Каспер Асгрен – победитель классики E3 Saxo Bank-2021, Флориан Сенешаль - призёр

26-летний датский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) стал победителем классики Мирового тура E3 Saxo Bank-2021, которая считается генеральной репетицией Тура Фландрии.

За 80 км до финиша команда Deceuninck-Quick Step на Таайенберге в полном составе вышла вперёд и порвала пелотон. Четверо гонщиков команды вошли в число 9 гонщиков первой группы (Ив Лампарт, Флориан Сенешаль, Зденек Штыбар, Каспер Асгрен, Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул, Маттео Трентин, Майкл Мэттьюс, Яспер Стёйвен). За 70 км до финиша они добрали последних гонщиков раннего отрыва, а за 66,7 км Каспер Асгрен атаковал. На Эйкенберге за 62 км до финиша у Каспера Асгрена было 22 секунды преимущества.

Попытки соперников закрыть просвет блокировали товарищи Асгрена по команде. За 19 км до финиша из группы выпал Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), который до этого приложил много сил, чтобы вернуться в группу после прокола. Когда за 30 км до финиша образовалась новая группа преследователей, в неё вошли и Зденек Штыбар с Флорианом Сенешалем, к которым присоединился Ив Лампарт. Прокол за 15 км до финиша выбил Лампарта из группы. За 12 км до финиша группа, в которой работали Грег Ван Авермат , Оливер Насен (AG2R Citroen) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) добрала Каспера Асгрена. Он удержался в этой группе, а затем снова атаковал за 5 км до финиша. Преимущества в полминуты за километр до финиша Касперу Асгрену оказалось более чем достаточно, чтобы отпраздновать самую крупную победу в карьере.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Флориан Сенешаль спринтовал и занял 2-е место на классике, а Матье ван дер Пул замкнул тройку призёров.

Каспер Асгрен: «Я так горжусь и счастлив, что выиграл! Сегодняшний результат показал, что эти гонки, которые я так сильно люблю, очень мне подходят, и в то же время являются подтверждением огромной работы, проведённой зимой. Для меня это великий день, но он стал таким благодаря фантастической работе команды. Я очень благодарен команде. Мои товарищи были просто невероятны. Мы снова показали, почему мы «Стая волков»! Мы хотели осложнить гонку соперникам, и у нас это получилось. Мы вырвали победу.

Сегодня отлично себя чувствовал, так же, как за неделю до этой гонки. Я знал каждую часть дистанции, потому что весной проводил разведку. Так что во время гонки действовал с большой уверенностью. Мы хотели выиграть, не боялись рано открыть гонку. Я рад, что смог завершить работу. Перед следующими важными однодневными гонками победа здесь, в борьбе с сильнейшими классиками пелотона, много значит для меня. Боевой настрой на высоте особенно после того, как я атаковал более чем за 50 км до финиша, а потом после того, как меня поймали, атаковал ещё раз в финале.

Не знаю, застала ли моя атака врасплох других ребят в группе, но я постарался использовать дорожные островки, чтобы создать просвет до того, как они отреагируют. Я понимал, что это мой последний шанс, знал, что если не сработает, у нас есть Флориан и Зденек, готовые отскочить».

Флориан Сенешаль: «Потрясающе сыграть роль в такой важной гонке. Я счастлив за Каспера, он был невероятен. Я рад за команду, сегодня все превзошли себя. Наша общая сила проявилась сегодня в этой красивой, но трудной гонке. Я рад моему второму месту, это мой лучший результат на гонке Мирового тура».

Матье ван дер Пул: «Считаю, что победил сильнейший. Сначала он долго ехал в одиночку, потом снова атаковал и удержался до финиша. Конечно, у него была сильная поддержка, но я не думаю, что это оказало влияние на его выступление. Он и на Кюрне-Брюссель-Кюрне в прошлом году выступил очень мощно. И что можно было сделать со столькими гонщиками Deceuninck-Quick Step? Если догоняешь одного, из-за спины атакует другой.

Думаю, мы с Ваутом хорошо сработались, чтобы закрыть просвет до Асгрена. Проблема была в том, что при приближении к Асгрену на колесе оставались ещё четыре гонщика, которым не было необходимости крутить педали под таким ветром как сегодня. Ситуация была очень сложная. Я уже довольно долго тянул, особенно, когда работали с Ваутом перед Тигемом.

На колесе ехать слишком легко, я понимал, что сбросить этих ребят невозможно. Ветер сыграл свою роль. За 57 км до финиша я приложил хорошие усилия, но когда мы повернули налево с большой дороги, ветер поменялся на встречный. Стало сложно создавать просвет. А потом у Deceuninck-Quick Step впереди был сильный гонщик, а остальным в группе не надо было работать. Мы знали, что если догоним Асгрена, от остальных не уехать».