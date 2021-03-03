 Тим Мерлье – победитель классики Le Samyn-2021

Тим Мерлье, Матье ван дер Пул, Виктор Кампенартс, Андреа Паскуалон о классике Le Samyn-2021

28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлье (Tim Merlier) одержал победу в классике Le Samyn-2021. В гонке, где на финальных ста километрах участники преодолевали сектора брусчатки, атаки шли одна за другой.

29-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) получил приз самого атакующего гонщика. Обладатель часового рекорда на треке атаковал сначала за 60 км до финиша, увезя за собой группу из 19 гонщиков. Ещё одну атаку Виктор Кампенартс предпринял перед финальным кругом, но его добрали за 15 км до финиша. Он пытался уехать снова за несколько сотен метров до финиша, но в итоге гонка завершилась спринтом.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix несколько раз атаковал и отвечал на атаки соперников. Но за 1,6 км из-за сломавшегося руля ему пришлось отказаться от борьбы на финише.

Его товарищ по команде Тим Мерлье обошёл в спринте 24-летнего норвежского велогонщика Расмуса Тиллера (Rasmus Tiller) из команды Uno-X Pro и 33-летнего итальянского велогонщика Андреа Паскуалона (Andrea Pasqualon) из команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

Photo (c) Photo news/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Тим Мерлье (Alpecin-Fenix): «С такими ребятами как Де Бондт, Филипсен и ван дер Пул у нас была очень сильная команда для Le Samyn. В автобусе мы поговорили и решили, что это будет наш день. Мы отлично работали вместе. Я так рад, что смог завершить великолепную работу команды. Очень счастлив, что одержал победу!»

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «У меня было ещё очень много сил, но не смог выдавать мощность, потому что руль отломался на длинном секторе брусчатки. Ничего не мог поделать. Поэтому я сразу сказал, что Мерлье надо сосредоточиться на спринте, а я буду отвечать на все атаки. И я сделал всё, что мог, чтобы парализовать группу. Очень рад, что Тим выиграл.

Довольно нелепо, что мне пришлось сыграть роль «глушителя» в голове группы, но другого выхода не было. Будь с рулём всё в порядке, я бы, конечно, продолжал бороться».

Андреа Паскуалон (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux): «Приятно показывать цвета команды на валлонской гонке. И для гонщиков, и для персонала, и для спонсоров команды Гран-При Le Samyn – особенная гонка. Команда сегодня отлично выступила, мы сделали всё, что были должны в борьбе за победу.

Данни (ван Поппель) атаковал на финальных километрах, Эме (Де Гендт/Aimé De Gendt) вывез меня на идеальную позицию за 200 м до финиша. Всё шло идеально. Я отлично себя чувствовал, старался изо всех сил, но двое ребят были сильнее меня. На свежесть сегодня повлияло моё падение на Омлоп Хет Ниусблад, тяжёлый открывающий уик-энд и плохой сон. Возможно, этих процентов мне не хватило для победы сегодня. Но я доволен, что всё идёт в верном направлении! Следующей важной для меня гонкой будет Страде Бьянке, потом Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо».

Photo (c) Qhubeka ASSOS Team

Виктор Кампенартс (Qhubeka Assos): «Сегодня мы постоянно атаковали. В гонке по брусчатке у нас три гонщика в топ-16. Это очень сильное выступление.

Конечно, мы хотели выиграть. Но, думаю, показали очень хороший результат (Димитри Клайс занял 8-е место), а меня наградили призом самого атакующего гонщика. Так что это очень хороший для команды день. Мы можем гордиться тем, как боролись».

Рик Ван Слик (Rik Van Slycke), спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Le Samyn – гонка, которая нам подходит. Но погода была не на нашей стороне – не было ветра, который помог бы нам порвать пелотон. Но мы продолжали атаковать и быть там, где нужно. Марк (Кэвендиш) и Берт (Ван Лерберг) находились в отрыве, который выглядел сильным. Но другие гонщики упорно преследовали, и пелотон собрался. Мы продолжили попытки уехать, вели гонку в атакующем стиле даже на финальных километрах. Но, что необычно для этой гонки, в финале был разыгран общий спринт. У нас нет сегодня высокого результата, но уверенность осталась. Мы ждём следующие гонки».