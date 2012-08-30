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Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021, Флориан Сенешаль - призёр

 

  26-летний датский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) стал победителем классики Мирового тура E3 Saxo Bank-2021, которая считается генеральной репетицией Тура Фландрии.

 

 За 80 км до финиша команда Deceuninck-Quick Step на Таайенберге  в полном составе вышла вперёд и порвала пелотон. Четверо гонщиков команды вошли в число 9 гонщиков первой группы (Ив Лампарт, Флориан Сенешаль, Зденек Штыбар, Каспер Асгрен, Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул, Маттео Трентин, Майкл Мэттьюс, Яспер Стёйвен).  За 70 км до финиша они добрали последних гонщиков раннего отрыва, а за 66,7 км Каспер Асгрен атаковал.  На Эйкенберге за 62 км до финиша у Каспера Асгрена было 22 секунды преимущества.

 

  Попытки соперников закрыть просвет блокировали товарищи Асгрена по команде. За 19 км до финиша из группы выпал Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), который до этого приложил много сил, чтобы вернуться в группу после прокола. Когда за 30 км до финиша образовалась новая группа преследователей, в неё вошли и Зденек Штыбар с Флорианом Сенешалем, к которым присоединился Ив Лампарт. Прокол за 15 км до финиша выбил Лампарта из группы. За 12 км до финиша группа, в которой работали Грег Ван Авермат , Оливер Насен (AG2R Citroen) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) добрала Каспера Асгрена. Он удержался в этой группе, а затем снова атаковал за 5 км до финиша. Преимущества в полминуты за километр до финиша Касперу Асгрену оказалось более чем достаточно, чтобы отпраздновать самую крупную победу в карьере.  

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

 Флориан Сенешаль спринтовал и занял 2-е место на классике, а Матье ван дер Пул замкнул тройку призёров.

 

  Каспер Асгрен: «Я так горжусь и счастлив, что выиграл! Сегодняшний результат показал, что эти гонки, которые я так сильно люблю, очень мне подходят, и в то же время являются подтверждением огромной работы, проведённой зимой. Для меня это великий день, но он стал таким благодаря фантастической работе команды. Я очень благодарен команде. Мои товарищи были просто невероятны. Мы снова показали, почему мы «Стая волков»! Мы хотели осложнить гонку соперникам, и у нас это получилось. Мы вырвали победу.

 

  Сегодня отлично себя чувствовал, так же, как за неделю до этой гонки. Я знал каждую часть дистанции, потому что весной проводил разведку. Так что во время гонки действовал с большой уверенностью. Мы хотели выиграть, не боялись рано открыть гонку. Я рад, что смог завершить работу. Перед следующими важными однодневными гонками победа здесь, в борьбе с сильнейшими классиками пелотона, много значит для меня. Боевой настрой на высоте особенно после того, как я атаковал более чем за 50 км до финиша, а потом после того, как меня поймали, атаковал ещё раз в финале.

 

  Не знаю, застала ли моя атака врасплох других ребят в группе, но я постарался использовать дорожные островки, чтобы создать просвет до того, как они отреагируют. Я понимал, что это мой последний шанс, знал, что если не сработает, у нас есть Флориан и Зденек, готовые отскочить».

 

  Флориан Сенешаль: «Потрясающе сыграть роль в такой важной гонке. Я счастлив за Каспера, он был невероятен. Я рад за команду, сегодня все превзошли себя. Наша общая сила проявилась сегодня в этой красивой, но трудной гонке.  Я рад моему второму месту, это мой лучший результат на гонке Мирового тура».

 

  Матье ван дер Пул: «Считаю, что победил сильнейший. Сначала он долго ехал в одиночку, потом снова атаковал и удержался до финиша. Конечно, у него была сильная поддержка, но я не думаю, что это оказало влияние на его выступление. Он и на Кюрне-Брюссель-Кюрне в прошлом году выступил очень мощно. И что можно было сделать со столькими гонщиками Deceuninck-Quick Step? Если догоняешь одного, из-за спины атакует другой. 

 

  Думаю, мы с Ваутом хорошо сработались, чтобы закрыть просвет до Асгрена. Проблема была в том, что при приближении к Асгрену на колесе оставались ещё четыре гонщика, которым не было необходимости крутить педали под таким ветром как сегодня. Ситуация была очень сложная. Я уже довольно долго тянул, особенно, когда работали с Ваутом перед Тигемом.

