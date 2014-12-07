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Ваут ван Арт и тренер команды Jumbo-Visma о подготовке к сезону 2021 года

Ваут ван Арт: «Чемпионат мира по велоспорту – главная цель сезона 2021 года»

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) главной целью сезона ставит чемпиона мира по велоспорту, который пройдёт на его родине – в Бельгии. Первой гонкой сезона для 26-летнего бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma 6 марта должна стать классика Страде Бьянке (Strade Bianche), где он будет защищать титул победителя прошлого года. 

 

  После сезона по велокроссу, завершившегося чемпионатом мира, где Ван Арт стал серебряным призёром, он провёл неделю дома со своей супругой Сарой и новорождённым сыном Джорджем. Ваут ван Арт пропустил большую часть январского тренировочного сбора Jumbo-Visma, а сейчас с несколькими товарищами по команде он тренируется на Тенерифе.

 

О целях на сезон и подготовке Ваут ван Арт рассказал в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

 

Ваут ван Арт и тренер команды Jumbo-Visma о подготовке к сезону 2021 года

 

  Ваут ван Арт: «Будет три периода сезона, где хочу быть в лучшей форме. Но если бы пришлось выбирать один – то выбрал бы чемпионат мира по велоспорту, который пройдёт в Бельгии, в Лёвене. Там маршрут классики с небольшими подъёмами и брусчаткой, так что у меня будет возможность что-то предпринять. Но я также хочу выиграть классику весной, а потом хорошо выступить с командой на Тур де Франс-2021. Это три больших цели, но, как уже сказал, если бы выбирал из них, то оставил бы чемпионат мира в Бельгии.

 

  Иногда я устаю, но считаю, что это всегда больше касается психологии, чем физического состояния. Я хорошо отдохнул неделю после чемпионата мира по велокроссу. Потом мы поехали тренироваться на Тенерифе. Мои цели уже близко, поэтому есть мотивация, важно остаться свежим.

 

  Я трижды участвовал в Страде Бьянке и трижды поднимался на подиум. Думаю, эта гонка мне отлично подходит. В ней идеальное сочетание классики и небольших подъёмов. Это очень тяжело, а гравийные сектора требуют сочетания техники и силы. Когда в первый раз стартовал на этой гонке, был мотивирован, но совершенно не подготовлен. Сразу финишировал третьим, поэтому для меня она стала лучшей гонкой. С ней связаны великолепные эмоции моего первого выступления на гонке Мирового тура.

 

  Так как я фламандский гонщик, мне было трудно решиться пропустить “Хет Ниусблад” и “Кюрне-Брюссель-Кюрне». Но со спортивной точки зрения так лучше, потому что из-за сезона в велокроссе я смог приехать в тренировочный лагерь на высоте только с прошлой недели, и оптимально поработать в нём три недели. И пропустить открывающий уик-энд – единственный вариант. Но из-за локдауна в прошлом году я выиграл Страде Бьянке сразу после тренировок. Поэтому уверен, что могу попробовать то же самое и в этом году.

 

  Цель – одинаково хорошо выступить и на Туре Фландрии, и на чемпионате мира. Жаль, что занимал на этих гонках вторые места, но это всё равно высокий результат. В 2020 году чувствовал, что достиг всего, чего хотел. У меня всё ещё много целей, но будет сложно выступить лучше. Было бы отлично каждый год выигрывать Монумент и этапы на Туре.

 

  Думаю, на Олимпиаде скорее нацелюсь на разделку, чем на групповую гонку. Маршрут групповой велогонки очень трудный. Считаю, что в индивидуальной гонке у меня лучший шанс выиграть медаль.

 

  Моя цель – всегда стараться сделать что-то уникальное. Я мог бы всю карьеру заниматься велокроссом, но захотел хорошо выступать и на шоссе. Думаю, принял верное решение. Я всегда стараюсь пробовать что-то новое, ставить новые цели. Меня не интересует пять раз выигрывать гонку, находить пределы своих возможностей намного интереснее».

 

Ваут ван Арт и тренер команды Jumbo-Visma о подготовке к сезону 2021 года

 

 

  Тренер велокоманды Jumbo-Visma Марк Ламбертс (Marc Lamberts) считает, что до полной готовности его подопечному не хватает 2 кг веса и пяти недель подготовки. По мнению Ламбертса, Ваут ван Арт не успеет войти в форму к Страде Бьянке, но сможет достичь пика формы к брусчатым классикам, о чём рассказал в интервью Het Laatste Nieuws.

