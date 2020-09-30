Дилан Груневеген не будет выступать до конца 2020 года

Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) не будет выступать в гонках до конца сезона 2020 года

Велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген, дисквалифицированный на Туре Польши-2020 после 1-го этапа из-за опасного манёвра, который привёл к падению и травмам гонщиков, не будет выступать до конца сезона 2020 года.

27-летний нидерландский велогонщик, действия которого привели к тяжёлой травме его соотечественника, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, всё ещё ждёт решения Дисциплинарного комитета UCI.

Об этом в интервью Nos.nl рассказал спортивный директор команды Артур ван Донген (Arthur van Dongen): «Мы собираемся постепенно подводить его к работе в следующем сезоне. В этом сезоне Дилан выступать не будет».

До инцидента планировалось, что Дилан Груневеген дебютирует на Джиро д’Италия-2020.