 

  На колесе ехать слишком легко, я понимал, что сбросить этих ребят невозможно. Ветер сыграл свою роль. За 57 км до финиша я приложил хорошие усилия, но когда мы повернули налево с большой дороги, ветер поменялся на встречный. Стало сложно создавать просвет. А потом у Deceuninck-Quick Step впереди был сильный гонщик, а остальным в группе не надо было работать. Мы знали, что если догоним Асгрена, от остальных не уехать».

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  1. vadi

    Сегодня, 02:16 | Регистрация: 9.08.2020

    Хотелось бы верить, что умение почти любого  квикстеповского гонщика прохать полсотни километров в одиночном отрыве, а потом еще и выиграть - это результат селекции при приеме в команду, но почему-то верится с трудом.

    1. RVL

      Сегодня, 07:38 | Регистрация: 30.08.2012

      Не не..они все так могут.
      ЗЫ. Странно задаваться странным вопросом и сомневаться в нем же.

  2. DIM

    Сегодня, 09:04 | Регистрация: 13.10.2012

    А тем временем "Домвелоспорта" транслирует фигурное катание :)

  3. Имя: Халид

    HalidS

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 10.04.2018

    Ian Stannard знает что делать  со столькими гонщиками Deceuninck-Quick Step, атакующими из-за спины))

    Omloop Het Nieuwsblad 2015 

    https://youtu.be/RW2DoqVnxYU

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • HalidS
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (4)
    HalidS-Фото

    Ian Stannard знает что делать  со столькими гонщиками Deceuninck-Quick Step, атакующими из-за спины))

    Omloop Het Nieuwsblad 2015 

    https://youtu.be/RW2DoqVnxYU

  • DIM
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (4)
    DIM-Фото
    А тем временем "Домвелоспорта" транслирует фигурное катание :)
  • RVL
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (4)
    RVL-Фото
    Не не..они все так могут.
    ЗЫ. Странно задаваться странным вопросом и сомневаться в нем же.
  • vadi
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (4)
    vadi-Фото

    Хотелось бы верить, что умение почти любого  квикстеповского гонщика прохать полсотни километров в одиночном отрыве, а потом еще и выиграть - это результат селекции при приеме в команду, но почему-то верится с трудом.

  • Ser Gio
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    Ser Gio-Фото

    Вобщем, пологая финальная горочка и равнинный кусок до финиша сыграли на руку Квикам - смогли на зубах усидеть во время атаки МВДП. Ну а дальше командная тактика. Интересно, хватит им сил ответить на Патеберге через неделю.

  • VeloVelo
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Харэльбека состоялась. Может, и другие классики подтянутся.

  • DenisRodikov
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    DenisRodikov-Фото
    Ван Арта накрыло его же рывком на последнем подъёме. Поэтому, уехали без него.
  • patar
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    patar-Фото
    Если честно, ван Арт я не сказал бы что не там оказался. Когда МВДП и двое француза (бельгийца) догоняли Асгрена, отрыв ван арта был стабилен. Но когда догнали и квики включились, то шансов уже не было. В этом сезоне ВВА так не доминирует, как в том.
    Что сказать, волки изолировали мамонтов)
  • EL-Fenomeno
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Смотрел последние 42 км. (с перерывами) на Тиз-Сайклинг (британский Евроспорт). Забавные однако там комментаторы)) Кстати, в своих разговорах гонку очень часто называли по старинке - Е3 Прайс Харелбеке.

    К.Асгрин настоящий герой дня/гонки. Был в отрыве, а потом ещё с_акумулиировал энергию и силы да и выдал за 4.5 км. до финиша свой победный рывок. Но конечно командная тактика от Квиков была на высшем уровне (вот что значит численное преимущество). И это при том, что Ивс Лампарт получил прокол на последних км.

    Ван Арт оказался в развязке не в той группе и не в той компании, которая явно уступала по "моторным" качествам первой группке (да и по именам тоже уступала).

    Ag2R (Нассен и ГВА) хоть и пытались что то предпринять, в итоге даже на подиум не заехали; да чито они могли, когда даже МВДП не пускали, и Сенечал обогнал его даже на финише. Кстати, а мог и Оливер настигнуть Мэтью, который явно бросил перед самой ленточкой.

  • Pinkerton
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    Pinkerton-Фото

    шикарная гонка получилась, Квики знатно всех разобрали

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