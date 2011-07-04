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Спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma о решении Тома Дюмулина

Мерейн Зееман и Ваут ван Арт прокомментировали решение Тома Дюмулина взять перерыв в карьере

 

 

   Велокоманда Jumbo-Visma с пониманием отнеслась к решению одного из лидеров команды, 30-летнего нидерландского велогонщика Тома Дюмулина о перерыве в карьере. Спортивный директор команды Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) признал, что не может сказать, когда Том Дюмулин вернётся в велоспорт и будет ли дальше выступать в Jumbo-Visma, но почеркнул, что команда готова обеспечить ему поддержку. Также Зееман считает, что в сильном составе велокоманды Jumbo-Visma есть гонщики, для которых уход Тома Дюмулина станет возможностью проявить себя.

 

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Конечно, новость тяжёлая. Какое-то время нам будет не хватать очень сильного гонщика. В конечном счёте, сначала человек, потом спортсмен. Мы много об этом говорили. Мы во всём помогали Тому ещё в прошлом сезоне. Но возникли те же самые вопросы. Он подробно обсуждал это с нами, и решил на какое-то время взять паузу, чтобы прийти в себя. Мы поддерживаем его и выразили полное понимание.

 

  Стало ли его решение неожиданным для меня? Мы постоянно работали вместе, думаю, уже более полутора лет. Конечно за такой срок обычно очень хорошо узнаёшь, как человек работает, что происходит, что не нравится. В случае Тома не было улучшений. У него оставались вопросы о своей жизни. Для меня новость сюрпризом не стала. В конце концов, мы вместе приняли это решение.

 

  Думаю, его вопросы не ограничивается профессиональным спортом. Мы живём в мире, где идёт постоянная конкуренция друг с другом. Мы постоянно работаем, чтобы стать лучше. Но, прежде всего, все мы люди, и на базовом уровне должны  просто получать удовольствие от того, чем занимаемся. Получать удовольствие от тренировок, от тяжёлой работы на тренировках,  он достижения общих целей. Если радость от работы  угасает, то настало время спросить себя, хочешь ли ты ещё этим заниматься. Нравится ли тебе твоя работа настолько, насколько ты хочешь?

 

 Нам помогло, что Том – профессионал. Мы много работали с ним, но в этом процессе возник вопрос: «Я не знаю, хочу ли продолжать». В конечном счёте, это решение принимал Том, и мы его поддерживаем.  У нас есть специалисты, которые помогают в таких ситуациях. Это касается не только Тома, но и всей команды.

 

  Фактически, с самого начала нашей работы возникают такие вопросы. Сначала мы наблюдаем. Помогаем гонщикам пройти через такие вопросы, советуем не концентрироваться только на спорте, а развиваться как личности, понять, какой жизнью хочешь жить. Том думал об этом с самого начала, как только пришёл в команду. Думаю, эти вопросы возникали у него и в прошлом. То, как мы их решаем, тоже часть развития и взросления. Именно это происходит сейчас с Томом.

 

  Со спортивной точки зрения, конечно, решение Тома повлияет на команду. Том – фантастический гонщик. Но, как бы то ни было, мы – команда Jumbo-Visma. У нас 27 гонщиков, в число которых Том, к сожалению, сейчас не входит. Но также у нас есть гонщики, которые используют возможность. Появляется место в составе на замечательные велогонки. Сейчас начнём это обдумывать. Мы остаёмся сильной командой».

 

  Мерейн Зееман не может предсказать, когда вернётся Том Дюмулин, и вернётся ли он в команду: «Я не знаю, когда завершится этот процесс. Это поиск себя. И даты окончания процесса быть не может. Как команда, мы, спонсоры, персонал, его товарищи, мы все поддерживаем его. Думаю, Том чувствует, что поддержка очень сильная. Посмотрим, что покажет жизнь».

 

  Ваут ван Арт в интервью Sporza сказал: «Я меньше других удивился этой новости. Думаю, у Тома был очень трудный год. А до этого он долго оставался вне гонок из-за травмы, что тяжело и психологически. В прошлом году мы в команде заметили,  что его возвращение было неровным, с удачами и неудачами.

 

  Надеюсь, это решение позволит ему вернуться, став сильнее. Он остаётся великим чемпионом. Но я понимаю, почему новость для многих стала неожиданной. Выгорание заставляет людей надолго отходить от дел, но потом они продолжают работать. Он достаточно талантлив, чтобы вернуться на самый высокий уровень».

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Теги к статье: Jumbo-Visma Том Дюмулин Tom Dumoulin

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Джамбо уже засветилась в новом сезоне.

    Ваут кубок мира по велокроссу вчера взял, Матье второй.

