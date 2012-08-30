Петер Саган третий год подряд 4-й на Милан-Сан-Ремо

Петер Саган занял 4-е место на классике Милан-Сан-Ремо-2021

Петер Саган стартовал на Милан-Сан-Ремо в 11-й раз в карьере и в четвёртый раз за карьеру (и третий год подряд) финишировал на этой классике-Монументе 4-м.

В отличие от прошлых лет 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe стартовал на Милан-Сан-Ремо после болезни (перенесённого Covid-19). Несмотря на недостаточное количество гонок перед стартом итальянской классики, он боролся в финальном спринте, где обошёл Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) и Майкла Мэттьюса (BikeExchange), замкнувших шестёрку сильнейших.

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Петер Саган: «У этого Милан-Сан-Ремо для меня горько-сладкий вкус. С одной стороны я рад, потому что чувствую себя лучше, что моя форма постепенно растёт, хотя до выхода на высший уровень ещё придётся поработать. С другой стороны, немного злюсь, потому что упущен шанс на победу на ещё одном Милан-Сан-Ремо. Мы очень хорошо работали в течение гонки, вся команда приложила огромные усилия.

После атаки на Поджио уехала небольшая группа, а я находился сразу позади, вместе с другими сильными гонщиками. Мы не ответили на это ускорение или потому, что не могли, или потому, что чувствовали, что сможем закрыть просвет на спуске. Фактически две группы слились, и стало ясно, что будет разыгрываться общий спринт. Я отдал в спринте все силы и финишировал 4-м».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «В целом вся команда очень хорошо проехала гонку. Наш план, что в финале впереди останутся Макс и Петер, мы также хотели дать возможность Паскалю, но это не сработало. Остальные гонщики команды Бургхардт, Осс, Боднар и Бенедетти отработали идеально.

Мы весь день удерживались на хорошей позиции в пелотоне, в финале присутствовали впереди. Была небольшая опасность, когда Петер после Чипрессы оказался во второй группе. Но Бенедетти был рядом с ним и вывез его вперёд. На Поджио Макс был очень силён, отвечал на все атаки, в то время как Петер был позади него. В итоге он мощно провёл спринт и занял 4-е место.

Это очень хороший результат после его болезни и трудного периода, через который он прошёл в последние месяцы и недели. Было возможно добиться чуть большего, мы видели, что он ехал очень быстро. Но, повторюсь, мы довольны работой команды».