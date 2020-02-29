Жулиан Алафилипп возглавит команду Deceuninck-Quick Step на французских классиках

Жулиан Алафилипп стартует на Faun-Ardèche Classic и Royal Bernard Drome Classic-2020

После возвращения из Колумбии велосезон в Европе Жулиан Алафилипп начнёт с участия в двух французских классиках – «Фон-Ардеш» (Faun-Ardèche Classic), которая пройдёт 29 февраля, и «Дром Классик» (Drôme Classic) 1 марта.

Faun-Ardèche Classic-2020 – 184,4-км однодневная велогонка категории 1. Pro, которая, скорее всего, решится на двух финальных подъёмах – Сен-Роман де Лерп (Saint-Romain de Lerps) 8,1 км протяжённостью со средним градиентом 5,9% и Валь д’Анфер (Val d’Enfer) – 1,4 км со средним градиентом 10,8%.

Royal Bernard Drôme Classic – гонка категории 1.Pro протяжённостью 203 км с подъёмами на финальной части дистанции Côte des Roberts (3.9 км с 5%), Côte de Grane (1.7 км, 5.6%) и Mur d’Alex (1 км с 9.3%).

Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Жулиан – наш лидер, рельеф классик идеально ему подходит, но мы также будет рассчитывать и на других ребят. Это две непростых гонки, в которые едва ли будет момент перевести дыхание. Но в прошлом мы показывали на них хорошие результаты и мотивированы повторить их».