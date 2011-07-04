Спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma о решении Тома Дюмулина

Мерейн Зееман и Ваут ван Арт прокомментировали решение Тома Дюмулина взять перерыв в карьере

Велокоманда Jumbo-Visma с пониманием отнеслась к решению одного из лидеров команды, 30-летнего нидерландского велогонщика Тома Дюмулина о перерыве в карьере. Спортивный директор команды Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) признал, что не может сказать, когда Том Дюмулин вернётся в велоспорт и будет ли дальше выступать в Jumbo-Visma, но почеркнул, что команда готова обеспечить ему поддержку. Также Зееман считает, что в сильном составе велокоманды Jumbo-Visma есть гонщики, для которых уход Тома Дюмулина станет возможностью проявить себя.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Конечно, новость тяжёлая. Какое-то время нам будет не хватать очень сильного гонщика. В конечном счёте, сначала человек, потом спортсмен. Мы много об этом говорили. Мы во всём помогали Тому ещё в прошлом сезоне. Но возникли те же самые вопросы. Он подробно обсуждал это с нами, и решил на какое-то время взять паузу, чтобы прийти в себя. Мы поддерживаем его и выразили полное понимание.

Стало ли его решение неожиданным для меня? Мы постоянно работали вместе, думаю, уже более полутора лет. Конечно за такой срок обычно очень хорошо узнаёшь, как человек работает, что происходит, что не нравится. В случае Тома не было улучшений. У него оставались вопросы о своей жизни. Для меня новость сюрпризом не стала. В конце концов, мы вместе приняли это решение.

Думаю, его вопросы не ограничивается профессиональным спортом. Мы живём в мире, где идёт постоянная конкуренция друг с другом. Мы постоянно работаем, чтобы стать лучше. Но, прежде всего, все мы люди, и на базовом уровне должны просто получать удовольствие от того, чем занимаемся. Получать удовольствие от тренировок, от тяжёлой работы на тренировках, он достижения общих целей. Если радость от работы угасает, то настало время спросить себя, хочешь ли ты ещё этим заниматься. Нравится ли тебе твоя работа настолько, насколько ты хочешь?

Нам помогло, что Том – профессионал. Мы много работали с ним, но в этом процессе возник вопрос: «Я не знаю, хочу ли продолжать». В конечном счёте, это решение принимал Том, и мы его поддерживаем. У нас есть специалисты, которые помогают в таких ситуациях. Это касается не только Тома, но и всей команды.

Фактически, с самого начала нашей работы возникают такие вопросы. Сначала мы наблюдаем. Помогаем гонщикам пройти через такие вопросы, советуем не концентрироваться только на спорте, а развиваться как личности, понять, какой жизнью хочешь жить. Том думал об этом с самого начала, как только пришёл в команду. Думаю, эти вопросы возникали у него и в прошлом. То, как мы их решаем, тоже часть развития и взросления. Именно это происходит сейчас с Томом.

Со спортивной точки зрения, конечно, решение Тома повлияет на команду. Том – фантастический гонщик. Но, как бы то ни было, мы – команда Jumbo-Visma. У нас 27 гонщиков, в число которых Том, к сожалению, сейчас не входит. Но также у нас есть гонщики, которые используют возможность. Появляется место в составе на замечательные велогонки. Сейчас начнём это обдумывать. Мы остаёмся сильной командой».

Мерейн Зееман не может предсказать, когда вернётся Том Дюмулин, и вернётся ли он в команду: «Я не знаю, когда завершится этот процесс. Это поиск себя. И даты окончания процесса быть не может. Как команда, мы, спонсоры, персонал, его товарищи, мы все поддерживаем его. Думаю, Том чувствует, что поддержка очень сильная. Посмотрим, что покажет жизнь».

Ваут ван Арт в интервью Sporza сказал: «Я меньше других удивился этой новости. Думаю, у Тома был очень трудный год. А до этого он долго оставался вне гонок из-за травмы, что тяжело и психологически. В прошлом году мы в команде заметили, что его возвращение было неровным, с удачами и неудачами.

Надеюсь, это решение позволит ему вернуться, став сильнее. Он остаётся великим чемпионом. Но я понимаю, почему новость для многих стала неожиданной. Выгорание заставляет людей надолго отходить от дел, но потом они продолжают работать. Он достаточно талантлив, чтобы вернуться на самый высокий уровень».