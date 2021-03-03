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Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

Тим Мерлье, Матье ван дер Пул, Виктор Кампенартс, Андреа Паскуалон о классике Le Samyn-2021

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлье (Tim Merlier) одержал победу в классике Le Samyn-2021. В гонке, где на финальных ста километрах участники преодолевали сектора брусчатки, атаки шли одна за другой.

 

  29-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) получил приз самого атакующего гонщика. Обладатель часового рекорда на треке атаковал сначала за 60 км до финиша, увезя за собой группу из 19 гонщиков. Ещё одну атаку Виктор Кампенартс предпринял перед финальным кругом, но его добрали за 15 км до финиша. Он пытался уехать снова за несколько сотен метров до финиша, но в итоге гонка завершилась спринтом.

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix несколько раз атаковал и отвечал на атаки соперников. Но за 1,6 км из-за сломавшегося руля ему пришлось отказаться от борьбы на финише.  

 

  Его товарищ по команде Тим Мерлье обошёл в спринте 24-летнего норвежского велогонщика Расмуса Тиллера (Rasmus Tiller) из команды Uno-X Pro и 33-летнего итальянского велогонщика Андреа Паскуалона (Andrea Pasqualon) из команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

 

Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

Photo (c) Photo news/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

 

 

  Тим Мерлье (Alpecin-Fenix): «С такими ребятами как Де Бондт, Филипсен и ван дер Пул у нас была очень сильная команда для Le Samyn. В автобусе мы поговорили и решили, что это будет наш день. Мы отлично работали вместе. Я так рад, что смог завершить великолепную работу команды. Очень счастлив, что одержал победу!»

 

Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

 

Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

 

 

 Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

 

Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

 

Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

 

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «У меня было ещё очень много сил, но не смог выдавать мощность, потому что руль отломался на длинном секторе брусчатки. Ничего не мог поделать. Поэтому я сразу сказал, что Мерлье надо сосредоточиться на спринте, а я буду отвечать на все атаки. И я сделал всё, что мог, чтобы парализовать группу. Очень рад, что Тим выиграл.

 

  Довольно нелепо, что мне пришлось сыграть роль «глушителя» в голове группы, но другого выхода не было. Будь с рулём всё в порядке, я бы, конечно, продолжал бороться».

 

  Андреа Паскуалон (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux): «Приятно показывать цвета команды на валлонской гонке. И для гонщиков, и для персонала, и для спонсоров команды Гран-При Le Samyn – особенная гонка. Команда сегодня отлично выступила, мы сделали всё, что были должны в борьбе за победу.

 

  Данни (ван Поппель) атаковал на финальных километрах, Эме (Де Гендт/Aimé De Gendt) вывез меня на идеальную позицию за 200 м до финиша. Всё шло идеально. Я отлично себя чувствовал, старался изо всех сил, но двое ребят были сильнее меня. На свежесть сегодня повлияло моё падение на Омлоп Хет Ниусблад, тяжёлый открывающий уик-энд и плохой сон. Возможно, этих процентов мне не хватило для победы сегодня. Но я доволен, что всё идёт в верном направлении! Следующей важной для меня гонкой будет Страде Бьянке, потом Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо».

 

Photo (c) Qhubeka ASSOS Team

 

  Виктор Кампенартс (Qhubeka Assos): «Сегодня мы постоянно атаковали. В гонке по брусчатке у нас три гонщика в топ-16. Это очень сильное выступление.

 

  Конечно, мы хотели выиграть. Но, думаю, показали очень хороший результат (Димитри Клайс занял 8-е место), а меня наградили призом самого атакующего гонщика. Так что это очень хороший для команды день. Мы можем гордиться тем, как боролись».

 

  Рик Ван Слик (Rik Van Slycke), спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Le Samyn – гонка, которая нам подходит. Но погода была не на нашей стороне – не было ветра, который помог бы нам порвать пелотон. Но мы продолжали атаковать и быть там, где нужно. Марк (Кэвендиш) и Берт (Ван Лерберг) находились в отрыве, который выглядел сильным. Но другие гонщики упорно преследовали, и пелотон собрался. Мы продолжили попытки уехать, вели гонку в атакующем стиле даже на финальных километрах. Но, что необычно для этой гонки, в финале был разыгран общий спринт. У нас нет сегодня высокого результата, но уверенность осталась. Мы ждём следующие гонки».

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Теги к статье: Le Samyn-2021 Тим Мерлье Tim Merlier Alpecin-Fenix

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы.
    кмк, тут всё может быть проще. Ремко билет заслужил. к тому же его нужно поддержать. поэтому на публику - такая формулировка. а с глазу на глаз между Свеном и Витей - совсем другие слова, понимание и планы. как он выразился про Ремко? - "теоретически пока"

    человек, пусть феномен, всё-таки полгода не катался

    в мае всё будет ясно

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр: "Волки изолиру ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    е знаю с каких пор они стали стаей (может кто напомнит) но в 15ом , они вроде бы ещё так себя не позиционировали. А по сему это и не волки вовсе, и не стая проиграла))

    дада, тогда никаких волков ещё не было. волки то точно втроём не отдали-б добычу чужаку! ))

    на самом деле тогда тут в коментах правильно отмечали - будь они умной командой (где был хитрый лис?) - Терпстра и Вандерберг должны были по очереди раздёргивать Стеннарда, а Бонен (как штатный спринтер) у него на колесе спокойно курить до финиша. но нет - формально действуя правильно, поехали каждый за себя

    Лефевр тогда привычно похныкал на скаевца, но признать свою ошибку - а это всего лишь одна своевременно-правильная команда в наушники - не смог.

  • patar
    Le Samyn-2021 (5)
    patar-Фото
    Интересно, Мерлир на сименсе секундомер ставил или ММС отправлял с финиша))))
  • дрокер
    Приглашения на Тур Страны Баск ... (10)
    дрокер-Фото
    По непроверенной информации Ильнура звали лейтенантом в горный поезд Погачара, он выбрал Газпром. Арабы подписали Майку
  • Серафим
    Падение Адама Йейтса 7-м этапе ... (8)
    Серафим-Фото

      Настоящий железный Яц. 

     

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Непростой выбор для тренера. С одним местом все ясно - Ваут ван Арт.

     

    Эвенпул был последним, кто выиграл Ганну в разделке на Альгарве в прошлом году, + формально он прошел отбор в сборную, а Кампенартс - нет. Но это было так давно)

     

    Реальные возможности Ремко после травмы - большой вопрос для всех. Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы. 

     

     

  • patar
    Le Samyn-2021 (5)
    patar-Фото

    МВДП изолировал волков))

  • MVDP
    Le Samyn-2021 (5)
    MVDP-Фото

    Сдуру можно и руль сломать.

  • close2you
    Le Samyn-2021 (5)
    close2you-Фото
    Не одним Матье едины)) но я больше ждал возвращения СК )
  • RVL
    Le Samyn-2021 (5)
    RVL-Фото

    Стая только и догоняла отрывчики.

    А что кэв?

    Ск ему в заслугу отрыв поставил)))



    Феникс молодцы

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