Жулиан Алафилипп возглавит команду Deceuninck-Quick Step на французских классиках

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Жулиан Алафилипп стартует на Faun-Ardèche Classic и Royal Bernard Drome Classic-2020
После возвращения из Колумбии велосезон в Европе Жулиан Алафилипп начнёт с участия в двух французских классиках – «Фон-Ардеш» (Faun-Ardèche Classic), которая пройдёт 29 февраля, и «Дром Классик» (Drôme Classic) 1 марта.
Faun-Ardèche Classic-2020 – 184,4-км однодневная велогонка категории 1. Pro, которая, скорее всего, решится на двух финальных подъёмах – Сен-Роман де Лерп (Saint-Romain de Lerps) 8,1 км протяжённостью со средним градиентом 5,9% и Валь д’Анфер (Val d’Enfer) – 1,4 км со средним градиентом 10,8%.
Royal Bernard Drôme Classic – гонка категории 1.Pro протяжённостью 203 км с подъёмами на финальной части дистанции Côte des Roberts (3.9 км с 5%), Côte de Grane (1.7 км, 5.6%) и Mur d’Alex (1 км с 9.3%).
Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Жулиан – наш лидер, рельеф классик идеально ему подходит, но мы также будет рассчитывать и на других ребят. Это две непростых гонки, в которые едва ли будет момент перевести дыхание. Но в прошлом мы показывали на них хорошие результаты и мотивированы повторить их».
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Адриен
6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
Американцы-не американцы ... Конечно, эта эпидемия - штука неприятная, опасная. Но сейчас из неё НАМЕРЕННО стряпают какую-то кошмарную страшилку, как будто это что-то особенное и ужасное. А на деле - есть МАССОВЫЕ заболевания , которые в разы-разы опаснее и смертельнее. Что касается гонки - по моему достаточной мерой было бы изолировать заболевших, максимум - команду. И ВСЁ.
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Адриен
6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
Да вы посмотрите данные ! Смертность СЕЙЧАС от этого нового коронавируса - 2.1%. Причем нет детской смертности, 90% умерших - люди пожилые. 80 тыс в таком городе как Ухань - это , извините, НЕМНОГО,у города население почти такое же, как в Москве. Помню, когда наступала "грипповая" пора, у нас в школу приходило полкласса, когда стал работать - пол коллектива грипповала. И что ? Разве не умирали от осложнений ? Уж так устроена ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ - люди СМЕРТНЫ, и умирают они ТОЛЬКО от болезней и несчастных случаев. Ну давайте дома сидеть - безопасно, кирпич на голову не упадет... А по мне, так лучше как у Пушкина А.С. -
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может... полное Чумы!
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Серафим
6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
Все правильно. В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. 100 лет назад H1N1 за первые полгода пандемии выкосил 25 миллионов человек. И это было только начало. Если бы тогда начали принимать меры в первые дни, как сейчас, то десятки миллионов остались бы живы.
Да, тогда была мировая война. А сейчас повышенная мобильность населения развитых (и не очень) стран, превышающая мобильность времен "испанки" в десятки и сотни раз.
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kuezbash
6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
#молитва против короновируса - Псалом 90:
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты [сказал]: "Господь - упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. "За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое'.» Пс. 90:1-16
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Гонщик
6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
Цитата: Адриен
Это называется - ИСТЕРИЯ. Так действительно всё везде можно отменить - праздники, концерты, фестивали, кинопросмотры, спортивные мероприятия, занятия в учебных заведениях, производственные процессы... Только похороны разрешить... При этом по Земле-матушке "спокойно" гуляют такие заразы с такой смертностью - никакие коронавирусы не сравняться - и ничего, как-то не паниковали... Я сейчас в Берлине на ЧМ по треку. Здесь тоже начинается брожение...
Всё это туфта с подачи амеров , назревает очередной передел .
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tiuteamd
6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
Цитата: Адриен
Знаете, в США в 2017-2018 заразилось гриппом 45 млн (!!!) человек, и умерло - 61000 ... В прошлом году - 11000. В том же Китае от гриппа ежегодно умирает около 90000 человек. Эбола, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп - ОПАСНЕЕ , чем китайский коронавирус, смертность от них больше, они продолжают распространяться, но ... Все внимание на этой новой заразе ...
грип так не распрастронялся быстро ) тольк ов одном городе было 80+ тыс тяжело больных, легкие формы не считают ( данне Китая и ВОЗ )
и это с учетом жесткого карантина )) представте , что всё это росло бы в геометрической прогрессии ))
да умирали бы не всеа всего 2-10 % ) причем дети и старики )) но кто захочет рисковать ? )) вы например поедите гонку где некоторые учатсники больны ? а ваш имунитет слаб ? рискнете как минимум стартом сезона ? ))
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Адриен
6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
Знаете, в США в 2017-2018 заразилось гриппом 45 млн (!!!) человек, и умерло - 61000 ... В прошлом году - 11000. В том же Китае от гриппа ежегодно умирает около 90000 человек. Эбола, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп - ОПАСНЕЕ , чем китайский коронавирус, смертность от них больше, они продолжают распространяться, но ... Все внимание на этой новой заразе ...
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EL-Fenomeno
6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (20)
"на все Божья воля", ведь мы только человеки.
Сегодня услышал по радио, что уже нашли первых заражённых КВ в Литве, Беларуси и Нидерландах...
Цитата: YuraHist
У Луценко хорошая форма перед классиками !!!
если вообще хоть какие то классики состоятся в Европе этой весной.
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