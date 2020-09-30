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Дилан Груневеген не будет выступать до конца 2020 года

Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) не будет выступать в гонках до конца сезона 2020 года

 

Дилан Груневеген не будет выступать до конца 2020 года

 

 

  Велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген, дисквалифицированный на Туре Польши-2020 после 1-го этапа из-за опасного манёвра, который привёл к падению и травмам гонщиков, не будет выступать до конца сезона 2020 года.

 

  27-летний нидерландский велогонщик, действия которого привели к тяжёлой травме его соотечественника, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, всё ещё ждёт решения Дисциплинарного комитета UCI.

 

  Об этом в интервью Nos.nl рассказал спортивный директор команды Артур ван Донген (Arthur van Dongen): «Мы собираемся постепенно подводить его к работе в следующем сезоне. В этом сезоне Дилан выступать не будет».  

 

До инцидента планировалось, что Дилан Груневеген дебютирует на Джиро д’Италия-2020.

 

 

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma

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Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36)
    velodoctor-Фото

    Стельвио вчера

    Стельвио вчера (

  • patar
    BinckBank Tour-2020. Этап 1 (4)
    patar-Фото
    здесь тоже катается
  • velodoctor
    Велокоманда Circus-Wanty Gober ... (3)
    velodoctor-Фото

    Как думаете это связано с массовым уходом гонщиков из лотто, возможно часть из них перейдет сюда. 

    Цитата: levonardo
    Интересно, что будет С действующими контактами гонщиков. По идее подписаны они с Континум Спортс, нет? Может знает кто?

       Я думаю у кого действущие контракты с ССС перейдут в новую команду, если конечно по взаимному согласию не разойдутся. Во всяком случае с К-Альпецин так было.

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    В этом году ФВ сразу после после Тура и ЧМ и аккурат перед Джиро. Еще и осенью эта арденская классика состоится раньше северных, так сказать перво_открывающая. Так повезло (ей) или нет? Уй требует ответа))) Рискну поставить на Ричи Порта.
  • M-07
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (13)
    M-07-Фото

    Больше всего буду переживать за Власова, конечно. Очень хорош он в этом сезоне, надеюсь, первый свой ГТ он хорошо проедет, если у него провалов не будет, то вполне может за тройку биться.

    Из остальных больше всего симпатизирую Крошвайку, хочеся, чтобы он взял ГТ наконец, и особенно Джиро.

  • Ser Gio
    BinckBank Tour-2020. Этап 1 (4)
    Ser Gio-Фото

    Цитата: patar

    А где же Кэв?

    Я думаю пора Кэву по-тихоньку заканчивать. Как нам бы этого не хотелось, к сожалению, можно сказать что у спринтеров полностью сменилось поколение. Прошло всего-то 5 лет с тех пор, как доминировала великая тройка Грайпель, Кэв и Киттель, сейчас же на арене молодые львы. Что касается зубров, один уже вовсе закончил, Гориллы и Пушечного ядра также давненько не наблюдали впереди, хотя еще катаются. Хотя тот-же Андре имеет долгострочный контракт. Говорят, спринтеры под конец карьеры могут переродиться в неплохих классиков, но смотря на результаты тех же кроссменов-доминаторов, думается что и там нету шансов.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36)
    Earl57-Фото

    Там еще Турмале на Вуэльте в этот день.
    И помимо мужского Рубэ первый в истории женский будет. Так что не один, два Париж-Рубэ. 25 октября уже окрестили супер-днем в велоспорте.

  • Earl57
    Винченцо Нибали – капитан вело ... (1)
    Earl57-Фото

    Нибали 23-й грантур едет. Из участников этого Джиро больше только у Адама Хансена - 29-й будет. Но Хансен за генерал не боролся. А у Нибали помимо 4-х побед на ГТ, 7 вторых мест и 7 третьих. Вот где опыт! 

     

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36)
    Серафим-Фото

      Не нравится мне, что последний этап на Джиро и Париж-Рубе в один день. Ладно был бы этап дружбы, символический. А так разделка и вполне может быть, что решающая. 

     Что, придется раз-два-яйца?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Состав велокоманды Astana на Д ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Этот феллине Флоп не слабее вилеллы. Дай то бог что бы я ошибался

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