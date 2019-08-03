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Вауту ван Арту потребовалась вторая операция

Последствия травмы Ваута ван Арта оказались серьёзнее, чем считали

 

 

  Врач-ортопед команды Jumbo-Visma Тон Клас (Toon Claes)  рассказал, что травма 24-летнего бельгийского гонщика Ваута ван Арта потребует  долгого восстановления. Во время прохождения поворота в разделке на 13-м этапе Тур де Франс-2019 Ваут ван Арт врезался в ограждение, серьёзно травмировав область правой ягодицы.

 

  И хотя сообщалось, что после первой операции бельгийский гонщик будет выписан, оказалось, что из-за сложности травмы ему понадобилась вторая операция, после которой он остаётся в больнице. Точного времени возвращения Ван Арта к тренировкам врачи назвать не могут.

 

Вауту ван Арту потребовалась вторая операция

 

 Тон Клас, врач-ортопед команды Jumbo-Visma: «Следов инфекции нет, рана заживает хорошо. Обширность и сложность раны требует медленного, тщательного восстановления. Активное восстановление может начаться не ранее чем через два месяца, когда рана достаточно заживёт».

 

  Ваут ван Арт: «В больнице города По мне провели операцию, четыре дня я провёл в больнице. Всё шло хорошо, я мог ходить на костылях. Врач сказал, что понадобится время для восстановления. Затем меня перевели в другую больницу, где меня снова осмотрели.

 

  Оказалось, что первой операции недостаточно, чтобы гарантировать восстановление. Поэтому мне нужно было сделать вторую. Через день после неё мне было очень больно, но потом стало лучше. Теперь лежу в постели, не могу ничего делать. Хотя, делаю небольшие упражнения, чтобы подвигаться.  Последствия этого падения оказались серьёзнее, чем я сначала думал.

 

  Хочу поблагодарить доктора Тона Класа за то, что он принял участие во второй операции, помогал как эксперт.  Эта операция важна моей карьеры. Я очень благодарен также моей семье и жене Саре за их поддержку».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert

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Комментарии

  • Александра
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (5)
    Александра-Фото

    Очень, очень жаль, что так получилось.

  • Александра
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    Александра-Фото

    В любом случае это будет официальный конец той Катюши, которая побеждала и лидировала. Неофициальная агония уже давно тянется.

  • Dereguzov
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (5)
    Dereguzov-Фото

    Надеюсь что ошибаюсь, но есть ощущкние, что это потолок, и выше уже не будет. Очень бы такого не хотелось! Один из немногих атакующих горняков в пелетоне. Но видимо организм три недели на максимуме не выдерживает.

  • Серафим
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (15)
    Серафим-Фото
    Шон Келли выиграл кучу классик, почти все монументы по несколько раз. При этом выигрывал Вуэльту, был и на подиуме. На ТДФ был в пятерке не раз.
    И мог выиграть не один грандтур, но предпочитал ездить классики, как Жужу, вообще больше любил классики.
    Финьон, кроме многодневок, выигрывал Флеш Валлонь и Милан-Сан-Ремо 2 раза.
    Нибали, кстати - две Ломбардии, МСР.
  • Серафим
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (5)
    Серафим-Фото

    На самом деле Тибо сходил и с Вуэльты и с Джиро. Может, он предпочитает забыть, особенно прошлый год?

  • Hammill
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (15)
    Hammill-Фото
    Ну Алехандро более менее объединил. Пускай всего одна Вуэльта, но зато россыпь призовых мест. Не Меркс конечно, но и эпоха уже другая совсем.
  • Astanaforever
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Tamri
    А Ильнур где? Почему его не назвали в составе Катюши?
    Слухи. Ильнур уходит в Санвеб. ..............Половинка того, половинка этого. Ничего хорошего не будет. Концепции разные. Разные стили..подходы, тренера. Короче, как в песне. . ( слепила из того, что было..)
  • levonardo
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    levonardo-Фото
    Цитата: Tamri
    А Ильнур где? Почему его не назвали в составе Катюши?
    Практически наверняка уходит в ССС. Но это не точно.

    Цитата: Mikael
    На логотип как-то все равно. С одним Страховым я за эту команду болеть точно не буду. К Кинтане тоже равнодушен. Если бы взяли к тем гонцам что есть по 2-3 молодых русских и бретонских гонщика, то было бы интересно, а так какая-то лажа.
    А как же Нильс? Очень надеюсь на этого парня, другое дело действительно ли ему дадут хорошую команду на классики.
  • Mikael
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    Mikael-Фото
    Ищет себе новое место.
  • Mikael
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (10)
    Mikael-Фото

    На логотип как-то все равно. С одним Страховым я за эту команду болеть точно не буду. К Кинтане тоже равнодушен. Если бы взяли к тем гонцам что есть по 2-3 молодых русских и бретонских гонщика, то было бы интересно, а так какая-то лажа.

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