 

  Марк Ламбертс, тренер велокоманды Jumbo-Visma: «Я надеялся, что Ваут приедет на Тенерифе в большей готовности. Но не собираюсь драматизировать. У него хороший уровень, просто он должен быть лучше. Предстоит поработать. В противном случае Ваут не сидел бы в горах три недели, а уже стартовал в гонках. Он знает, что делает, у него есть прогресс, который я уже вижу. Он достаточно хорош, чтобы бороться в финалах, но не побеждать. Поэтому он сейчас тут.

 

  Он снова набрал мышечную массу в верхней части тела из-за бесконечных спринтов, прохождения подъёмов, из-за того, что тянул руль, балансировал. Ваут очень легко набирает мышечную массу, от которой не так просто избавиться.

 

  Два килограмма – это 7 000  калорий или чуть больше на килограмм. Это 15 000 килокалорий. Это много. Требуется время. Усиленные тренировки на вершине Тейде и диета не сочетаются. Постепенно он снизит вес.

 

  С нами Мартейн Редегельд (Martijn Redegeld), диетолог команды. Он очень тщательно за всем следит. Пока другие продолжают перед сном съедать много протеинов, Ваута в этом ограничивают. Он получает достаточно белков и питательных веществ, чтобы восстанавливаться после тренировок, но не больше. Они очень много работают на грани. Ваут должен избегать лишнего кусочка сыра».

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 21:57 | Регистрация: 7.12.2014

    Вообще то Ваут и Сара официально женаты

    https://www.youtube.com/watch?v=bYEQ2LThahE

    https://www.youtube.com/watch?v=FuyxlfgB6so

  2. VeloliveTeam

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 2.07.2016

    Цитата: Earl57
    Вообще то Ваут и Сара официально женаты

     

    Спасибо! Поправили.

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6 марта 2021

Strade Bianche

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Earl57-Фото
    Там скорее Ван Барле основной зажигатель должен быть. Ему больше маршрут подходит. Может Паша Сиваков или Тео.
  • VeloliveTeam
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (2)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: Earl57
    Вообще то Ваут и Сара официально женаты

     

    Спасибо! Поправили.

  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Sezar-Фото

    В принципе маршрут подходит. Можно и подзажечь. Результат не особо важен, главное, чтобы не на отшибись.

  • Earl57
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (2)
    Earl57-Фото

    Вообще то Ваут и Сара официально женаты

    https://www.youtube.com/watch?v=bYEQ2LThahE

    https://www.youtube.com/watch?v=FuyxlfgB6so

  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Честно говоря, больше Пидкок интересует..

    Сомнительно, что он что-то будет показывать на этой гонке. Для него это предвариловка перед Омлоп, Кюрн и Страде. Потягууушечки))

    Томас вон сказал, что Этоле де Брессеж был шоком для системы)) Сопротивлялся организм, однако...

  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Sezar-Фото

    Честно говоря, больше Пидкок интересует..

  • Woterman 1980
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (5)
    Woterman 1980-Фото
    Наверное опять Денис бедет Харта в гору вывозить, хотя обое скорее всего далеко не на пике формы
  • Адриен
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (3)
    Адриен-Фото

    Цитата: Zhanzhak
     Красавчик! Мне он очень нравится! Скромный, трудяга! Звёзд с небес не хватает! Удачи, ему! 

    Как так - Скромный... Звёзд с небес не хватает...?
    А это - Я выиграл Ломбардию...Я выиграл Монумент, был на подиуме Тура Польши, выигрывал на других гонках, ...моя большая цель - Олимпиада в Токио, ...я думаю, что смогу что-то сделать, как смог Жулиан Алафилипп... и т.д.? И правильно - скромным, не хватающим звезд, без амбициозных целей, без ХОРОШЕЙ самоуверенности в спорте высших достижений делать нечего.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (3)
    Zhanzhak-Фото

     Красавчик! Мне он очень нравится! Скромный, трудяга! Звёзд с небес не хватает! Удачи, ему! 

  • kimi
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (3)
    kimi-Фото

    хорошее интервью

    действительно опыт это немало

    выступления за астану якоба считаю удачными

    хорошо, что он в нашей команде

    пусть продержится до токио и покажет там хороший результат

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
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