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Петер Саган третий год подряд 4-й на Милан-Сан-Ремо

Петер Саган занял 4-е место на классике Милан-Сан-Ремо-2021

 

 

  Петер Саган стартовал на Милан-Сан-Ремо в 11-й раз в карьере и в четвёртый раз за карьеру (и третий год подряд) финишировал на этой классике-Монументе 4-м.

 

  В отличие от прошлых лет 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe стартовал на Милан-Сан-Ремо после болезни (перенесённого Covid-19). Несмотря на недостаточное количество гонок перед стартом итальянской классики, он боролся в финальном спринте, где обошёл Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) и Майкла Мэттьюса (BikeExchange), замкнувших шестёрку сильнейших.

 

 

Петер Саган третий год подряд 4-й на Милан-Сан-Ремо

 

Петер Саган третий год подряд 4-й на Милан-Сан-Ремо

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto 

 

  Петер Саган: «У этого Милан-Сан-Ремо для меня горько-сладкий вкус. С одной стороны я рад, потому что чувствую себя лучше, что моя форма постепенно растёт, хотя до выхода на высший уровень ещё придётся поработать. С другой стороны, немного злюсь, потому что упущен шанс на победу на ещё одном Милан-Сан-Ремо. Мы очень хорошо работали в течение гонки, вся команда приложила огромные усилия.

 

  После атаки на Поджио уехала небольшая группа, а я находился сразу позади, вместе с другими сильными гонщиками. Мы не ответили на это ускорение или потому, что не могли, или потому, что чувствовали, что сможем закрыть просвет на спуске. Фактически две группы слились, и стало ясно, что будет разыгрываться общий спринт. Я отдал в спринте все силы и финишировал 4-м».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «В целом вся команда очень хорошо проехала гонку. Наш план, что в финале впереди останутся Макс и Петер, мы также хотели дать возможность Паскалю, но это не сработало. Остальные гонщики команды Бургхардт, Осс, Боднар и Бенедетти отработали идеально.

 

  Мы весь день удерживались на хорошей позиции в пелотоне, в финале присутствовали впереди. Была небольшая опасность, когда Петер после Чипрессы оказался во второй группе. Но Бенедетти был рядом с ним и вывез его вперёд. На Поджио Макс был очень силён, отвечал на все атаки, в то время как Петер был позади него. В итоге он мощно провёл спринт и занял 4-е место.

 

  Это очень хороший результат после его болезни и трудного периода, через который он прошёл в последние месяцы и недели. Было возможно добиться чуть большего, мы видели, что он ехал очень быстро. Но, повторюсь, мы довольны работой команды».

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. RVL

    Сегодня, 14:35 | Регистрация: 30.08.2012

    ну ты Петя и наглец!

    В такой своей форме да если бы ещё и победил??!!)))

     

    1. Pi-man

      Сегодня, 15:58 | Регистрация: 25.05.2017

      Надо всегда ставить большие цели! ;)

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Pi-man
    Петер Саган третий год подряд ... (2)
    Pi-man-Фото
    Надо всегда ставить большие цели! ;)
  • Sezar
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (46)
    Sezar-Фото

    В общем, Тиррено решила исход МС

  • Sezar
    Патрик Лефевр: «Bora предложил ... (6)
    Sezar-Фото

    Ремко хочет выиграть все, а это значит, что ему нужен Лефевр. И каким-то толковым контрактом его не заманишь. Разменивать медали и достижения на деньги, как известные личности он не захочет. Не мелкого пошиба парень. Ему надо сразу все, а деньги к этому всему и прилагаются.

  • RVL
    Петер Саган третий год подряд ... (2)
    RVL-Фото

    ну ты Петя и наглец!

    В такой своей форме да если бы ещё и победил??!!)))

     

  • motte
    Патрик Лефевр: «Bora предложил ... (6)
    motte-Фото
    Бельгию не выкупить ибо экономика велика, для сравнения, экономика периода распада СССР была сравнима с экономикой Бельгии, я вот иное хочу сказать, сомнения у меня по ремко есть, вот почему, не знаю, но есть, да, молод, этот сезон может и не светанет ему после травмы но... Что то гложет меня.
  • Camel
    Патрик Лефевр: «Bora предложил ... (6)
    Camel-Фото
    Думаю, Лефевр лжёт, говоря о том, что ему предложили выкупить команду из-за Эвенпула. За значительно меньшую сумму можно выкупить контракт Эвенпула вместе со всей Бельгией. Это просто неудачная попытка рекламировать себя непревзойденным менеджером. Если Эвенпулу предложат толковый контракт, он и думать не будет, невзирая на то, что Лефевр называет гонщиков "своими". Тем более, что Эвенпул всё ещё слушается родителей.
  • Byfoto
    Яспер Стёйвен - победитель кла ... (3)
    Byfoto-Фото
    ???

    !!!!!!!!!!)
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (46)
    error-Фото
    я еще про то, что рвануть должен был кто то не из бигов, что бы отпустили. И это должен был быть не Нибс.
    А у квиков все биги)
  • BlAr
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (46)
    BlAr-Фото

    Победил самый хитрый, в хорошем смысле этого слова.

  • BlAr
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (46)
    BlAr-Фото
    Мысль в том, что без помощников, готовых закрыть отрыв, топ-фавориты очень часто пасут друг друга, при этом зевают атаки других и после этого не могут решить, кому же возглавить погоню - и остаются без шансов на победу.
    Собственно, единственный способ для топов не доводить ситуацию до патовой - реагировать на абсолютно все атаки из лидирующей группы. А лучше всего - отъехать самому, но это не всегда получается!

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