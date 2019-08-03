Вауту ван Арту потребовалась вторая операция

Последствия травмы Ваута ван Арта оказались серьёзнее, чем считали



Врач-ортопед команды Jumbo-Visma Тон Клас (Toon Claes) рассказал, что травма 24-летнего бельгийского гонщика Ваута ван Арта потребует долгого восстановления. Во время прохождения поворота в разделке на 13-м этапе Тур де Франс-2019 Ваут ван Арт врезался в ограждение, серьёзно травмировав область правой ягодицы.

И хотя сообщалось, что после первой операции бельгийский гонщик будет выписан, оказалось, что из-за сложности травмы ему понадобилась вторая операция, после которой он остаётся в больнице. Точного времени возвращения Ван Арта к тренировкам врачи назвать не могут.

Тон Клас, врач-ортопед команды Jumbo-Visma: «Следов инфекции нет, рана заживает хорошо. Обширность и сложность раны требует медленного, тщательного восстановления. Активное восстановление может начаться не ранее чем через два месяца, когда рана достаточно заживёт».

Ваут ван Арт: «В больнице города По мне провели операцию, четыре дня я провёл в больнице. Всё шло хорошо, я мог ходить на костылях. Врач сказал, что понадобится время для восстановления. Затем меня перевели в другую больницу, где меня снова осмотрели.

Оказалось, что первой операции недостаточно, чтобы гарантировать восстановление. Поэтому мне нужно было сделать вторую. Через день после неё мне было очень больно, но потом стало лучше. Теперь лежу в постели, не могу ничего делать. Хотя, делаю небольшие упражнения, чтобы подвигаться. Последствия этого падения оказались серьёзнее, чем я сначала думал.

Хочу поблагодарить доктора Тона Класа за то, что он принял участие во второй операции, помогал как эксперт. Эта операция важна моей карьеры. Я очень благодарен также моей семье и жене Саре за их поддержку».