННО стряпают какую-то кошмарную страшилку, как будто это что-то особенное и ужасное. А на деле - есть МАССОВЫЕ заболевания , которые в разы-разы опаснее и смертельнее. Что касается гонки - по моему достаточной мерой было бы изолировать заболевших, максимум - команду. И ВСЁ.
  • Адриен
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    Адриен-Фото
    Да вы посмотрите данные ! Смертность СЕЙЧАС от этого нового коронавируса - 2.1%. Причем нет детской смертности, 90% умерших - люди пожилые. 80 тыс в таком городе как Ухань - это , извините, НЕМНОГО,у города население почти такое же, как в Москве. Помню, когда наступала "грипповая" пора, у нас в школу приходило полкласса, когда стал работать - пол коллектива грипповала. И что ? Разве не умирали от осложнений ? Уж так устроена ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ - люди СМЕРТНЫ, и умирают они ТОЛЬКО от болезней и несчастных случаев. Ну давайте дома сидеть - безопасно, кирпич на голову не упадет... А по мне, так лучше как у Пушкина А.С. -
    Все, все, что гибелью грозит,
    Для сердца смертного таит
    Неизъяснимы наслажденья —
    Бессмертья, может быть, залог!
    И счастлив тот, кто средь волненья
    Их обретать и ведать мог.
    Итак, — хвала тебе, Чума,
    Нам не страшна могилы тьма,
    Нас не смутит твое призванье!
    Бокалы пеним дружно мы
    И девы-розы пьем дыханье, —
    Быть может... полное Чумы!
  • Серафим
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    Серафим-Фото

     Все правильно. В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. 100 лет назад H1N1 за первые полгода пандемии выкосил 25 миллионов человек. И это было только начало. Если бы тогда начали принимать меры в первые дни, как сейчас, то десятки миллионов остались бы живы. 

      Да, тогда была мировая война. А сейчас повышенная мобильность населения развитых (и не очень) стран, превышающая мобильность времен "испанки" в десятки и сотни раз.

  • kuezbash
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    kuezbash-Фото

     

    #молитва против короновируса - Псалом 90:
    «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты [сказал]: "Господь - упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. "За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое'.» Пс. 90:1-16

     

  • kuezbash
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    kuezbash-Фото
    слышал что от свинного гриппа помните такой был - в мире умерло около лимон
  • Гонщик
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Это называется - ИСТЕРИЯ. Так действительно всё везде можно отменить - праздники, концерты, фестивали, кинопросмотры, спортивные мероприятия, занятия в учебных заведениях, производственные процессы... Только похороны разрешить... При этом по Земле-матушке "спокойно" гуляют такие заразы с такой смертностью - никакие коронавирусы не сравняться - и ничего, как-то не паниковали... Я сейчас в Берлине на ЧМ по треку. Здесь тоже начинается брожение...
    Всё это туфта с подачи амеров , назревает очередной передел .

  • tiuteamd
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Адриен
    Знаете, в США в 2017-2018 заразилось гриппом 45 млн (!!!) человек, и умерло - 61000 ... В прошлом году - 11000. В том же Китае от гриппа ежегодно умирает около 90000 человек. Эбола, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп - ОПАСНЕЕ , чем китайский коронавирус, смертность от них больше, они продолжают распространяться, но ... Все внимание на этой новой заразе ...

     

    грип так не распрастронялся быстро ) тольк ов одном городе  было 80+ тыс тяжело больных, легкие формы не считают ( данне Китая и ВОЗ )

    и это с учетом жесткого карантина )) представте , что всё это росло бы в геометрической прогрессии ))

    да умирали бы не всеа всего 2-10  % ) причем дети и старики )) но кто захочет рисковать ? )) вы например поедите гонку  где некоторые учатсники больны ? а ваш имунитет слаб  ? рискнете как минимум  стартом сезона ? ))

  • Адриен
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    Адриен-Фото
    Знаете, в США в 2017-2018 заразилось гриппом 45 млн (!!!) человек, и умерло - 61000 ... В прошлом году - 11000. В том же Китае от гриппа ежегодно умирает около 90000 человек. Эбола, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп - ОПАСНЕЕ , чем китайский коронавирус, смертность от них больше, они продолжают распространяться, но ... Все внимание на этой новой заразе ...
  • EL-Fenomeno
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    "на все Божья воля", ведь мы только человеки.
    Сегодня услышал по радио, что уже нашли первых заражённых КВ в Литве, Беларуси и Нидерландах... help

    Цитата: YuraHist
    У Луценко хорошая форма перед классиками !!!

    если вообще хоть какие то классики состоятся в Европе этой весной.

  • Lemonchic
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
    Lemonchic-Фото
    Китай ведь сильно замедлил такими мерами распространение вируса

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 февраля

Michael Storer (Team Sunweb)

1 марта

Ruben Fernandez (Equipo Euskadi - Orbea)

Dylan Teuns (Bahrain McLaren)

Johan Jacobs (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2020 (150)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)