    Остался, как писала Ольга, ЧМ по велокроссу 31го

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 19:48 | Регистрация: 7.12.2014

      К слову, квики объявили что Штыбар поедет ЧМ по велокроссу.
      Он в прошлом сезоне принимал участие в нескольких гонках и результаты были весьма скромные, мягко говоря.
      Интересно, австралийцы Хаусслера заявят? Он же все равно в Европе обретается, ехать далеко не надо.
      Евроспорт обещает показать мужскую гонку на ЧМ по велокроссу. Правда в записи, после того как все другие соревнования в воскресенье закончатся.

    2. RVL

      Сегодня, 21:12 | Регистрация: 30.08.2012

      весь январь только и новости ,что о джамбо!
      Ван арт сильно проехал. это еще один "+" об усилении команды вдп или новой команде. в кроссе их там всего 3-4 человека на подиумы. в шоссе на порядок больше, и в одни ноги...ой как стремно.

      этот сезон покажет...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Туманно.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:49 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: RVL
    весь январь только и новости ,что о джамбо!
    Ван арт сильно проехал. это еще один "+" об усилении команды вдп или новой команде. в кроссе их там всего 3-4 человека на подиумы. в шоссе на порядок больше, и в одни ноги...ой как стремно.
    этот сезон покажет...

    Вас кто-то заставляет смотреть или читать то, что вам неинтересно или не нравится? Или задевает то, что другие обсуждают то, что вам неинтересно? Просто пройти мимо стремно?

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Комментарии

  • Earl57
    Спортивный директор велокоманд ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: RVL
    весь январь только и новости ,что о джамбо!
    Ван арт сильно проехал. это еще один "+" об усилении команды вдп или новой команде. в кроссе их там всего 3-4 человека на подиумы. в шоссе на порядок больше, и в одни ноги...ой как стремно.
    этот сезон покажет...

    Вас кто-то заставляет смотреть или читать то, что вам неинтересно или не нравится? Или задевает то, что другие обсуждают то, что вам неинтересно? Просто пройти мимо стремно?

  • dyneema
    Директор велокоманды Israel St ... (1)
    dyneema-Фото
    Можно сколько угодно говорить "халва", только это реальная жизнь, а не книжка Леонида Соловьёва...
  • RVL
    Спортивный директор велокоманд ... (5)
    RVL-Фото

    весь январь только и новости ,что о джамбо!
    Ван арт сильно проехал. это еще один "+" об усилении команды вдп или новой команде. в кроссе их там всего 3-4 человека на подиумы. в шоссе на порядок больше, и в одни ноги...ой как стремно.

    этот сезон покажет...

  • Earl57
    Спортивный директор велокоманд ... (5)
    Earl57-Фото
    К слову, квики объявили что Штыбар поедет ЧМ по велокроссу.
    Он в прошлом сезоне принимал участие в нескольких гонках и результаты были весьма скромные, мягко говоря.
    Интересно, австралийцы Хаусслера заявят? Он же все равно в Европе обретается, ехать далеко не надо.
    Евроспорт обещает показать мужскую гонку на ЧМ по велокроссу. Правда в записи, после того как все другие соревнования в воскресенье закончатся.
  • Astanaforever
    Спортивный директор велокоманд ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Туманно.
  • motte
    Спортивный директор велокоманд ... (5)
    motte-Фото

    Джамбо уже засветилась в новом сезоне.

    Ваут кубок мира по велокроссу вчера взял, Матье второй.

    Остался, как писала Ольга, ЧМ по велокроссу 31го

  • svenfischer
    Том Дюмулин временно уходит из ... (32)
    svenfischer-Фото

    Цитата: ararat
    Психологически что Ару что Том не тянут тяжёлый груз лидера команды
    В каком месте Том - лидер команды?

    Скорее уж он не тянет роль раскатчика Роглика))

  • drevgen
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    drevgen-Фото
    С почином ! Пусть будет все хорошо, три раза тьфу.
  • reforg34
    Том Дюмулин временно уходит из ... (32)
    reforg34-Фото

    Как же на фоне других, отличаются такие ЛИЧНОСТИ как Вальверде или Ребеллин. Вот что означает страсть, огонь. Можно сказать что полностью отдали себя этому делу, даже несмотря на сомнительную дисквалификацию.Именно благодаря таким ребятам держится велоспорт, а не благодаря нынешним "проффесионалам". Одни говорят этап слишком длинный, другие дождь сильный, давайте отменим этап, третий говорит мне надо отдохнуть, не знаю потом скорее всего вернусь. Невозможно даже представить что кто-то из них скажет подобное.

  • Earl57
    Том Дюмулин временно уходит из ... (32)
    Earl57-Фото

    Цитата: Josh
    Смотря сколько времени продлится пауза, может отдохнет и так понравится что махнет рукой, и решит виноград выращивать, вино делать.

    А где он будет выращивать виноград и делать вино? В Лимбурге?

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